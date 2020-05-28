Холодницький про звинувачення Венедіктової: "Повний нежданчик"

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький стверджує, що зустрічався з генпрокурором Іриною Венедіктовою за кілька днів до того, як вона озвучила свої претензії на його адресу.

Про це Холодницький сказав в інтерв'ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Повний "нежданчик". Я думаю, я не перший і не останній, для кого такі історії стають "нежданчиком". Пригадую слова Рябошапки, для якого також були несподіванкою звинувачення Венедіктової в продажі справ. А потім був Трепак, який у понеділок прийшов на роботу в Офіс ГПУ і дізнався, що розподіл обов'язків змінили", - сказав Холодницький.

Глава САП стверджує, що бачився з Венедіктовою 19 травня, за тиждень до того, як вона звинуватила його структуру в бездіяльності. За словами Холодницького, тоді вони обговорювали питання підслідності певних кримінальних проваджень, обмежень карантину, і Венеіиктова не озвучувала жодних претензій.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.

У відповідь на це САП повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, становлять тисячі томів. А також закликала Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури.

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