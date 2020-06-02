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Новини Убивство Шеремета
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Суд переніс розгляд апеляції на арешт Кузьменко - не прийшли прокурори

Суд переніс розгляд апеляції на арешт Кузьменко - не прийшли прокурори

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги про продовження утримання під вартою лікарки і волонтерки Юлії Кузьменко, підозрюваної у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, оскільки прокурори не прибули на засідання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Facebook-спільноти Free Riff.

"Судове засідання з розгляду апеляції на рішення про продовження утримання під вартою Юлії Кузьменко не відбулося, тому що прокурори не встигли ознайомитися з апеляційною скаргою і не прибули на засідання...", - сказано в повідомленні.

Суд мав розглянути апеляцію Кузьменко 2 червня о 15.30.

Читайте також: "Була впевнена, що весь цей абсурд не може тривати довше ніж тиждень", - Кузьменко про затримання у справі Шеремета

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Також читайте: Суд продовжив арешт Антоненкові на 2 місяці

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Автор: 

Шеремет Павло (520) запобіжний захід (481) Кузьменко Юлія (165)


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Топ коментарі
+21
В следующий раз ключ от зала суда потеряется. Чем дальше, тем тупее отмазки властей.
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02.06.2020 17:53
+6
А генпракурорша,(доктор якихось там наук,прости Господи!),взагалі в курсі справи,що її підлеглі пракурори не прийшли? Чи їй абсолютно пох...? Та і то так,треба картини у Пороха повилучати, патамушта це набагато важливіше. Зрадой папахіваєт...
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02.06.2020 18:30
+5
Когда всё это уже закончится ???
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02.06.2020 18:19
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В следующий раз ключ от зала суда потеряется. Чем дальше, тем тупее отмазки властей.
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02.06.2020 17:53 Відповісти
Если кто-то не приходит, суд можно провести и без него. Не? Не тот случай? Ну мрази же вы все!
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02.06.2020 17:54 Відповісти
Як би там не було, справа наближаєтья до завершення.
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02.06.2020 18:14 Відповісти
Когда всё это уже закончится ???
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02.06.2020 18:19 Відповісти
Неужели такие туп-п-п-ые, что сутками жалобу надо читать? Или она на сотню томов?
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02.06.2020 18:23 Відповісти
Власти будут так ерундой заниматься пока очередной Майдан их не разгонит.
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02.06.2020 18:24 Відповісти
млять це як тварюки венидиктівські? люди сидять а вам 3,14дарасам слугоуродівським все поХЕР? як вашому криворізькому недо...бку, що хером грає на роялі своїй чмошній сучці!?
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02.06.2020 18:27 Відповісти
А генпракурорша,(доктор якихось там наук,прости Господи!),взагалі в курсі справи,що її підлеглі пракурори не прийшли? Чи їй абсолютно пох...? Та і то так,треба картини у Пороха повилучати, патамушта це набагато важливіше. Зрадой папахіваєт...
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02.06.2020 18:30 Відповісти
***** млять конченная зелепоцовская влать, конченные млять суды и судьи, конченные млять мусора и прокуроры, конченное ГОСУДАРСТВО! И конгченные ушлепки что избирали себе во власть это дерьмо коломойшинское!
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02.06.2020 18:31 Відповісти
шлюхи кремля, так хотели посадить волонтера АТО, что засцали идти в суд. Ведь законного основания ее перебывания в сизо - нет!
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02.06.2020 19:17 Відповісти
Что-то мне подсказывает,что за эти мутные делишки и беспредел в отношении волонтёров и атошника Сабаков с Зеленским ответят в любом случае.
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02.06.2020 20:21 Відповісти
А зарплату вони прийшли забрати?!
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02.06.2020 21:25 Відповісти
Власти будут так ерундой заниматься пока очередной Майдан их не разгонит https://assfuckgif.com/tag/ivana-sugar/ ivana sugar
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06.06.2020 10:07 Відповісти
 
 