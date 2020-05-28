Холодницький про звинувачення Венедіктової: "Повний нежданчик"
Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький стверджує, що зустрічався з генпрокурором Іриною Венедіктовою за кілька днів до того, як вона озвучила свої претензії на його адресу.
Про це Холодницький сказав в інтерв'ю "НВ", інформує Цензор.НЕТ.
"Повний "нежданчик". Я думаю, я не перший і не останній, для кого такі історії стають "нежданчиком". Пригадую слова Рябошапки, для якого також були несподіванкою звинувачення Венедіктової в продажі справ. А потім був Трепак, який у понеділок прийшов на роботу в Офіс ГПУ і дізнався, що розподіл обов'язків змінили", - сказав Холодницький.
Глава САП стверджує, що бачився з Венедіктовою 19 травня, за тиждень до того, як вона звинуватила його структуру в бездіяльності. За словами Холодницького, тоді вони обговорювали питання підслідності певних кримінальних проваджень, обмежень карантину, і Венеіиктова не озвучувала жодних претензій.
Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.
Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.
У відповідь на це САП повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, становлять тисячі томів. А також закликала Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури.
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особенно таких страшных
Или сверху только дерьмо плавает?
- Вы догадались! Это сливки общества.)))
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Нежданчік -коли зранку прокинувся,а голова в тумбочці.
Результат мы видим(
Правда, Холодницький з Рябошапкою влаштували групове "згвалтування" Венедиктовій
а зачем нам сап если он не работает , а результат его работы - посадки , и только посадки
Хотя холодницкий тоже очень мутный...
Что ты, падло, сделал за 5 лет на этой должности? Много раз "возбудился" и заработал кучу недвижимости? А, ну да!, Труханова консультировал, как надо вести во время обыска НАБУ!
Если следствие проведено качественно, дело доведено до суда, то ни один судья не отвертится и будет вынужден вынести приговор.
Лаура Кевеши в Румынии наверное была не в курсе, что садить должны суды, а прокуроры только открывать папочки с номерами "дело N*" и складывать их на полочку.
с обеих сторон.