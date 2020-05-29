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Офис Генпрокурора обязали открыть дело против Уманского по заявлению Верланова

Офис Генпрокурора обязали открыть дело против Уманского по заявлению Верланова

Печерский районный суд Киева удовлетворил заявление экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова и обязал Офис генпрокурора зарегистрировать уголовное производство о заведомо ложном сообщение о преступлении, сделанное бывшим министром финансов Игорем Уманским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в определении суда от 21 мая, которое было опубликовано в Едином реестре судебных решений 28 мая.

Верланов подал в Офис генпрокурора заявление с просьбой зарегистрировать уголовное производство по факту ложного сообщения экс-министра финансов. Уманский, в частности, утверждал, что ГНС при Верланове устраивала "коррупционные скрутки с НДС", что приводило к ежемесячным потерям госбюджета на сумму до 5 млрд грн.

По словам экс-главы ГНС, Уманский не предоставил весомых фактов и доказательств коррупции в налоговой.

"Там нет никаких фактов. Это распечатки А4, которые фактически говорят о том, что кто-то что-то куда-то не доплачивает. Я абсолютно убежден, что мы на временной следственной комиссии в следующие шесть месяцев разложим это на атомы и поставим точку в этом деле", – добавил он.

Верланов считает, что его увольнение было исключительно политическим решением, его он также оспаривает в суде.

Кабинет Министров Украины 24 апреля уволил Верланова с должности начальника Государственной налоговой службы. На отставке настаивал Уманский.

24 апреля в Верховной Раде была создана следственная комиссия для изучения фактов, изложенных Уманским.

Автор: 

Уманский (139) Верланов Сергей (114) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+7
Офис Генпрокурора обязали открыть дело против Уманского по заявлению Верланова - Цензор.НЕТ 9342
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29.05.2020 19:45
+5
Нет. Судимые заседают в Раде, в "слуге уродов".
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29.05.2020 19:54
+3
Никто не подскажет, какой суд одобрил вооруженный налет на музей?
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29.05.2020 19:46
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Офис Генпрокурора обязали открыть дело против Уманского по заявлению Верланова - Цензор.НЕТ 9342
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29.05.2020 19:45 Ответить
Он, что судимый?
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29.05.2020 19:51 Ответить
Нет. Судимые заседают в Раде, в "слуге уродов".
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29.05.2020 19:54 Ответить
він просто придурок і клоун! а придурки неосудні!
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29.05.2020 20:08 Ответить
а що , довго ?
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29.05.2020 20:33 Ответить
Никто не подскажет, какой суд одобрил вооруженный налет на музей?
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29.05.2020 19:46 Ответить
Каким образом это секретная информация? Так кто приказал боевикам грабить музей Гончара?
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29.05.2020 19:56 Ответить
Т.е., ты не возражаешь, шо на музей Гончара был совершен именно вооруженный налет группой боевиков Моники Нелоха. Уже хорошо....
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29.05.2020 20:02 Ответить
Накатай на меня донос Баканову. А лучше - сразу петицию Трижды Потерпевшему о присоединении к московитскому Чебурнету.
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29.05.2020 20:08 Ответить
Ловец шпийонов, а агента фсб с оперативным псевдо "Козырь" ты уже разоблачил? А, я ж забыл, для зеленой слизи Ермак - предмет восхищения. Как и русский гомосек Портнов.
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29.05.2020 20:12 Ответить
Слухай, ловец шпийонов, там в Укроборонпром на должность с доступом к гостайне назначили русского агента фсб(при этом сам назначенный этого и не скрывает). Беги разоблачай.
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29.05.2020 20:22 Ответить
Де там "секретна інформація"? Відповів би, що жоден з судів такого дозволу не давав, і не треба було б так довго говорити ні про що!
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29.05.2020 20:14 Ответить
Тепер всім зрозуміло, про які 10% при здачі корупціонера говорило воно у своїй "передвиборчій" програмі? Чомусь мені здається, що ті відсотки - то 10% строку ув'язнення, який повинен відсидіти корупціонер, переходять до заявника, а корупціонер "обнульон"!
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29.05.2020 20:11 Ответить
Уманский - латентный рыг
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29.05.2020 20:31 Ответить
соресовські глисти проти латентних ригив , так краще ?
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29.05.2020 20:37 Ответить
Сдай коррупционера и получи 10 лет)))
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29.05.2020 23:11 Ответить
нормальные люди за ЗЕ не голосовали
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30.05.2020 01:05 Ответить
"Я абсолютно переконаний, що ми під час тимчасової слідчої комісії за наступні шість місяців розкладемо це на атоми і поставимо крапку в цій справі". О! Я теж в це вірю - будь яка справа стосовно корупції в Україні чомусь завжди "розкладається на атоми".
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30.05.2020 01:37 Ответить
 
 