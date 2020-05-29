Офіс Генпрокурора зобов'язали відкрити справу проти Уманського за заявою Верланова
Печерський районний суд Києва задовольнив заяву ексголови Державної податкової служби Сергія Верланова і зобов'язав Офіс генпрокурора зареєструвати кримінальне провадження про свідомо неправдиве повідомлення про злочин, зроблене колишнім міністром фінансів Ігорем Уманським.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі суду від 21 травня, яке було опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень 28 травня.
Верланов подав до Офісу генпрокурора заяву з проханням зареєструвати кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення ексміністра фінансів. Уманський, зокрема, стверджував, що ДПС за Верланова влаштовувала "корупційні скручування з ПДВ", що призводило до щомісячних втрат держбюджету на суму до 5 млрд грн.
За словами ексглави ДПС, Уманський не надав вагомих фактів і доказів корупції в податковій.
"Там немає ніяких фактів. Це роздруківки А4, які фактично свідчать про те, що хтось щось кудись не доплачує. Я абсолютно переконаний, що ми під час тимчасової слідчої комісії за наступні шість місяців розкладемо це на атоми і поставимо крапку в цій справі", - додав він.
Верланов вважає, що його звільнення було виключно політичним рішенням, його він також оскаржує в суді.
Кабінет Міністрів України 24 квітня звільнив Верланова з посади начальника Державної податкової служби. На відставці наполягав Уманський.
24 квітня у Верховній Раді була створена слідча комісія для вивчення фактів, викладених Уманським.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль