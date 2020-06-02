Суд переніс розгляд апеляції на арешт Кузьменко - не прийшли прокурори

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги про продовження утримання під вартою лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, оскільки прокурори не прибули на засідання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Facebook-спільноти Free Riff.

"Судове засідання з розгляду апеляції на рішення про продовження утримання під вартою Юлії Кузьменко не відбулося, тому що прокурори не встигли ознайомитися з апеляційною скаргою і не прибули на засідання...", - сказано в повідомленні.

Суд мав розглянути апеляцію Кузьменко 2 червня о 15.30.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

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Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.