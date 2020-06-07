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Новости Борьба с коррупцией
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Ротации сотрудников на таможенных постах будут проводиться по рандомному принципу, - Минфин

Ротации сотрудников на таможенных постах будут проводиться по рандомному принципу, - Минфин

В Министерстве финансов прошло заседание коллегии Государственной таможенной службы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, обсуждали реализацию задач по наполнению госбюджета и состояние борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил за последние 5 месяцев.

По результатам заседания коллегии министр финансов Сергей Марченко дал ряд поручений руководителю Гостаможслужбы Игорю Муратову, среди которых - увеличение поступлений от таможенных платежей в государственный бюджет до 100-процентного выполнения плана и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу.

"Такая практика должна значительно уменьшить влияние человеческого фактора при осуществлении таможенных процедур и, соответственно, ослабить коррупционную составляющую", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таможня в апреле собрала на миллиард больше, чем в мае с рядом открытых пунктов пропуска, - Нефьодов

Напомним, 24 апреля Кабинет Министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

В мае проводился анализ работы каждой таможни. 15 мая на заседании коллегии Государственной таможенной службы было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Также руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения о предстоящем увольнении

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Минфин (1556) ротация (259) таможня (1958) Государственная таможенная служба (163)


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Топ комментарии
+8
Робочі місця дають податки в бюджет. Вам це було невідомим?
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07.06.2020 06:34
+7
таможенники, как мусора, пользы никакой, кроме воровства и брехни....
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07.06.2020 03:56
+5
По результатам заседания коллегии министр финансов Сергей Марченко дал ряд поручений руководителю Гостаможслужбы Игорю Муратову, среди которых - увеличение поступлений от таможенных платежей в государственный бюджет до 100-процентного выполнения плана и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу. Источник: https://censor.net.ua/n3200510
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Тобто провалений бюджет будуть наповнювати за допомогою митниці, а не створенням нових робочих місць. Яку країну будують зебіли?
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07.06.2020 04:44
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Правила форума Совет форумчан
таможенники, как мусора, пользы никакой, кроме воровства и брехни....
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07.06.2020 03:56 Ответить
ВБР ахахаха
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07.06.2020 04:37 Ответить
ага +/- 25 відсотків до розміру хабара
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07.06.2020 05:30 Ответить
По результатам заседания коллегии министр финансов Сергей Марченко дал ряд поручений руководителю Гостаможслужбы Игорю Муратову, среди которых - увеличение поступлений от таможенных платежей в государственный бюджет до 100-процентного выполнения плана и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу. Источник: https://censor.net.ua/n3200510
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тобто провалений бюджет будуть наповнювати за допомогою митниці, а не створенням нових робочих місць. Яку країну будують зебіли?
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07.06.2020 04:44 Ответить
Каким образом бюджет можно наполнить созданием рабочих мест?
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07.06.2020 06:19 Ответить
Робочі місця дають податки в бюджет. Вам це було невідомим?
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07.06.2020 06:34 Ответить
Чем больше таможенников - тем больше налогов в бюджет?
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07.06.2020 10:07 Ответить
такі Ж ДА!! Бо зараз до25% мита йде в кишені митників... Зломають таке розподілення і до бюджета буде більше надходжень
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07.06.2020 12:07 Ответить
почему 25%, а не 95%???
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07.06.2020 12:09 Ответить
є така наука - СТАТИСТИКА і дякуючі їй ЕЛЕМЕНТАРНО вираховується кількість контрабанди.. чорного нала.. і.т.д. Чи ти думаєш що безготівкові платежі митні від підприємств попадають в кишені митників БЕСПОСЕРЕДНЬО З БАНКА по спеціяльній каналізації
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07.06.2020 12:19 Ответить
Можно ссылочку на эту СТАТИСТИКУ...
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07.06.2020 12:31 Ответить
андґуша безкоштовного в світі НЕМА НІЧОГО !! Шари не буде Сам шукай
для початку най простіша- https://porady.com.ua/vidmyvannya-groshej-zvidky-v-************-groshovomu-obigu-beretsya-chornyj-nal/
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07.06.2020 12:40 Ответить
Где в статье хоть слово о том, что таможне идет 25% таможенных сборов?
P.S. Языком молоть - не мешки ворочать... Иногда лучше жевать, чем говорить.
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07.06.2020 12:45 Ответить
Потому что есть ещё СБУ - на самом деле главный выгодополучатель от контрабанды. Вот таможне и разрешают скрысить 25%. "По справедливости".
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07.06.2020 12:22 Ответить
