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Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі. ФОТО

Молодики у спортивних костюмах від початку тижня намагалися втручатися в процес перевезення пасажирів із Броварів до Києва.

Про це свідчить запис Марії Мельниченко в групі "Мої Бровари" у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Тітушки другий день залякують водіїв, щоб не брали пасажирів на Київ, а тільки приватник на маршрутці, заради якого це **** трудиться. Де наші "доблесні" правоохоронні органи, військкомат?" - написала жінка ще 27 травня, опублікувавши фото чоловіків у спортивних костюмах.

Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі 01Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі 02Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі 03Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі 04

Користувач Роман Улітько теж сфотографував тітушок і розповів про розмову з одним із них.

"Найменший, 140-кілограмовий, підійшов і попросив видалити! "- Навіщо ви знімаєте ізподтішка? ... - Просто їжджу вже 15 років. А тут якась незрозуміла ситуація. Ви хто? ... - Автобуси просто виграли тендер, а автомобілісти їм заважають! А може, ви збоченець, а то потім будуть незрозумілі фотографії, і мені захочеться дати оплєуху!"- описав він діалог.

Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Автор: 

Бровари (279) стрілянина (1777) тітушки (189)


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Топ коментарі
+33
Ну якось так - але я з нею повністю згоден!!! Собакова на нари!!!
Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі - Цензор.НЕТ 2431
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29.05.2020 18:37
+23
какие нахрен военкоматы? Расстрелять и оставить гнить под забором, что бы другие титушки поняли, что хватит титущничать! РАССТРЕЛЯТЬ!
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29.05.2020 17:52
+22
Авакова у відставку, а з Броварів має ходити швидкісний трамвай!
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29.05.2020 17:53
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А они в это время Зоопарк описывали.
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29.05.2020 17:50 Відповісти
Авакова у відставку, а з Броварів має ходити швидкісний трамвай!
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29.05.2020 17:53 Відповісти
... или дирижабль с гиперлупом.
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29.05.2020 17:58 Відповісти
В Європі на відстань 25-30 км від центру мегаполісу ходять швидкісні трамваї або вузькоколійні електрички, які досягають швидкості 80км на годину і вирішують проблему масових перевезень пасажирів в агломерації. Зеленський мав будувати не 100 безглуздих стадіонів та 100 аеропортів, а нову розумну інфраструктуру навколо міст-мільйонників, щоб збільшити мобільність населення та якісно покращити умови пасажирських перевезень! Маршрутки мають бути заборонені по всій країні!
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29.05.2020 18:06 Відповісти
не чіпай лошару, клічко та інші міські голови навіщо?
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29.05.2020 19:17 Відповісти
Живу я в европе, и вижу. В пределах города - трамвай. До ближайших деревень, пригородов - электрички, и конечно по евроколее.
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29.05.2020 19:47 Відповісти
на лісапєтах всі їздять - не потрібно брехати, підх.ловник
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30.05.2020 12:58 Відповісти
Так все прямо и ездят, на великах? И зимой и летом? Из Украины когда последний раз выбирался?
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30.05.2020 14:45 Відповісти
трамвай ? всего то ? шо то ты Игорь измельчал . в былые времена ты бы что то поинтересней предложил . типа этого
Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах, - местные жители - Цензор.НЕТ 3488
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29.05.2020 18:00 Відповісти
Титушки с начала недели запугивали водителей в Броварах, - местные жители - Цензор.НЕТ 2288
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29.05.2020 18:04 Відповісти
Не читай гужво-помойки странауа. Зачем тебе это дерьмо?
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30.05.2020 12:18 Відповісти
бо він сам такий - це кремлєбот
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30.05.2020 12:59 Відповісти
от где черти!
по чесному поважаючи тебе - Президенте
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30.05.2020 15:52 Відповісти
помойка точно
с кацапским реактором в путииееенскооо ...еміжо
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30.05.2020 15:58 Відповісти
це дуже погана публіка. вороги.
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30.05.2020 16:05 Відповісти
Какой к черту трамвай с подорожанием електроенергии и закрытием АЕС. Скоро на лошадях все будем ездить.
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29.05.2020 18:48 Відповісти
здрасте! а овёс нынче почём? не знаешь?
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29.05.2020 19:28 Відповісти
лошаді їдять не тільки овес, житель міського 50-поверхового курятника
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30.05.2020 13:01 Відповісти
Лучше метро
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29.05.2020 18:59 Відповісти
Велосипед всех спасет.
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30.05.2020 11:20 Відповісти
какие нахрен военкоматы? Расстрелять и оставить гнить под забором, что бы другие титушки поняли, что хватит титущничать! РАССТРЕЛЯТЬ!
