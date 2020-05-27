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В деле полицейских из Кагарлыка установлен еще один пострадавший, - источник

В деле полицейских из Кагарлыка установлен еще один пострадавший, - источник

В деле полицейских из Кагарликского отдела полиции, которым предъявлено подозрение в изнасиловании и пытках женщины, установлен еще один эпизод, связанный с выбиванием показаний и превышением служебных полномочий.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

Речь о мужчине, к которому незаконно проникли в жилище, изъяли имущество, доставили в отделение, применяли незаконные методы, требуя сознаться в совершении преступлений.

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С ним уже проведены следственные действия.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщило полицейским о подозрении в изнасиловании.

26 мая суд арестовал обоих полицейских без права внесения залога.

Автор: 

изнасилование (915) Киевская область (4111) Нацполиция (16415) пытки (832) пытки в милиции (264)


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Топ комментарии
+29
В деле полицейских из Кагарлыка установлен еще один пострадавший, - источник - Цензор.НЕТ 2850
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27.05.2020 14:28
+15
Ну если кагарлыцкие насильники незаконно проникли в жилище, изъяли имущество - то им прямая дорога не в тюрьму, а в ДБР
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27.05.2020 14:41
+12
Порийте по всіх райвідділках країни,ви здивуєтесь,таке не рідкість.
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27.05.2020 14:31
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В деле полицейских из Кагарлыка установлен еще один пострадавший, - источник - Цензор.НЕТ 2850
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27.05.2020 14:28 Ответить
Зеленский???
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27.05.2020 14:29 Ответить
Порийте по всіх райвідділках країни,ви здивуєтесь,таке не рідкість.
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27.05.2020 14:31 Ответить
Ще раз:
В деле полицейских из Кагарлыка установлен еще один пострадавший, - источник - Цензор.НЕТ 4645
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27.05.2020 14:32 Ответить
Ну если кагарлыцкие насильники незаконно проникли в жилище, изъяли имущество - то им прямая дорога не в тюрьму, а в ДБР
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27.05.2020 14:41 Ответить
странно,что они её там не повесили в дежурке..
так шо вы там про Зою Космодемьянскую и страшных немцев рассказывали ?
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27.05.2020 14:46 Ответить
Коли почнуть вас грабувати і вбивати, то в поліцію краще не дзвонити, там ще вас згвалтують.... купіть краще зброю... (с)
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27.05.2020 14:54 Ответить
шоб сесть за превышение?
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27.05.2020 15:07 Ответить
Судя по всему , весь рай. отдел нужно вязать Ну а если Сулима и второй запоет , то там и до оласти дойти можно правда нужно следить . что бы их совесть не замучила и они не повесились в камерах Ну как обычно ,по Украински , чувак раскаялся и застрелился в туалете
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27.05.2020 15:32 Ответить
Области
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27.05.2020 15:33 Ответить
https://censor.net/user/461790 за чем за превышение , куча стволов продается не зарегистрированных , завалил бандитов и выкинул ствол Творчески нужно подходить
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27.05.2020 15:39 Ответить
Ну так менты оправдывают свое наименование - *********.
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27.05.2020 17:29 Ответить
 
 