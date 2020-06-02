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Новости Убийство Шеремета
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Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко – не пришли прокуроры

Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко – не пришли прокуроры

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы о продлении содержания под стражей врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, поскольку прокуроры не прибыли на заседание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Facebook-сообщества Free Riff.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляции на решение о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко не произошло, потому что прокуроры не успели ознакомиться с апелляционной жалобой и не прибыли на заседание...", - говорится в сообщении.

Суд должен рассмотреть апелляцию Кузьменко 2 июня в 15.30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: суд продлил арест Кузьменко на два месяца - до 24 июля

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко, заседание назначено в спешном порядке, - адвокат Безпалый

Автор: 

Шеремет Павел (564) мера пресечения (450) Кузьменко Юлия (168)


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Топ комментарии
+21
В следующий раз ключ от зала суда потеряется. Чем дальше, тем тупее отмазки властей.
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02.06.2020 17:53
+6
А генпракурорша,(доктор якихось там наук,прости Господи!),взагалі в курсі справи,що її підлеглі пракурори не прийшли? Чи їй абсолютно пох...? Та і то так,треба картини у Пороха повилучати, патамушта це набагато важливіше. Зрадой папахіваєт...
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02.06.2020 18:30
+5
Когда всё это уже закончится ???
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02.06.2020 18:19
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В следующий раз ключ от зала суда потеряется. Чем дальше, тем тупее отмазки властей.
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02.06.2020 17:53 Ответить
Если кто-то не приходит, суд можно провести и без него. Не? Не тот случай? Ну мрази же вы все!
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02.06.2020 17:54 Ответить
Як би там не було, справа наближаєтья до завершення.
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02.06.2020 18:14 Ответить
Когда всё это уже закончится ???
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02.06.2020 18:19 Ответить
Неужели такие туп-п-п-ые, что сутками жалобу надо читать? Или она на сотню томов?
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02.06.2020 18:23 Ответить
Власти будут так ерундой заниматься пока очередной Майдан их не разгонит.
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02.06.2020 18:24 Ответить
млять це як тварюки венидиктівські? люди сидять а вам 3,14дарасам слугоуродівським все поХЕР? як вашому криворізькому недо...бку, що хером грає на роялі своїй чмошній сучці!?
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02.06.2020 18:27 Ответить
А генпракурорша,(доктор якихось там наук,прости Господи!),взагалі в курсі справи,що її підлеглі пракурори не прийшли? Чи їй абсолютно пох...? Та і то так,треба картини у Пороха повилучати, патамушта це набагато важливіше. Зрадой папахіваєт...
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02.06.2020 18:30 Ответить
***** млять конченная зелепоцовская влать, конченные млять суды и судьи, конченные млять мусора и прокуроры, конченное ГОСУДАРСТВО! И конгченные ушлепки что избирали себе во власть это дерьмо коломойшинское!
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02.06.2020 18:31 Ответить
шлюхи кремля, так хотели посадить волонтера АТО, что засцали идти в суд. Ведь законного основания ее перебывания в сизо - нет!
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02.06.2020 19:17 Ответить
Что-то мне подсказывает,что за эти мутные делишки и беспредел в отношении волонтёров и атошника Сабаков с Зеленским ответят в любом случае.
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02.06.2020 20:21 Ответить
А зарплату вони прийшли забрати?!
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02.06.2020 21:25 Ответить
Власти будут так ерундой заниматься пока очередной Майдан их не разгонит https://assfuckgif.com/tag/ivana-sugar/ ivana sugar
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06.06.2020 10:07 Ответить
 
 