Офіс Генпрокурора зобов'язали відкрити справу проти Уманського за заявою Верланова

Печерський районний суд Києва задовольнив заяву ексголови Державної податкової служби Сергія Верланова і зобов'язав Офіс генпрокурора зареєструвати кримінальне провадження про свідомо неправдиве повідомлення про злочин, зроблене колишнім міністром фінансів Ігорем Уманським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі суду від 21 травня, яке було опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень 28 травня.

Верланов подав до Офісу генпрокурора заяву з проханням зареєструвати кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення ексміністра фінансів. Уманський, зокрема, стверджував, що ДПС за Верланова влаштовувала "корупційні скручування з ПДВ", що призводило до щомісячних втрат держбюджету на суму до 5 млрд грн.

За словами ексглави ДПС, Уманський не надав вагомих фактів і доказів корупції в податковій.

"Там немає ніяких фактів. Це роздруківки А4, які фактично свідчать про те, що хтось щось кудись не доплачує. Я абсолютно переконаний, що ми під час тимчасової слідчої комісії за наступні шість місяців розкладемо це на атоми і поставимо крапку в цій справі", - додав він.

Верланов вважає, що його звільнення було виключно політичним рішенням, його він також оскаржує в суді.

Кабінет Міністрів України 24 квітня звільнив Верланова з посади начальника Державної податкової служби. На відставці наполягав Уманський.

24 квітня у Верховній Раді була створена слідча комісія для вивчення фактів, викладених Уманським.

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