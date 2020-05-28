Холодницкий об обвинениях Венедиктовой: "Полный нежданчик"
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что встречался с Генпрокурором Ириной Венедиктовой за несколько дней до того, как она озвучила свои претензии в его адрес.
Об этом Холодницкий сказал в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.
"Полный "нежданчик". Я думаю, я не первый и не последний, для кого такие истории становятся "нежданчиком". Вспоминаю слова Рябошапки, для которого также были неожиданностью обвинения Венедиктовой в продаже дел. А потом был Трепак, который в понедельник пришел на работу в Офис ГПУ и узнал, что распределение обязанностей изменили", – сказал Холодницкий.
Глава САП утверждает, что виделся с Венедиктовой 19 мая, за неделю до того, как она обвинила его структуру в бездействии. По словам Холодницкого, тогда они обсуждали вопросы подследственности определенных уголовных производств, ограничений карантина, и Венедиктова не озвучивала никаких претензий.
Читайте на Цензор.НЕТ: Рябошапка о конфликте Венедиктовой и САП: Ей самой не о чем отчитываться
Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.
Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.
Также на Цензор.НЕТ: У Венедиктовой есть программа максимум и минимум, - глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский о конфликте Генпрокурора с Холодницким
В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
особенно таких страшных
Или сверху только дерьмо плавает?
- Вы догадались! Это сливки общества.)))
=============
Нежданчік -коли зранку прокинувся,а голова в тумбочці.
Результат мы видим(
Правда, Холодницький з Рябошапкою влаштували групове "згвалтування" Венедиктовій
а зачем нам сап если он не работает , а результат его работы - посадки , и только посадки
Хотя холодницкий тоже очень мутный...
Что ты, падло, сделал за 5 лет на этой должности? Много раз "возбудился" и заработал кучу недвижимости? А, ну да!, Труханова консультировал, как надо вести во время обыска НАБУ!
Если следствие проведено качественно, дело доведено до суда, то ни один судья не отвертится и будет вынужден вынести приговор.
Лаура Кевеши в Румынии наверное была не в курсе, что садить должны суды, а прокуроры только открывать папочки с номерами "дело N*" и складывать их на полочку.
с обеих сторон.