"Мінеру" моста Метро повідомлено про підозру, - прокуратура
За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловікові, який 1 червня 2020 року погрожував підірвати міст Метро.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Правопорушником виявився мешканець Київської області, 1988 року народження. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).
Зі слів затриманого, вказані дії він вчинив з метою привернення уваги до проблем в його житті. Зброї чи вибухівки у нього не виявили.
Внаслідок події та у ході затримання підозрюваного ніхто не постраждав. Наразі до Дніпровського районного суду м. Києва готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, 01 червня в Києві був перекритий міст Метро. На мосту стояв чоловік із пакетом і погрожував підірвати споруду. Пізніше мінера моста Метро в Києві затримали.
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А тяжкие последствия это для кого?? Для авакова?? Других там в упор не видно...
Як і тих що перекривають дороги.
пса необходимо усыпить !
мусоров тоже