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Новини
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"Мінеру" моста Метро повідомлено про підозру, - прокуратура

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловікові, який 1 червня 2020 року погрожував підірвати міст Метро.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Правопорушником виявився мешканець Київської області, 1988 року народження. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).

Зі слів затриманого, вказані дії він вчинив з метою привернення уваги до проблем в його житті. Зброї чи вибухівки у нього не виявили.

Внаслідок події та у ході затримання підозрюваного ніхто не постраждав. Наразі до Дніпровського районного суду м. Києва готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Також читайте: На псевдомінера моста Метро спустили бойового пса, зловмисника затримали блискавично, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 01 червня в Києві був перекритий міст Метро. На мосту стояв чоловік із пакетом і погрожував підірвати споруду. Пізніше мінера моста Метро в Києві затримали.

Автор: 

Київ (19419) хибна тривога (68) мінування (1217) прокуратура (3667)


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Топ коментарі
+3
Никакой инфы кто это и почему нет.)))) 1988 года рождения и ппц! Народный артист Удмуртии? Тупой фейк и постанова! Это мое личное мнение.
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02.06.2020 12:56
+3
квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствияИсточник: https://censor.net.ua/n3199468

А тяжкие последствия это для кого?? Для авакова?? Других там в упор не видно...
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02.06.2020 12:57
+2
какое подозрение? отдайте его в психушку.
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02.06.2020 12:51
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какое подозрение? отдайте его в психушку.
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02.06.2020 12:51 Відповісти
Надо привлечь теперь внимание к тюремному сроку около 5 лет.
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02.06.2020 12:52 Відповісти
а что подозревают??????????
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02.06.2020 12:53 Відповісти
сам удивлен - пареньведьпошутил малость)))
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02.06.2020 12:54 Відповісти
Мабуть квартальні шуточки.
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02.06.2020 13:00 Відповісти
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02.06.2020 13:35 Відповісти
Никакой инфы кто это и почему нет.)))) 1988 года рождения и ппц! Народный артист Удмуртии? Тупой фейк и постанова! Это мое личное мнение.
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02.06.2020 12:56 Відповісти
квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствияИсточник: https://censor.net.ua/n3199468

А тяжкие последствия это для кого?? Для авакова?? Других там в упор не видно...
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02.06.2020 12:57 Відповісти
Посидит неделю в психушке и выпустят втихаря когда все утихнет. Свой же
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02.06.2020 12:59 Відповісти
Таких недоумків потрібно "грохати" ще при затриманні!
Як і тих що перекривають дороги.
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02.06.2020 13:13 Відповісти
Подозревают дипилизм?? Или сектантство в слуге народа??
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02.06.2020 13:14 Відповісти
Скажімо, що то за "мінер" і що то за провокація, точніше, хто її замовний, зрозуміло всім. Тут одне небезпечно - якщо ця тварюка, щоб прикрити свою задницю готова на провокації, то чи таким бутафорським мінуванням воно обмежиться? От питання, блін! Знаємо, що один такий виродок будинки з мирними жителями підривав, щоб свого добитись. А цей на що здатен?
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02.06.2020 13:23 Відповісти
Кримінальне законодавство імені Портнова навіть очевидному злочинцю присвоює статус "підозрюваного".... Чудака затримали безпосередньо на місці вчинення злочину а він всього лише "підозрюваний" (по старому закону вже був би обвинуваченим і "шуршав" би до суду)... Можна собі уявити як важко щось предявити рибинам покрупніше - указаний риг все зробив щоб той у кого є гроші уникав відповідальності.....
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02.06.2020 13:24 Відповісти
мусора мрази, травят людей собаками,
пса необходимо усыпить !
мусоров тоже
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02.06.2020 14:13 Відповісти
аваков вже взяв його на поруки?
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02.06.2020 14:31 Відповісти
 
 