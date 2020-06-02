"Минеру" моста Метро сообщено о подозрении, - прокуратура

При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 1 июня 2020 угрожал взорвать мост Метро.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Правонарушителем оказался житель Киевской области, 1988 года рождения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).

По словам задержанного, указанные действия он совершил с целью привлечения внимания к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили.

В результате происшествия и в ходе задержания подозреваемого никто не пострадал. Сейчас в Днепровский районный суд г. Киев готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве был перекрыт мост Метро. На мосту стоял мужчина с пакетом и угрожал взорвать сооружение. Позже, минер моста Метро в Киеве был задержан.

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