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"Минеру" моста Метро сообщено о подозрении, - прокуратура

При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 1 июня 2020 угрожал взорвать мост Метро.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Правонарушителем оказался житель Киевской области, 1988 года рождения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).

По словам задержанного, указанные действия он совершил с целью привлечения внимания к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили.

В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Сейчас в Днепровский районный суд г. Киев готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве был перекрыт мост Метро. На мосту стоял мужчина с пакетом и угрожал взорвать сооружение. Позже, минер моста Метро в Киеве был задержан.

Также читайте: Житель Мукачево пожаловался на действия копов и покончил жизнь самоубийством в прямом эфире. Прокуратура проводит проверку

Автор: 

Киев (25481) ложная тревога (91) минирование (1445) прокуратура (5005)


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Топ комментарии
+3
Никакой инфы кто это и почему нет.)))) 1988 года рождения и ппц! Народный артист Удмуртии? Тупой фейк и постанова! Это мое личное мнение.
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02.06.2020 12:56
+3
квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствияИсточник: https://censor.net.ua/n3199468

А тяжкие последствия это для кого?? Для авакова?? Других там в упор не видно...
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02.06.2020 12:57
+2
какое подозрение? отдайте его в психушку.
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02.06.2020 12:51
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какое подозрение? отдайте его в психушку.
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02.06.2020 12:51 Ответить
Надо привлечь теперь внимание к тюремному сроку около 5 лет.
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02.06.2020 12:52 Ответить
а что подозревают??????????
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02.06.2020 12:53 Ответить
сам удивлен - пареньведьпошутил малость)))
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02.06.2020 12:54 Ответить
Мабуть квартальні шуточки.
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02.06.2020 13:00 Ответить
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02.06.2020 13:35 Ответить
Никакой инфы кто это и почему нет.)))) 1988 года рождения и ппц! Народный артист Удмуртии? Тупой фейк и постанова! Это мое личное мнение.
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02.06.2020 12:56 Ответить
квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствияИсточник: https://censor.net.ua/n3199468

А тяжкие последствия это для кого?? Для авакова?? Других там в упор не видно...
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02.06.2020 12:57 Ответить
Посидит неделю в психушке и выпустят втихаря когда все утихнет. Свой же
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02.06.2020 12:59 Ответить
Таких недоумків потрібно "грохати" ще при затриманні!
Як і тих що перекривають дороги.
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02.06.2020 13:13 Ответить
Подозревают дипилизм?? Или сектантство в слуге народа??
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02.06.2020 13:14 Ответить
Скажімо, що то за "мінер" і що то за провокація, точніше, хто її замовний, зрозуміло всім. Тут одне небезпечно - якщо ця тварюка, щоб прикрити свою задницю готова на провокації, то чи таким бутафорським мінуванням воно обмежиться? От питання, блін! Знаємо, що один такий виродок будинки з мирними жителями підривав, щоб свого добитись. А цей на що здатен?
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02.06.2020 13:23 Ответить
Кримінальне законодавство імені Портнова навіть очевидному злочинцю присвоює статус "підозрюваного".... Чудака затримали безпосередньо на місці вчинення злочину а він всього лише "підозрюваний" (по старому закону вже був би обвинуваченим і "шуршав" би до суду)... Можна собі уявити як важко щось предявити рибинам покрупніше - указаний риг все зробив щоб той у кого є гроші уникав відповідальності.....
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02.06.2020 13:24 Ответить
мусора мрази, травят людей собаками,
пса необходимо усыпить !
мусоров тоже
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02.06.2020 14:13 Ответить
аваков вже взяв його на поруки?
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02.06.2020 14:31 Ответить
 
 