Так думают младшекласники, пациенты психбольниц и те, кто даже приблизительно не представляет как работает эта система.
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07.06.2020 12:33 Ответить
Просто корявая фраза.
Пришедшая из 90-х.
Когда ещё были иллюзии о том, что Украину ждёт экономический подъём, возрождение промышленности и производства, где будут создаваться рабочие места и создаваться добавочная стоимость.
Практика показала, что кроме рабочих мест для паразитов государство ничего производить не в состоянии, а "выражение" осталось.
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07.06.2020 12:18 Ответить
ай вей... яка тупорила хуцпа у тебе в макитрі...
З 1990 р ДОКОРІННО ЗМІНИЛАСЬ структура економіки і РІВЕНЬ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ за 30р виріс в 3.5рази. А те що совкова гидота та шлємазли стали жити ґірше - то це твій особистий цурес.
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07.06.2020 12:22 Ответить
то є сьогоднішній зЄ-виборець..... - вони все знають - але нічого не вміють...
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07.06.2020 10:10 Ответить
Рабочие места хотите???
Пожалуйста - не проблема, создать еще десяток миллионов рабочих мест для судей, прокуроров, депутатов, министров ... у каждого будет ЗП минимум 250-300 тыс грн/мес...
И я посмотрю на наполняемость бюджета вашими рабочими местами.
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07.06.2020 12:41 Ответить
Ты подумай головой вначале. Требуешь создания рабочих мест в данном случае у государства для наполнения бюджета, раз обращаешься к Зеленскому и его команде. А государство может создать рабочие места, платя зарплату из бюджета. И если ты не дебил и не Зебил, то как думаешь, налоги из зарплат которые платятся государственной казной наполнят бюджет, раз увеличивают его расход?
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07.06.2020 13:05 Ответить
наші турборежимні реХворматори ще в"язниці продають (щоправда для того, щоб побудувати нові, але то - дрібниці!) а ви кажете, що нічого не роблять
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07.06.2020 07:38 Ответить
При овоще тоже были," ротации".особенно на выборах. Карусель наз-ся😉😉😉. От перемены места ворующих, поступления в. Бюджет не увеличатся.
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07.06.2020 06:16 Ответить
Зато ворующие усовершенствуют опыт воровства.
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07.06.2020 07:28 Ответить
Там уже нечего совершенствовать. Схема отработана до автоматизма, меняются только родственники на местах.
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07.06.2020 13:37 Ответить
Ой, не стану утверждать, потому как источник инфы - местный житель Закарпатской обл. недалеко от Чопа, но говорят, что у них на эту "ротацию" (читай - золотое дно) очередь стоит.
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07.06.2020 06:39 Ответить
А у Чопі (я навіть пішки пройшов це містечко) майже усі мадяри, які мають родичів в Угорщині.
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07.06.2020 06:46 Ответить
В Чопі з 9тис населення 1100 мад'яр та 5000українців і ШО з того?
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07.06.2020 12:57 Ответить
Не только Чоп. Любой пункт пропуска на границе - золотое дно.
Ну , может где-то платиновый и бриллиантовый, а где-то серебряный.
Там везде очереди из родственников стоят.
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07.06.2020 13:41 Ответить
Это всё хорошо когда прочесть. Головой покивать, ну да, ну да. Пока связями обрастут на новом месте, пока договорятся. А смотрите реально. С Подольской таможни на 2 недели посылают народ на Закарпатскую, а с Буковинской в Азовскую. С выплатой командировочных, проездом и проживанием. Обойдётся в копеечку, расходы сожрут всю предполагаемую прибыль. А мужикам только водки и .... (там где пониженная социальная ответственность) вдали от баб попить.
Если ротация будет в пределах постов на одной таможне, то желающие будут ездить на таможенный досмотр за своим таможенником. Так видится.
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07.06.2020 06:56 Ответить
Политические партии Албании достигли согласия относительно избирательной реформы, являющейся ключевым условием для начала переговоров о присоединении страны к Европейскому союзу. Договоренность уже приветствовали представители ЕС.
Об этом сообщает https://apnews.com/68955626abb6b6a4bd8846ef4759bd02 агентство Associated Press.
Речь идет об электронной идентификации избирателей, деполитизации органов, занимающихся организацией выборов, и ряде других процедурных вопросов в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.
Как пишет АР, посткоммунистические выборы в Албании постоянно отмечались нарушениями, такими как подкуп голосов или манипулирование подсчетом голосов избирателей.
Отметим, что попытки достичь консенсуса продолжались с января.
Договоренность албанских политиков приветствовали высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.
"Мы поздравляем партии с политическими договоренностями относительно избирательной реформы... Это касается ключевого условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, как указано в мартовских заключениях Совета министров. Решение продвигает Албанию на шаг вперед к европейскому будущему", - говорится в заявлении представителей ЕС.
Напомним, http://www.rbc.ua/rus/news/evrokomissiya-podtverdila-gotovnost-prinyat-1583160494.html 2 марта Еврокомиссия подтвердила рекомендацию о начале переговоров о вступлении в Европейский союз Албании и Северной Македонии. https://www.rbc.ua/rus/news/albanii-soglasovali-poslednyuyu-reformu-puti-1591494721.html
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07.06.2020 06:58 Ответить
