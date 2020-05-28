Холодницкий об обвинениях Венедиктовой: "Полный нежданчик"

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что встречался с Генпрокурором Ириной Венедиктовой за несколько дней до того, как она озвучила свои претензии в его адрес.

Об этом Холодницкий сказал в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Полный "нежданчик". Я думаю, я не первый и не последний, для кого такие истории становятся "нежданчиком". Вспоминаю слова Рябошапки, для которого также были неожиданностью обвинения Венедиктовой в продаже дел. А потом был Трепак, который в понедельник пришел на работу в Офис ГПУ и узнал, что распределение обязанностей изменили", – сказал Холодницкий.

Глава САП утверждает, что виделся с Венедиктовой 19 мая, за неделю до того, как она обвинила его структуру в бездействии. По словам Холодницкого, тогда они обсуждали вопросы подследственности определенных уголовных производств, ограничений карантина, и Венедиктова не озвучивала никаких претензий.

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Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

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В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.