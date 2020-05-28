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Новини
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Холодницький про звинувачення Венедіктової: "Повний нежданчик"

Холодницький про звинувачення Венедіктової:

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький стверджує, що зустрічався з генпрокурором Іриною Венедіктовою за кілька днів до того, як вона озвучила свої претензії на його адресу.

Про це Холодницький сказав в інтерв'ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.

"Повний "нежданчик". Я думаю, я не перший і не останній, для кого такі історії стають "нежданчиком". Пригадую слова Рябошапки, для якого також були несподіванкою звинувачення Венедіктової в продажі справ. А потім був Трепак, який у понеділок прийшов на роботу в Офіс ГПУ і дізнався, що розподіл обов'язків змінили", - сказав Холодницький.

Глава САП стверджує, що бачився з Венедіктовою 19 травня, за тиждень до того, як вона звинуватила його структуру в бездіяльності. За словами Холодницького, тоді вони обговорювали питання підслідності певних кримінальних проваджень, обмежень карантину, і Венеіиктова не озвучувала жодних претензій.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.

У відповідь на це САП повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, становлять тисячі томів. А також закликала Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рябошапка про конфлікт Венедіктової і САП: Їй самій нема про що звітувати

Автор: 

Холодницький (661) Венедіктова (829) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+30
Холодницкий об обвинениях Венедиктовой: "Полный нежданчик" - Цензор.НЕТ 4756
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28.05.2020 20:55
+25
У бабки потеря берегов от безнаказанности.
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28.05.2020 21:04
+24
Интересно, в моей стране еще осатлись профессионалы и люди чести?
Или сверху только дерьмо плавает?
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28.05.2020 20:54
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У бабки климакс.
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28.05.2020 20:52 Відповісти
У бабки потеря берегов от безнаказанности.
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28.05.2020 21:04 Відповісти
потому баб и нельзя на такие должности назначать...
особенно таких страшных
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28.05.2020 21:06 Відповісти
Я с вами согласна, хоть и сама "баба"))) женщины слишком психически неуравновешенны.
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28.05.2020 21:23 Відповісти
лицо бабки--напоминает лицо питекантропа из учебника истории
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28.05.2020 21:24 Відповісти
Интересно, в моей стране еще осатлись профессионалы и люди чести?
Или сверху только дерьмо плавает?
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28.05.2020 20:54 Відповісти
- Что это там плавает на поверхности? Уж не...
- Вы догадались! Это сливки общества.)))
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28.05.2020 21:02 Відповісти
Холодницкий об обвинениях Венедиктовой: "Полный нежданчик"