От так Албанія, яка мала набагато гірші умови для вступу в ЄС все робить, щоб бути в цьому союзі.
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07.06.2020 07:00 Ответить
Ротации сотрудников на таможенных постах будут проводиться по рандомному принципу, - Минфин - Цензор.НЕТ 3100
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07.06.2020 07:06 Ответить
Ротации сотрудников на таможенных постах будут проводиться по рандомному принципу, - Минфин - Цензор.НЕТ 1609
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07.06.2020 07:11 Ответить
В Україні лише 8% громадян вірять жидівським казочкам-(християнству+мусульманству+юдаізму) так що то для БІЛЬШОСТІ людей не свято а лише неробочий день
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07.06.2020 13:04 Ответить
"по рандомному принципу" - забодали уже эти "умные" иностранные словечки, вроде в украинском языке нет подходящих слов.
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07.06.2020 07:37 Ответить
Я один не розумію, що таке рандомний принцип в принципі?
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07.06.2020 07:45 Ответить
Це шоб ніхто не здогадався.
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07.06.2020 07:53 Ответить
Це щось середнє між рандеву і домом над яким знущалася діджиталізація😩
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07.06.2020 07:59 Ответить
Да понять это не трудно, но принять.. чтоб избавится от рвотных позывов когда слышишь этот новояз нужно вэйпить, носить пауэрбанк, посещать барбершоп и подкатывать штанишки на щиколотках. А вот на это уже готовы не все.
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07.06.2020 08:18 Ответить
По жребию если по сути.
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07.06.2020 08:49 Ответить
У нас своих слов нет, что приходится даже в заголовке использовать новомодные английские?
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07.06.2020 08:13 Ответить
ну шоб аж очень умно
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07.06.2020 08:19 Ответить
Ротации сотрудников на таможенных постах будут проводиться по рандомному принципу, - Минфин - Цензор.НЕТ 7591
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07.06.2020 08:19 Ответить
С одной стороны вроде правильно. Ну- по идее... Типа, связи там, коррупция, не смогут наладить схемы и т.п. Но это по идее. Потому что смена одного принципа не отменяет схемы в целом. Кто будет назначать получает инструмент для получения выгоды, кто будет распределять посты (грубо говоря) тот и заправлять потоками... Это как в анекдоте с курами и покраской дверей... Увы, но в обществе пока не будет создан жесткий контроль за деятельностью властей, с самого верха и вниз, не наоборот, пока не поймут что им и только им нужно быть народом а не населением, дотоле и будут эти самые крашеные двери. Только общество не желает активно контролировать никого, общество желает получать. Алигатор должен прийти и разогнать алигаторов. Ага, ждите...
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07.06.2020 08:23 Ответить
Только жесткий контроль с низа на верх спосбен навести порядок. Рыба гниет там где принимаются решения вот и надо это контролировать.Но для этого отдать власть вниз и поставить все с головы на ноги. Республика громад - нужен такой проэкт.
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07.06.2020 08:46 Ответить
сколько мытаря не корми он все равно будет пытаться нареформировать мыролюбно.
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07.06.2020 08:56 Ответить
Хороший вариант, интересно посмотреть статистику результатов. Поскольку это мафия - необходимо также держать там своих агентов и осведомителей.
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07.06.2020 09:52 Ответить
От перемены мест слагаемых....
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07.06.2020 10:41 Ответить
Режим Бога в митників можна відключити.Треба ввести правило що людина має право сама визначати митну вартість свого товару а інші українці через смартфон мають право шляхом аукціону коригувати цю ціну.Така саморегулююча система "кожен з нас -митник" унеможливить корупцію і дасть реальне збільшення митних надходжень. Але найголовніше-надасть однакові умови для ведення бізнесу наслідком чого стане прихід закордонних інвесторів.
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07.06.2020 10:45 Ответить
Рандомность обеспечат лучшие генераторы случайных чисел: - братья Ермаки
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07.06.2020 10:51 Ответить
І ні і кого не виникло питання про дебільну фразу "100% виконання плану" Митниця це контора яка оформляє митні платежі..Скльки їх буде - невідомо...Який може бути план? А зебіли дивляться на митницю і НБУ як на друкарський верстат для грошей
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07.06.2020 11:13 Ответить
і чого ж так АКТИВНО почали ґебельси з лахти скавчати на поліцію та митницю?
А все НУ ДУЖЕ ПРОСТО..=українські злодюжки та контрабандисти це ж і є посіпаки фашиста=пукіна.
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07.06.2020 12:04 Ответить
Достал этот цирк с таможней, людей за идиотов держат. Любой"притомний"скажет: таможня денег не зарабатывает, то что собрано в виде "мита" фирмач накрутит в цене товара, а вы(и я) заплатим стоимость сполна. Тупо произойдет перераспределение денег из карманов людей (из бюджета) в карманы фирмачей, а те в свою очередь выведут в офшор(весь енергоринок, высоколиквиды в офшоре). А нам очередную мантру про недоборы на таможне (мантра регулярная при смене презедентов в первую очередь, примьеров и тд. по нисходящей).
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07.06.2020 18:22 Ответить
 
 