Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах, - местные жители. ФОТО
Молодые люди в спортивных костюмах с начала недели пытались вмешиваться в процесс перевозки пассажиров из Броваров в Киев.
Об этом свидетельствует запись Марии Мельниченко в группе "Мої Бровари" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Титушки второй день запугивают водителей, чтобы не брали пассажиров на Киев, а только частник на маршрутке, ради которого это **** трудится. Где наши "доблестные" правоохранительные органы, военкомат?" — написала женщина вскоре после полуночи 27 мая, опубликовав фото мужчин в спортивных костюмах.
Пользователь Роман Улитько тоже сфотографировал титушек и рассказал о беседе с одним из них.
"Самый маленький, 140-килограммовый, подошел и попросил удалить! "- Зачем вы снимаете исподтишка? ... - Просто езжу уже 15 лет. А тут какая-то непонятная ситуация. Вы кто? ... - Автобусы просто выиграли тендер, а автомобилисты им мешают! А может, вы извращенец, а то потом будут непонятно фотографии, и мне захочется дать оплеуху!" - описал он диалог.
Читайте на Цензор.НЕТ: Десятерых участников перестрелки в Броварах задержали на Виннитчине и Житомирщине, - Геращенко. ФОТОрепортаж(обновлено)
Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Глава МВД Арсен Аваков доложил президенту Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
Также на Цензор.НЕТ: Врио главы Киевской ОГА Володин о перестрелке в Броварах: "Ситуация с нелегальными перевозками в области зрела годами"
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по чесному поважаючи тебе - Президенте
с кацапским реактором в путииееенскооо ...еміжо
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fbedzina-ivanishvili-finansiroval-saakashvili.htm заявила Какабадзе .- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
На содержание 100 рекетиров нужна корупционная схема оценкой от 10-50 миллионов зелени в обозримом будущем, такие потоки мимо Авакова не ходят.
"Действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в полиции.©
В любом городе такая же хрня творится, про легальные-нелегальные маршрутки, "легальные", от автовокзалов - билеты не в кассах вокзала продаются, а водители деньги собирают....
А вы не знали?
Це вже не перший день все відбувається та поліція що?
https://www.facebook.com/watch/live/?v=584282808953617&ref=notif¬if_id=1590760793734391¬if_t=live_video
Как-то так выходит из описания.
Но тогда это другая, несвязанная история - т.к. перестрелка была между маршрутками а не отстрел маршрутчиком легковушек.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZV3G7kCsDSGeC7ajXZNOhITMsGF3-LqEv4gteX2VjkhxxOrljm2bKin52otHiPZo3jdW_zCSextitE8fJUZbwDXsw6y-zlAfsA-*******************************&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZV3G7kCsDSGeC7ajXZNOhITMsGF3-LqEv4gteX2VjkhxxOrljm2bKin52otHiPZo3jdW_zCSextitE8fJUZbwDXsw6y-zlAfsA-*******************************&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZV3G7kCsDSGeC7ajXZNOhITMsGF3-LqEv4gteX2VjkhxxOrljm2bKin52otHiPZo3jdW_zCSextitE8fJUZbwDXsw6y-zlAfsA-*******************************&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
Вчера в 10:40
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В Броварах друзья произошло следующее.Пришли к чиновникам-коррупционерам перевозчики за КВОТАМИ на перевозки.Чиновники назвали круглую сумму и ПОЛУЧИВ эту сумму,дали разрешение.А через неделю пришли к этим же чиновникам ДРУГИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ и попросили квоты на ЭТИ ЖЕ МАРШРУТЫ.Чиновники назвали еще большую сумму и ПОЛУЧИЛИ деньги и с этих.И в результате и одни и другие перевозчики были в полной уверенности,что маршруты принадлежат именно им.И теперь ******** ПЕРЕВОЗЧИКИ и их КРИМИНАЛЬНЫЕ КРЫШИ,вместо того,что бы ВЫНЕСТИ ЧИНОВНИКОВ,пошли КРОШИТЬ ДРУГ ДРУГА.ИДИОТЫ...И такое происходит по всей стране.Я ПЯТЬ ЛЕТ об этом пишу.Ну УМИРАЕТ наша страна из за КОРРУПЦИИ.УМИРАЕТ((......А ты Зеленский вместо того,что бы ПОСАДИТЬ Ермака,КРЫШУЕШЬ его и этим самым ПОКАЗЫВАЕШЬ всем чинушам,что БРАТЬ ВЗЯТКИ МОЖНО И НУЖНО.Произошедшее на ТВОЕЙ СОВЕСТИ Зеленский.Пети уже больше года как нет,а при тебе КОРРУПЦИЯ только УСИЛИЛАСЬ,ибо ты НЕ САЖАЕШЬ,а КРЫШУЕШЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ ..(((
Пора бы, Аваков, заинтересоваться, почему уличнобандитская шушера с разных краев и районов шастает по Київу, как у себя ???
тидумаєшминезнаємо що з ними робити?!!!!!!!!!!!! ?! аваков?
вот так и живем. ))))