Ротации сотрудников на таможенных постах будут проводиться по рандомному принципу, - Минфин

В Министерстве финансов прошло заседание коллегии Государственной таможенной службы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, обсуждали реализацию задач по наполнению госбюджета и состояние борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил за последние 5 месяцев.

По результатам заседания коллегии министр финансов Сергей Марченко дал ряд поручений руководителю Гостаможслужбы Игорю Муратову, среди которых - увеличение поступлений от таможенных платежей в государственный бюджет до 100-процентного выполнения плана и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу.

"Такая практика должна значительно уменьшить влияние человеческого фактора при осуществлении таможенных процедур и, соответственно, ослабить коррупционную составляющую", - говорится в сообщении.

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Напомним, 24 апреля Кабинет Министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

В мае проводился анализ работы каждой таможни. 15 мая на заседании коллегии Государственной таможенной службы было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Также руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения о предстоящем увольнении