=============
Нежданчік -коли зранку прокинувся,а голова в тумбочці.
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28.05.2020 21:18 Відповісти
пенка ...
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28.05.2020 21:27 Відповісти
А кто в вашем городе депутаты? А меня бывший барыга, который соломкой барыжил, в другом районе комерс на видео салонах поднялся. Потом они в зраду поидут. Чего вы хотите?
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28.05.2020 22:02 Відповісти
К сожалению, есть те, кто выполняет свою работу и те, которые барыжат и лезут во власть.
Результат мы видим(
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28.05.2020 22:12 Відповісти
Уточни какая именно ТВОЯ страна?
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28.05.2020 23:03 Відповісти
Тобто це ненормальні робочі стосунки, які ніколи не приведуть до злагодженої роботи. Ось кого ви обрали, зебіли!
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28.05.2020 20:55 Відповісти
Чтобы успешно "шить" дела, кругом нужны "правильные" люди. Вот и копает бабка под тех, у кого имеется свое мнение.
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28.05.2020 20:57 Відповісти
Та які там нормальні стосунки? Система заточена під репресії.
Правда, Холодницький з Рябошапкою влаштували групове "згвалтування" Венедиктовій
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28.05.2020 21:02 Відповісти
що значить ненормальні? ненормальні, коли є домовленості , а тут - протиріччя.
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28.05.2020 21:07 Відповісти
Давай похвались пециными, соя. Мне особенно югик нравился на этой должности
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28.05.2020 22:03 Відповісти
Югик вас кацапов на йуху вертел!
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29.05.2020 01:24 Відповісти
Угу вертел. Особенно Тумгоева. Да соя?
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29.05.2020 07:13 Відповісти
Да ****** лахтенский
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30.05.2020 12:53 Відповісти
Холодницкий об обвинениях Венедиктовой: "Полный нежданчик" - Цензор.НЕТ 4756
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28.05.2020 20:55 Відповісти
Кстати, непонятно, зачем она изменила причёску. Раньше было гораздо лучше. А теперь - плюс десять лет с таким гнездом на голове.
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28.05.2020 21:24 Відповісти
Відволікання уваги і тільки..
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28.05.2020 20:56 Відповісти
Холодницкий об обвинениях Венедиктовой: "Полный нежданчик" - Цензор.НЕТ 8274
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28.05.2020 20:58 Відповісти
Сралинский инквизитор прокурор Вышинский сажал вешал расстреливал милионами и остался жив удрав в США типа на работу в ООН где и сдох в 1954 году.
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28.05.2020 20:58 Відповісти
У нас длинные руки. Помогли.
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28.05.2020 21:17 Відповісти
Венедиктову нужно гнать из пркуратуры грязной лопатой. Она хочеть загнать неподконтрольные антикоррупционные органы в стойло президента. А президенту пора организовать импичмент. Вот это и будет для него нежданчик. Пусть продолжает рассказывать, что у него рейтинг 46% .
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28.05.2020 21:00 Відповісти
Владимир , в нашей стране с коррупцией никто не борется ( в смысле не сажают ) со времен независимости , и непотконтрольных органов никогда и нигде не было
а зачем нам сап если он не работает , а результат его работы - посадки , и только посадки
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28.05.2020 21:09 Відповісти
почему сразу посадки, это в ссср так было, а суд что будет делать
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28.05.2020 21:15 Відповісти
То есть суды виноваты в тотальной коррупции, а не САП?
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29.05.2020 03:56 Відповісти
Я просто про то, что нет универсальных решений для всех проблем. Глупо надеятся, что реформирование только САП или судебьной системы решить все проблемы. Надо реформировать все общество: образовательную систему, политическую систему и т.п., не надеясь на быстрое решение проблем.
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29.05.2020 16:05 Відповісти
Значит наболтал , много чего лишнего в доверительной беседе , єто как візов на дорос. Папа Венедиктовой хорошо Поработал с Воспитанием и образованием Дочери.Пауки в Банке в месте с Скорпионом.
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28.05.2020 21:01 Відповісти
_Плохо что нежданчик! Антиукраинская мымра пытается подчинить себе независимый орган (уже за это её судить надо, это незаконно!), это было ожидаемо.
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28.05.2020 21:03 Відповісти
Независимый орган бездельников
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29.05.2020 03:57 Відповісти
Похоже США и РАБссия попадут под новые амекрканские санкции из за короны с вирусом
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28.05.2020 21:07 Відповісти
Китай и РАБссия Sorry
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28.05.2020 21:08 Відповісти
хіба це нежданчик? Щастя в стабільності! У вас все в стабільному тренді -- замість тупих приходять ще тупіші! І так до 10 млн.
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28.05.2020 21:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Коррупция
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28.05.2020 21:13 Відповісти
истерика
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28.05.2020 21:15 Відповісти
Тварь прокацапская.
Хотя холодницкий тоже очень мутный...
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28.05.2020 21:28 Відповісти
"цікаво" спостерігати "борьбу нанайских мальчиков" ...
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28.05.2020 21:31 Відповісти
Пусть на неё и её босса портновский дело откроет. 100% результат будет и польза
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28.05.2020 21:32 Відповісти
Город Харьков производит юристов еще со времен СССР (ХЮИ), причем в огромном количестве. В ХГУ, старейшем/крупнейшем университете этого города, возрождают обучение студентов юриспруденции и открывают кафедру, руководство которой поручают очень талантливой девушке 27 лет от роду. В Хаоькове докторов и кандидатов правоведения со стажем, публикациями и опытом преподавания - пруд пруди, но выбор останавливают на вундер-девушке. За красивые глаза? А мы теперь удивляемся, что став ГПУ она ведет себя именно так.
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28.05.2020 22:37 Відповісти
Кругом ворье. У нас даже антикоррупционеры бессовестные воры и грабители!
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28.05.2020 22:39 Відповісти
ще одна генпридуркувата 3-го тисячоліття! і така ж страшна як дружина югіка!
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28.05.2020 22:57 Відповісти
Нежданчик? Суды должны садить? А кто должен добиваться посадки в судах? Судьи? Или может быть адвокаты обвиняемых?
Что ты, падло, сделал за 5 лет на этой должности? Много раз "возбудился" и заработал кучу недвижимости? А, ну да!, Труханова консультировал, как надо вести во время обыска НАБУ!
Если следствие проведено качественно, дело доведено до суда, то ни один судья не отвертится и будет вынужден вынести приговор.
Лаура Кевеши в Румынии наверное была не в курсе, что садить должны суды, а прокуроры только открывать папочки с номерами "дело N*" и складывать их на полочку.
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29.05.2020 04:07 Відповісти
Як би не відносились до Венедиктової, та це все одно не відміняє факту, що САП Холодницького, на даний момент, явно не вартує грошей платників податків, які на нього тратяться.
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29.05.2020 04:44 Відповісти
обычный чиновничий саботаж с ролевыми играми. изображается бурная деятельность, результатов - ноль.
с обеих сторон.
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29.05.2020 07:35 Відповісти
вся надежда на волонтеров (кто-то решит за них их задачи) и заграницу (кто-то даст кредит).
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29.05.2020 07:39 Відповісти
тупая вонючая дырка.
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29.05.2020 09:29 Відповісти
Блин, все такие остряки. 6 лет воду в ступе толкут, работяги.
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29.05.2020 09:41 Відповісти
судя по количеству порохоботских коментариев барыга он же вор он же брыхло он же друг раковой опухоли Украины-ахметова сывочолый гетьман-сцыкун хорошо подчистил кишени украинцев одевая вышиванку и волая "Слава Украине"!
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29.05.2020 10:32 Відповісти
 
 