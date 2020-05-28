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Холодницкий об обвинениях Венедиктовой: "Полный нежданчик"

Холодницкий об обвинениях Венедиктовой:

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий утверждает, что встречался с Генпрокурором Ириной Венедиктовой за несколько дней до того, как она озвучила свои претензии в его адрес.

Об этом Холодницкий сказал в интервью "НВ", информирует Цензор.НЕТ.

"Полный "нежданчик". Я думаю, я не первый и не последний, для кого такие истории становятся "нежданчиком". Вспоминаю слова Рябошапки, для которого также были неожиданностью обвинения Венедиктовой в продаже дел. А потом был Трепак, который в понедельник пришел на работу в Офис ГПУ и узнал, что распределение обязанностей изменили", – сказал Холодницкий.

Глава САП утверждает, что виделся с Венедиктовой 19 мая, за неделю до того, как она обвинила его структуру в бездействии. По словам Холодницкого, тогда они обсуждали вопросы подследственности определенных уголовных производств, ограничений карантина, и Венедиктова не озвучивала никаких претензий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рябошапка о конфликте Венедиктовой и САП: Ей самой не о чем отчитываться

Напомним, ранее генпрокурор Венедиктова опубликовала обращение, в котором заявила в бездействии САП.

Позже Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовала открытое письмо своих прокуроров на имя Генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В письме отмечалось, что САП закрыла дела, в которых ГПУ сама допустила нарушения.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась к Специализированной антикоррупционной прокуратуре с предложением продемонстрировать результаты работы за 5 лет.

Также на Цензор.НЕТ: У Венедиктовой есть программа максимум и минимум, - глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский о конфликте Генпрокурора с Холодницким

В ответ на это САП сообщила,что объемы дел в которых судьям Высшего антикоррупционном суда необходимо разобраться и поставить точку составляют тысячи томов. А также призывала Венедиктову не оказывать давления на прокуроров антикоррупционной прокуратуры.

Автор: 

Холодницкий (706) САП (2059) Венедиктова (726) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+30
Холодницкий об обвинениях Венедиктовой: "Полный нежданчик" - Цензор.НЕТ 4756
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28.05.2020 20:55
+25
У бабки потеря берегов от безнаказанности.
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28.05.2020 21:04
+24
Интересно, в моей стране еще осатлись профессионалы и люди чести?
Или сверху только дерьмо плавает?
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28.05.2020 20:54
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У бабки климакс.
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28.05.2020 20:52 Ответить
У бабки потеря берегов от безнаказанности.
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28.05.2020 21:04 Ответить
потому баб и нельзя на такие должности назначать...
особенно таких страшных
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28.05.2020 21:06 Ответить
Я с вами согласна, хоть и сама "баба"))) женщины слишком психически неуравновешенны.
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28.05.2020 21:23 Ответить
лицо бабки--напоминает лицо питекантропа из учебника истории
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28.05.2020 21:24 Ответить
Интересно, в моей стране еще осатлись профессионалы и люди чести?
Или сверху только дерьмо плавает?
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28.05.2020 20:54 Ответить
- Что это там плавает на поверхности? Уж не...
- Вы догадались! Это сливки общества.)))
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28.05.2020 21:02 Ответить
Холодницкий об обвинениях Венедиктовой: "Полный нежданчик"

