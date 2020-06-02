"Мінеру" моста Метро повідомлено про підозру, - прокуратура

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловікові, який 1 червня 2020 року погрожував підірвати міст Метро.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Правопорушником виявився мешканець Київської області, 1988 року народження. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).

Зі слів затриманого, вказані дії він вчинив з метою привернення уваги до проблем в його житті. Зброї чи вибухівки у нього не виявили.

Внаслідок події та у ході затримання підозрюваного ніхто не постраждав. Наразі до Дніпровського районного суду м. Києва готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

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Нагадаємо, 01 червня в Києві був перекритий міст Метро. На мосту стояв чоловік із пакетом і погрожував підірвати споруду. Пізніше мінера моста Метро в Києві затримали.