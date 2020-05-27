В деле полицейских из Кагарлыка установлен еще один пострадавший, - источник

В деле полицейских из Кагарликского отдела полиции, которым предъявлено подозрение в изнасиловании и пытках женщины, установлен еще один эпизод, связанный с выбиванием показаний и превышением служебных полномочий.

Об этом Цензор.НЕТ стало известно из собственных источников.

Речь о мужчине, к которому незаконно проникли в жилище, изъяли имущество, доставили в отделение, применяли незаконные методы, требуя сознаться в совершении преступлений.

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С ним уже проведены следственные действия.

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщило полицейским о подозрении в изнасиловании.

26 мая суд арестовал обоих полицейских без права внесения залога.