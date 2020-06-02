Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко – не пришли прокуроры

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы о продлении содержания под стражей врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, поскольку прокуроры не прибыли на заседание.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Facebook-сообщества Free Riff.

"Судебное заседание по рассмотрению апелляции на решение о продлении содержания под стражей Юлии Кузьменко не произошло, потому что прокуроры не успели ознакомиться с апелляционной жалобой и не прибыли на заседание...", - говорится в сообщении.

Суд должен рассмотреть апелляцию Кузьменко 2 июня в 15.30.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Шеремета: суд продлил арест Кузьменко на два месяца - до 24 июля

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко, заседание назначено в спешном порядке, - адвокат Безпалый