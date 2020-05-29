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Офіс Генпрокурора зобов'язали відкрити справу проти Уманського за заявою Верланова

Офіс Генпрокурора зобов'язали відкрити справу проти Уманського за заявою Верланова

Печерський районний суд Києва задовольнив заяву ексголови Державної податкової служби Сергія Верланова і зобов'язав Офіс генпрокурора зареєструвати кримінальне провадження про свідомо неправдиве повідомлення про злочин, зроблене колишнім міністром фінансів Ігорем Уманським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в ухвалі суду від 21 травня, яке було опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень 28 травня.

Верланов подав до Офісу генпрокурора заяву з проханням зареєструвати кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення ексміністра фінансів. Уманський, зокрема, стверджував, що ДПС за Верланова влаштовувала "корупційні скручування з ПДВ", що призводило до щомісячних втрат держбюджету на суму до 5 млрд грн.

За словами ексглави ДПС, Уманський не надав вагомих фактів і доказів корупції в податковій.

"Там немає ніяких фактів. Це роздруківки А4, які фактично свідчать про те, що хтось щось кудись не доплачує. Я абсолютно переконаний, що ми під час тимчасової слідчої комісії за наступні шість місяців розкладемо це на атоми і поставимо крапку в цій справі", - додав він.

Верланов вважає, що його звільнення було виключно політичним рішенням, його він також оскаржує в суді.

Кабінет Міністрів України 24 квітня звільнив Верланова з посади начальника Державної податкової служби. На відставці наполягав Уманський.

24 квітня у Верховній Раді була створена слідча комісія для вивчення фактів, викладених Уманським.

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Автор: 

Уманський (82) Верланов Сергій (153) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+7
Офис Генпрокурора обязали открыть дело против Уманского по заявлению Верланова - Цензор.НЕТ 9342
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29.05.2020 19:45
+5
Нет. Судимые заседают в Раде, в "слуге уродов".
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29.05.2020 19:54
+3
Никто не подскажет, какой суд одобрил вооруженный налет на музей?
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29.05.2020 19:46
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Офис Генпрокурора обязали открыть дело против Уманского по заявлению Верланова - Цензор.НЕТ 9342
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29.05.2020 19:45 Відповісти
Он, что судимый?
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29.05.2020 19:51 Відповісти
Нет. Судимые заседают в Раде, в "слуге уродов".
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29.05.2020 19:54 Відповісти
він просто придурок і клоун! а придурки неосудні!
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29.05.2020 20:08 Відповісти
а що , довго ?
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29.05.2020 20:33 Відповісти
Никто не подскажет, какой суд одобрил вооруженный налет на музей?
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29.05.2020 19:46 Відповісти
Каким образом это секретная информация? Так кто приказал боевикам грабить музей Гончара?
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29.05.2020 19:56 Відповісти
Т.е., ты не возражаешь, шо на музей Гончара был совершен именно вооруженный налет группой боевиков Моники Нелоха. Уже хорошо....
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29.05.2020 20:02 Відповісти
Накатай на меня донос Баканову. А лучше - сразу петицию Трижды Потерпевшему о присоединении к московитскому Чебурнету.
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29.05.2020 20:08 Відповісти
Ловец шпийонов, а агента фсб с оперативным псевдо "Козырь" ты уже разоблачил? А, я ж забыл, для зеленой слизи Ермак - предмет восхищения. Как и русский гомосек Портнов.
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29.05.2020 20:12 Відповісти
Слухай, ловец шпийонов, там в Укроборонпром на должность с доступом к гостайне назначили русского агента фсб(при этом сам назначенный этого и не скрывает). Беги разоблачай.
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29.05.2020 20:22 Відповісти
Де там "секретна інформація"? Відповів би, що жоден з судів такого дозволу не давав, і не треба було б так довго говорити ні про що!
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29.05.2020 20:14 Відповісти
Тепер всім зрозуміло, про які 10% при здачі корупціонера говорило воно у своїй "передвиборчій" програмі? Чомусь мені здається, що ті відсотки - то 10% строку ув'язнення, який повинен відсидіти корупціонер, переходять до заявника, а корупціонер "обнульон"!
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29.05.2020 20:11 Відповісти
Уманский - латентный рыг
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29.05.2020 20:31 Відповісти
соресовські глисти проти латентних ригив , так краще ?
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29.05.2020 20:37 Відповісти
Сдай коррупционера и получи 10 лет)))
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29.05.2020 23:11 Відповісти
нормальные люди за ЗЕ не голосовали
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30.05.2020 01:05 Відповісти
"Я абсолютно переконаний, що ми під час тимчасової слідчої комісії за наступні шість місяців розкладемо це на атоми і поставимо крапку в цій справі". О! Я теж в це вірю - будь яка справа стосовно корупції в Україні чомусь завжди "розкладається на атоми".
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30.05.2020 01:37 Відповісти
 
 