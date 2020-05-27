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Новини
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У справі поліцейських із Кагарлика встановлено ще одного потерпілого, - джерело

У справі поліцейських із Кагарлика встановлено ще одного потерпілого, - джерело

У справі поліцейських із Кагарлицького відділу поліції, яким висунуто підозру в зґвалтуванні і катуванні жінки, встановлено ще один епізод, пов'язаний з вибиванням свідчень і перевищенням службових повноважень.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо із власних джерел.

Йдеться про чоловіка, до якого незаконно проникли в житло, вилучили майно, доставили у відділення, застосовували незаконні методи, вимагаючи зізнатися в скоєнні злочинів.

Також читайте: Зґвалтування в Кагарлицькій поліції було помстою за небажання перебувати у стосунках з одним з підозрюваних, - адвокат Мельниченко

З ним уже проведено слідчі дії.

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

Автор: 

зґвалтування (382) Київська область (3999) Нацполіція (15120) катування (597) тортури в міліції (21)


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Топ коментарі
+29
В деле полицейских из Кагарлыка установлен еще один пострадавший, - источник - Цензор.НЕТ 2850
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27.05.2020 14:28
+15
Ну если кагарлыцкие насильники незаконно проникли в жилище, изъяли имущество - то им прямая дорога не в тюрьму, а в ДБР
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27.05.2020 14:41
+12
Порийте по всіх райвідділках країни,ви здивуєтесь,таке не рідкість.
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27.05.2020 14:31
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В деле полицейских из Кагарлыка установлен еще один пострадавший, - источник - Цензор.НЕТ 2850
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27.05.2020 14:28 Відповісти
Зеленский???
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27.05.2020 14:29 Відповісти
Порийте по всіх райвідділках країни,ви здивуєтесь,таке не рідкість.
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27.05.2020 14:31 Відповісти
Ще раз:
В деле полицейских из Кагарлыка установлен еще один пострадавший, - источник - Цензор.НЕТ 4645
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27.05.2020 14:32 Відповісти
Ну если кагарлыцкие насильники незаконно проникли в жилище, изъяли имущество - то им прямая дорога не в тюрьму, а в ДБР
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27.05.2020 14:41 Відповісти
странно,что они её там не повесили в дежурке..
так шо вы там про Зою Космодемьянскую и страшных немцев рассказывали ?
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27.05.2020 14:46 Відповісти
Коли почнуть вас грабувати і вбивати, то в поліцію краще не дзвонити, там ще вас згвалтують.... купіть краще зброю... (с)
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27.05.2020 14:54 Відповісти
шоб сесть за превышение?
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27.05.2020 15:07 Відповісти
Судя по всему , весь рай. отдел нужно вязать Ну а если Сулима и второй запоет , то там и до оласти дойти можно правда нужно следить . что бы их совесть не замучила и они не повесились в камерах Ну как обычно ,по Украински , чувак раскаялся и застрелился в туалете
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27.05.2020 15:32 Відповісти
Области
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27.05.2020 15:33 Відповісти
https://censor.net/user/461790 за чем за превышение , куча стволов продается не зарегистрированных , завалил бандитов и выкинул ствол Творчески нужно подходить
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27.05.2020 15:39 Відповісти
Ну так менты оправдывают свое наименование - *********.
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27.05.2020 17:29 Відповісти
 
 