=============
Нежданчік -коли зранку прокинувся,а голова в тумбочці.
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28.05.2020 21:18 Ответить
пенка ...
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28.05.2020 21:27 Ответить
А кто в вашем городе депутаты? А меня бывший барыга, который соломкой барыжил, в другом районе комерс на видео салонах поднялся. Потом они в зраду поидут. Чего вы хотите?
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28.05.2020 22:02 Ответить
К сожалению, есть те, кто выполняет свою работу и те, которые барыжат и лезут во власть.
Результат мы видим(
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28.05.2020 22:12 Ответить
Уточни какая именно ТВОЯ страна?
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28.05.2020 23:03 Ответить
Тобто це ненормальні робочі стосунки, які ніколи не приведуть до злагодженої роботи. Ось кого ви обрали, зебіли!
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28.05.2020 20:55 Ответить
Чтобы успешно "шить" дела, кругом нужны "правильные" люди. Вот и копает бабка под тех, у кого имеется свое мнение.
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28.05.2020 20:57 Ответить
Та які там нормальні стосунки? Система заточена під репресії.
Правда, Холодницький з Рябошапкою влаштували групове "згвалтування" Венедиктовій
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28.05.2020 21:02 Ответить
що значить ненормальні? ненормальні, коли є домовленості , а тут - протиріччя.
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28.05.2020 21:07 Ответить
Давай похвались пециными, соя. Мне особенно югик нравился на этой должности
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28.05.2020 22:03 Ответить
Югик вас кацапов на йуху вертел!
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29.05.2020 01:24 Ответить
Угу вертел. Особенно Тумгоева. Да соя?
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29.05.2020 07:13 Ответить
Да ****** лахтенский
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30.05.2020 12:53 Ответить
Холодницкий об обвинениях Венедиктовой: "Полный нежданчик" - Цензор.НЕТ 4756
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28.05.2020 20:55 Ответить
Кстати, непонятно, зачем она изменила причёску. Раньше было гораздо лучше. А теперь - плюс десять лет с таким гнездом на голове.
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28.05.2020 21:24 Ответить
Відволікання уваги і тільки..
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28.05.2020 20:56 Ответить
Холодницкий об обвинениях Венедиктовой: "Полный нежданчик" - Цензор.НЕТ 8274
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28.05.2020 20:58 Ответить
Сралинский инквизитор прокурор Вышинский сажал вешал расстреливал милионами и остался жив удрав в США типа на работу в ООН где и сдох в 1954 году.
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28.05.2020 20:58 Ответить
У нас длинные руки. Помогли.
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28.05.2020 21:17 Ответить
Венедиктову нужно гнать из пркуратуры грязной лопатой. Она хочеть загнать неподконтрольные антикоррупционные органы в стойло президента. А президенту пора организовать импичмент. Вот это и будет для него нежданчик. Пусть продолжает рассказывать, что у него рейтинг 46% .
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28.05.2020 21:00 Ответить
Владимир , в нашей стране с коррупцией никто не борется ( в смысле не сажают ) со времен независимости , и непотконтрольных органов никогда и нигде не было
а зачем нам сап если он не работает , а результат его работы - посадки , и только посадки
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28.05.2020 21:09 Ответить
почему сразу посадки, это в ссср так было, а суд что будет делать
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28.05.2020 21:15 Ответить
То есть суды виноваты в тотальной коррупции, а не САП?
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29.05.2020 03:56 Ответить
Я просто про то, что нет универсальных решений для всех проблем. Глупо надеятся, что реформирование только САП или судебьной системы решить все проблемы. Надо реформировать все общество: образовательную систему, политическую систему и т.п., не надеясь на быстрое решение проблем.
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29.05.2020 16:05 Ответить
Значит наболтал , много чего лишнего в доверительной беседе , єто как візов на дорос. Папа Венедиктовой хорошо Поработал с Воспитанием и образованием Дочери.Пауки в Банке в месте с Скорпионом.
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28.05.2020 21:01 Ответить
_Плохо что нежданчик! Антиукраинская мымра пытается подчинить себе независимый орган (уже за это её судить надо, это незаконно!), это было ожидаемо.
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28.05.2020 21:03 Ответить
Независимый орган бездельников
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29.05.2020 03:57 Ответить
Похоже США и РАБссия попадут под новые амекрканские санкции из за короны с вирусом
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28.05.2020 21:07 Ответить
Китай и РАБссия Sorry
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28.05.2020 21:08 Ответить
хіба це нежданчик? Щастя в стабільності! У вас все в стабільному тренді -- замість тупих приходять ще тупіші! І так до 10 млн.
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28.05.2020 21:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Коррупция
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28.05.2020 21:13 Ответить
истерика
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28.05.2020 21:15 Ответить
Тварь прокацапская.
Хотя холодницкий тоже очень мутный...
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28.05.2020 21:28 Ответить
"цікаво" спостерігати "борьбу нанайских мальчиков" ...
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28.05.2020 21:31 Ответить
Пусть на неё и её босса портновский дело откроет. 100% результат будет и польза
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28.05.2020 21:32 Ответить
Город Харьков производит юристов еще со времен СССР (ХЮИ), причем в огромном количестве. В ХГУ, старейшем/крупнейшем университете этого города, возрождают обучение студентов юриспруденции и открывают кафедру, руководство которой поручают очень талантливой девушке 27 лет от роду. В Хаоькове докторов и кандидатов правоведения со стажем, публикациями и опытом преподавания - пруд пруди, но выбор останавливают на вундер-девушке. За красивые глаза? А мы теперь удивляемся, что став ГПУ она ведет себя именно так.
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28.05.2020 22:37 Ответить
Кругом ворье. У нас даже антикоррупционеры бессовестные воры и грабители!
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28.05.2020 22:39 Ответить
ще одна генпридуркувата 3-го тисячоліття! і така ж страшна як дружина югіка!
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28.05.2020 22:57 Ответить
Нежданчик? Суды должны садить? А кто должен добиваться посадки в судах? Судьи? Или может быть адвокаты обвиняемых?
Что ты, падло, сделал за 5 лет на этой должности? Много раз "возбудился" и заработал кучу недвижимости? А, ну да!, Труханова консультировал, как надо вести во время обыска НАБУ!
Если следствие проведено качественно, дело доведено до суда, то ни один судья не отвертится и будет вынужден вынести приговор.
Лаура Кевеши в Румынии наверное была не в курсе, что садить должны суды, а прокуроры только открывать папочки с номерами "дело N*" и складывать их на полочку.
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29.05.2020 04:07 Ответить
Як би не відносились до Венедиктової, та це все одно не відміняє факту, що САП Холодницького, на даний момент, явно не вартує грошей платників податків, які на нього тратяться.
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29.05.2020 04:44 Ответить
обычный чиновничий саботаж с ролевыми играми. изображается бурная деятельность, результатов - ноль.
с обеих сторон.
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29.05.2020 07:35 Ответить
вся надежда на волонтеров (кто-то решит за них их задачи) и заграницу (кто-то даст кредит).
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29.05.2020 07:39 Ответить
тупая вонючая дырка.
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29.05.2020 09:29 Ответить
Блин, все такие остряки. 6 лет воду в ступе толкут, работяги.
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29.05.2020 09:41 Ответить
судя по количеству порохоботских коментариев барыга он же вор он же брыхло он же друг раковой опухоли Украины-ахметова сывочолый гетьман-сцыкун хорошо подчистил кишени украинцев одевая вышиванку и волая "Слава Украине"!
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29.05.2020 10:32 Ответить
 
 