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29.05.2020 17:52 Відповісти
Розстріляти це просто. А тепер питання - а може створити робочі місця (500 000), як обіцяла шмаркля? А може викинути на смітник Рюкзакова з компанією? А може почати війну з корупцією, чи вже запізно?
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29.05.2020 17:58 Відповісти
И это нужно! Но поверьте, эти моральные уроды никогда не будут работать! Им проще будет отжать, убить, украсть, чем работать! НЕ будут они работать т.к. нет у них ни желания, ни мозгов!
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29.05.2020 18:14 Відповісти
а очолить боротьбу з корупцією петя барижний?!
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29.05.2020 19:19 Відповісти
Да Сталина на них нет!
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29.05.2020 18:00 Відповісти
а че сразу сталин? если хотим искоренить подобное явление, то только жесткие меры, что бы другим не повадно было! Вон к примеру грузия жесткими мерами искоренили касту воров, они либо на нарах на долго, либо в гробах, либо сбежали в Украину и другие страны где им не грозит подобное! А сколько можно терпеть эти банды?
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29.05.2020 18:17 Відповісти
Так. Один з них взагалі у нас тепер "головний по реформам". Яка влада такі і кадри.
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29.05.2020 18:37 Відповісти
За годы правления Саакашвили через тюрьмы прошло 320 000 человек, причем почти всех их жестоко пытали. Активно работали и «эскадроны смерти», уничтожая противников режима просто на улицах. Об этом, и о многом другом в таком же духе, https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fnana-kakabadze-rezhim-saakashvili-byil-huzhe-fashistskogo-325-tyisyach-gruzin-sideli-v-tyurme.htm рассказала грузинская правозащитница Нана Какабадзе, назвавшая режим Саакашвили «фасадной демократией».
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fbedzina-ivanishvili-finansiroval-saakashvili.htm заявила Какабадзе .- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
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30.05.2020 13:47 Відповісти
кто запрещал метро по верху в Борисполь сделать ? Так нет же какой то тарантас на 50 человек пустили на пару рейсов в день . А метро бы эту мафию - ханыг четырехколесных на раз два из Борисполя вымело
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29.05.2020 17:54 Відповісти
Полиция незаконно задержала около 30 активистов, волонтеров и представителей оппозиции мирно беседовавших в Броварах.
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29.05.2020 17:56 Відповісти
"активісти", смердить і давно!"
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29.05.2020 19:22 Відповісти
власть потворствует коррупции 👎👎👎
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29.05.2020 18:03 Відповісти
Организовывает и крышуют, ОПГ "КВАРТАЛ 95"!
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30.05.2020 11:23 Відповісти
Такой лакомый кусок налича для отмывания бабла ментам самим нужен, как и игорка с проституцией, порно, марихуана - будет декриминализация и платежи картами и Аваков сам уйдет в отставку, нечего будет крышевать.
На содержание 100 рекетиров нужна корупционная схема оценкой от 10-50 миллионов зелени в обозримом будущем, такие потоки мимо Авакова не ходят.
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29.05.2020 18:04 Відповісти
Повезло гопоте - заработали по пару соток баксов и по десятке тюряги :
"Действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в полиции.©
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29.05.2020 18:09 Відповісти
це ще треба довести, а так за нашими "законами" це дрібне ***********
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30.05.2020 13:02 Відповісти
Простіше кажучи, всі знали і не було жодних проблем цього унукнути, але ніхто нічого не робив бо заворуха будла в планах. Тепер цікаво чого зажадає Авакян за для того щоб подібне не повторювалося??? Хоча, чого там цікавого, черговий раз буде вимогати розширення прав поліції, як він це робить останні 6 років...
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29.05.2020 18:13 Відповісти
Ой!
В любом городе такая же хрня творится, про легальные-нелегальные маршрутки, "легальные", от автовокзалов - билеты не в кассах вокзала продаются, а водители деньги собирают....
А вы не знали?
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29.05.2020 18:27 Відповісти
Полиции нет. Президента нет. Зробылы . Разом ☝️
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29.05.2020 18:29 Відповісти
Таа а хто там підгнив то?
Це вже не перший день все відбувається та поліція що?
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29.05.2020 18:34 Відповісти
Ну якось так - але я з нею повністю згоден!!! Собакова на нари!!!
Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі - Цензор.НЕТ 2431
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29.05.2020 18:37 Відповісти
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29.05.2020 18:48 Відповісти
де ж ти ***** жидоармянска була коли водіїв тітушки залякували, чого ту сволоту по тюрмах не розсажував? чи вони на тебе козла "працювали"?
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30.05.2020 16:52 Відповісти
Там вообще перестрелка была как в Чикаго 30-х годов, вот что Порошенко творит
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29.05.2020 18:50 Відповісти
Всесвітньо-Броварське Телебачення - єдиний культурологічний канал в Україні

