Тітушки від початку тижня залякували водіїв у Броварах, - місцеві жителі. ФОТО
Молодики у спортивних костюмах від початку тижня намагалися втручатися в процес перевезення пасажирів із Броварів до Києва.
Про це свідчить запис Марії Мельниченко в групі "Мої Бровари" у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Тітушки другий день залякують водіїв, щоб не брали пасажирів на Київ, а тільки приватник на маршрутці, заради якого це **** трудиться. Де наші "доблесні" правоохоронні органи, військкомат?" - написала жінка ще 27 травня, опублікувавши фото чоловіків у спортивних костюмах.
Користувач Роман Улітько теж сфотографував тітушок і розповів про розмову з одним із них.
"Найменший, 140-кілограмовий, підійшов і попросив видалити! "- Навіщо ви знімаєте ізподтішка? ... - Просто їжджу вже 15 років. А тут якась незрозуміла ситуація. Ви хто? ... - Автобуси просто виграли тендер, а автомобілісти їм заважають! А може, ви збоченець, а то потім будуть незрозумілі фотографії, і мені захочеться дати оплєуху!"- описав він діалог.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
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по чесному поважаючи тебе - Президенте
с кацапским реактором в путииееенскооо ...еміжо
Что касается борьбы с коррупцией, то, по мнению Какабадзе, хотя на низком уровне брать взятки перестали, окружение Саакашвили было абсолютно коррупционно. «Это были такого уровня масштабы коррупции, что в Грузии мы такого не помним - https://ava.md/go/?url=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fpolitics%2Fbedzina-ivanishvili-finansiroval-saakashvili.htm заявила Какабадзе .- Даже в советский и постсоветский период, во времена Шеварднадзе такой коррупции у нас не существовало
Жонглируя пустословием о «реформах», Саакашвили выстроил себе репутацию «успешного реформатора», единственное, в чем он оказался успешен - это разрушение.
По данным опроса, проведенного в июне 2009 года грузинской газетой «Квирис палитра», после «революции роз» работу потеряли 50,4 % опрошенных или членов их семей. Официальный уровень безработицы вырос всего лишь с 11,5 % в 2003 году до 16,5 % в 2008: Михо, как всегда, бессовестно лгал. Впрочем, стоит ли говорить о совести, если речь идет всего, лишь о клоуне на политическом манеже?
На содержание 100 рекетиров нужна корупционная схема оценкой от 10-50 миллионов зелени в обозримом будущем, такие потоки мимо Авакова не ходят.
"Действия участников перестрелки дополнительно квалифицировано как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины", - говорится в полиции.©
В любом городе такая же хрня творится, про легальные-нелегальные маршрутки, "легальные", от автовокзалов - билеты не в кассах вокзала продаются, а водители деньги собирают....
А вы не знали?
Це вже не перший день все відбувається та поліція що?
https://www.facebook.com/watch/live/?v=584282808953617&ref=notif¬if_id=1590760793734391¬if_t=live_video
Как-то так выходит из описания.
Но тогда это другая, несвязанная история - т.к. перестрелка была между маршрутками а не отстрел маршрутчиком легковушек.
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZV3G7kCsDSGeC7ajXZNOhITMsGF3-LqEv4gteX2VjkhxxOrljm2bKin52otHiPZo3jdW_zCSextitE8fJUZbwDXsw6y-zlAfsA-*******************************&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZV3G7kCsDSGeC7ajXZNOhITMsGF3-LqEv4gteX2VjkhxxOrljm2bKin52otHiPZo3jdW_zCSextitE8fJUZbwDXsw6y-zlAfsA-*******************************&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZV3G7kCsDSGeC7ajXZNOhITMsGF3-LqEv4gteX2VjkhxxOrljm2bKin52otHiPZo3jdW_zCSextitE8fJUZbwDXsw6y-zlAfsA-*******************************&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
Вчера в 10:40
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В Броварах друзья произошло следующее.Пришли к чиновникам-коррупционерам перевозчики за КВОТАМИ на перевозки.Чиновники назвали круглую сумму и ПОЛУЧИВ эту сумму,дали разрешение.А через неделю пришли к этим же чиновникам ДРУГИЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ и попросили квоты на ЭТИ ЖЕ МАРШРУТЫ.Чиновники назвали еще большую сумму и ПОЛУЧИЛИ деньги и с этих.И в результате и одни и другие перевозчики были в полной уверенности,что маршруты принадлежат именно им.И теперь ******** ПЕРЕВОЗЧИКИ и их КРИМИНАЛЬНЫЕ КРЫШИ,вместо того,что бы ВЫНЕСТИ ЧИНОВНИКОВ,пошли КРОШИТЬ ДРУГ ДРУГА.ИДИОТЫ...И такое происходит по всей стране.Я ПЯТЬ ЛЕТ об этом пишу.Ну УМИРАЕТ наша страна из за КОРРУПЦИИ.УМИРАЕТ((......А ты Зеленский вместо того,что бы ПОСАДИТЬ Ермака,КРЫШУЕШЬ его и этим самым ПОКАЗЫВАЕШЬ всем чинушам,что БРАТЬ ВЗЯТКИ МОЖНО И НУЖНО.Произошедшее на ТВОЕЙ СОВЕСТИ Зеленский.Пети уже больше года как нет,а при тебе КОРРУПЦИЯ только УСИЛИЛАСЬ,ибо ты НЕ САЖАЕШЬ,а КРЫШУЕШЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ ..(((
Пора бы, Аваков, заинтересоваться, почему уличнобандитская шушера с разных краев и районов шастает по Київу, как у себя ???
тидумаєшминезнаємо що з ними робити?!!!!!!!!!!!! ?! аваков?
вот так и живем. ))))