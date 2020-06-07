Ротации сотрудников на таможенных постах будут проводиться по рандомному принципу, - Минфин
В Министерстве финансов прошло заседание коллегии Государственной таможенной службы Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства, обсуждали реализацию задач по наполнению госбюджета и состояние борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил за последние 5 месяцев.
По результатам заседания коллегии министр финансов Сергей Марченко дал ряд поручений руководителю Гостаможслужбы Игорю Муратову, среди которых - увеличение поступлений от таможенных платежей в государственный бюджет до 100-процентного выполнения плана и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу.
"Такая практика должна значительно уменьшить влияние человеческого фактора при осуществлении таможенных процедур и, соответственно, ослабить коррупционную составляющую", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 апреля Кабинет Министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.
В мае проводился анализ работы каждой таможни. 15 мая на заседании коллегии Государственной таможенной службы было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Также руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения о предстоящем увольнении
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Тобто провалений бюджет будуть наповнювати за допомогою митниці, а не створенням нових робочих місць. Яку країну будують зебіли?
для початку най простіша- https://porady.com.ua/vidmyvannya-groshej-zvidky-v-************-groshovomu-obigu-beretsya-chornyj-nal/
P.S. Языком молоть - не мешки ворочать... Иногда лучше жевать, чем говорить.
Пришедшая из 90-х.
Когда ещё были иллюзии о том, что Украину ждёт экономический подъём, возрождение промышленности и производства, где будут создаваться рабочие места и создаваться добавочная стоимость.
Практика показала, что кроме рабочих мест для паразитов государство ничего производить не в состоянии, а "выражение" осталось.
З 1990 р ДОКОРІННО ЗМІНИЛАСЬ структура економіки і РІВЕНЬ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ за 30р виріс в 3.5рази. А те що совкова гидота та шлємазли стали жити ґірше - то це твій особистий цурес.
Пожалуйста - не проблема, создать еще десяток миллионов рабочих мест для судей, прокуроров, депутатов, министров ... у каждого будет ЗП минимум 250-300 тыс грн/мес...
И я посмотрю на наполняемость бюджета вашими рабочими местами.
Ну , может где-то платиновый и бриллиантовый, а где-то серебряный.
Там везде очереди из родственников стоят.
Если ротация будет в пределах постов на одной таможне, то желающие будут ездить на таможенный досмотр за своим таможенником. Так видится.
Об этом сообщает https://apnews.com/68955626abb6b6a4bd8846ef4759bd02 агентство Associated Press.
Речь идет об электронной идентификации избирателей, деполитизации органов, занимающихся организацией выборов, и ряде других процедурных вопросов в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.
Как пишет АР, посткоммунистические выборы в Албании постоянно отмечались нарушениями, такими как подкуп голосов или манипулирование подсчетом голосов избирателей.
Отметим, что попытки достичь консенсуса продолжались с января.
Договоренность албанских политиков приветствовали высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.
"Мы поздравляем партии с политическими договоренностями относительно избирательной реформы... Это касается ключевого условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, как указано в мартовских заключениях Совета министров. Решение продвигает Албанию на шаг вперед к европейскому будущему", - говорится в заявлении представителей ЕС.
Напомним, http://www.rbc.ua/rus/news/evrokomissiya-podtverdila-gotovnost-prinyat-1583160494.html 2 марта Еврокомиссия подтвердила рекомендацию о начале переговоров о вступлении в Европейский союз Албании и Северной Македонии. https://www.rbc.ua/rus/news/albanii-soglasovali-poslednyuyu-reformu-puti-1591494721.html
А все НУ ДУЖЕ ПРОСТО..=українські злодюжки та контрабандисти це ж і є посіпаки фашиста=пукіна.