У справі поліцейських із Кагарлика встановлено ще одного потерпілого, - джерело

У справі поліцейських із Кагарлицького відділу поліції, яким висунуто підозру в зґвалтуванні і катуванні жінки, встановлено ще один епізод, пов'язаний з вибиванням свідчень і перевищенням службових повноважень.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо із власних джерел.

Йдеться про чоловіка, до якого незаконно проникли в житло, вилучили майно, доставили у відділення, застосовували незаконні методи, вимагаючи зізнатися в скоєнні злочинів.

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З ним уже проведено слідчі дії.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.