https://www.facebook.com/watch/live/?v=584282808953617&ref=notif&notif_id=1590760793734391&notif_t=live_video
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29.05.2020 18:54 Відповісти
я чего-то не понял, "спортсмены" не давали водителям легковушек брать клиентов-попутчиков на Киев, на остановке маршрутки?
Как-то так выходит из описания.
Но тогда это другая, несвязанная история - т.к. перестрелка была между маршрутками а не отстрел маршрутчиком легковушек.
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29.05.2020 19:02 Відповісти
див.комент з посиланням вище.
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29.05.2020 23:25 Відповісти
Винницкая титушня, "сотрудники охранной фирмьі" бьіла под винницкими мусорами, которьіх сегодня отстранили от должностей. Из местньіх никого не задержали, только винницких. В схватке "Мусора против мусоров" Чеботарь победил винницкого главмусора
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29.05.2020 19:22 Відповісти
А рюкзаков доповідає Бубошці, що недогледіли, бо злодії прокрались уночі. А Моніка схвально хита головою. Черговий відосик для дурнів.
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29.05.2020 19:27 Відповісти
Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі - Цензор.НЕТ 2423
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30.05.2020 11:27 Відповісти
Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі - Цензор.НЕТ 3580
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30.05.2020 12:56 Відповісти
АВАКОВ со своим "советником" Геращенком рассказывали жителям Украины и обвиняли руководство полиции Виницкой области, что МОЛ они не предотвратили вовремЯ. А таперяче ВЫЯСНЯЕТСЯ, что руководство области и самого города Киева также как всегда лохонулись, И так же вовремя не предотвратили ЭТИ 90 - годы, ТАК напрашивается - ЗАЧЕМ НАМ ВСЕМ ТАКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ!???.
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30.05.2020 14:00 Відповісти
Бровары это не Киев и руководство Киева тут не при чем! Или у вас на Колыме показывают что Бровары это р-н Киева?
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30.05.2020 15:58 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZV3G7kCsDSGeC7ajXZNOhITMsGF3-LqEv4gteX2VjkhxxOrljm2bKin52otHiPZo3jdW_zCSextitE8fJUZbwDXsw6y-zlAfsA-*******************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZV3G7kCsDSGeC7ajXZNOhITMsGF3-LqEv4gteX2VjkhxxOrljm2bKin52otHiPZo3jdW_zCSextitE8fJUZbwDXsw6y-zlAfsA-*******************************&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZV3G7kCsDSGeC7ajXZNOhITMsGF3-LqEv4gteX2VjkhxxOrljm2bKin52otHiPZo3jdW_zCSextitE8fJUZbwDXsw6y-zlAfsA-*******************************&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZV3G7kCsDSGeC7ajXZNOhITMsGF3-LqEv4gteX2VjkhxxOrljm2bKin52otHiPZo3jdW_zCSextitE8fJUZbwDXsw6y-zlAfsA-*******************************&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .

Вчера в 10:40
·

В Броварах друзья произошло следующее.Пришли к чиновникам-коррупционерам перевозчики за КВОТАМИ на перевозки.Чиновники назвали круглую сумму и ПОЛУЧИВ эту сумму,дали разрешение.А через неделю пришли к этим же чиновникам ДРУГИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ и попросили квоты на ЭТИ ЖЕ МАРШРУТЫ.Чиновники назвали еще большую сумму и ПОЛУЧИЛИ деньги и с этих.И в результате и одни и другие перевозчики были в полной уверенности,что маршруты принадлежат именно им.И теперь ******** ПЕРЕВОЗЧИКИ и их КРИМИНАЛЬНЫЕ КРЫШИ,вместо того,что бы ВЫНЕСТИ ЧИНОВНИКОВ,пошли КРОШИТЬ ДРУГ ДРУГА.ИДИОТЫ...И такое происходит по всей стране.Я ПЯТЬ ЛЕТ об этом пишу.Ну УМИРАЕТ наша страна из за КОРРУПЦИИ.УМИРАЕТ((......А ты Зеленский вместо того,что бы ПОСАДИТЬ Ермака,КРЫШУЕШЬ его и этим самым ПОКАЗЫВАЕШЬ всем чинушам,что БРАТЬ ВЗЯТКИ МОЖНО И НУЖНО.Произошедшее на ТВОЕЙ СОВЕСТИ Зеленский.Пети уже больше года как нет,а при тебе КОРРУПЦИЯ только УСИЛИЛАСЬ,ибо ты НЕ САЖАЕШЬ,а КРЫШУЕШЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ ..(((
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30.05.2020 14:36 Відповісти
действительно, титушек появилось везде очень много, причем у некоторых журналистские "посвидчення" и купленные под них пистолеты и пр.оружие.
Пора бы, Аваков, заинтересоваться, почему уличнобандитская шушера с разных краев и районов шастает по Київу, как у себя ???
тидумаєшминезнаємо що з ними робити?!!!!!!!!!!!! ?! аваков?
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30.05.2020 16:30 Відповісти
мало не покажеться!
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30.05.2020 16:36 Відповісти
прекращайте задавать вопросы собакову и его крыше членограю. это бесполезно . членограй нифига в этой стране не решает. так чувака посадили в кресло для галочки.у него есть шеф дерьмак))))), что скажет, то осел оманский и делает)))) ну а дерьмаку на ушко другие шепчут))))
вот так и живем. ))))
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30.05.2020 19:00 Відповісти
 
 