Ротації співробітників на митних постах проводитимуться за рандомним принципом, - Мінфін
У Міністерстві фінансів відбулося засідання колегії Державної митної служби України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, обговорювали реалізацію завдань щодо наповнення держбюджету і стан боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил за останні 5 місяців.
За результатами засідання колегії міністр фінансів Сергій Марченко дав низку доручень керівнику Держмитслужби Ігорю Муратову, серед яких - збільшення надходжень від митних платежів до державного бюджету до 100-відсоткового виконання плану і розробка механізму ротації митників на митних постах за рандомним принципом.
"Така практика має значно зменшити вплив людського фактора під час здійснення митних процедур і, відповідно, послабити корупційну складову", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 квітня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.
У травні проводився аналіз роботи кожної митниці. 15 травня на засіданні колегії Державної митної служби було прийнято рішення про припинення виконання обов'язків керівників Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць. Також керівнику Одеської митниці було вручено попередження про майбутнє звільнення.
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Тобто провалений бюджет будуть наповнювати за допомогою митниці, а не створенням нових робочих місць. Яку країну будують зебіли?
для початку най простіша- https://porady.com.ua/vidmyvannya-groshej-zvidky-v-************-groshovomu-obigu-beretsya-chornyj-nal/
P.S. Языком молоть - не мешки ворочать... Иногда лучше жевать, чем говорить.
Пришедшая из 90-х.
Когда ещё были иллюзии о том, что Украину ждёт экономический подъём, возрождение промышленности и производства, где будут создаваться рабочие места и создаваться добавочная стоимость.
Практика показала, что кроме рабочих мест для паразитов государство ничего производить не в состоянии, а "выражение" осталось.
З 1990 р ДОКОРІННО ЗМІНИЛАСЬ структура економіки і РІВЕНЬ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ за 30р виріс в 3.5рази. А те що совкова гидота та шлємазли стали жити ґірше - то це твій особистий цурес.
Пожалуйста - не проблема, создать еще десяток миллионов рабочих мест для судей, прокуроров, депутатов, министров ... у каждого будет ЗП минимум 250-300 тыс грн/мес...
И я посмотрю на наполняемость бюджета вашими рабочими местами.
Ну , может где-то платиновый и бриллиантовый, а где-то серебряный.
Там везде очереди из родственников стоят.
Если ротация будет в пределах постов на одной таможне, то желающие будут ездить на таможенный досмотр за своим таможенником. Так видится.
Об этом сообщает https://apnews.com/68955626abb6b6a4bd8846ef4759bd02 агентство Associated Press.
Речь идет об электронной идентификации избирателей, деполитизации органов, занимающихся организацией выборов, и ряде других процедурных вопросов в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.
Как пишет АР, посткоммунистические выборы в Албании постоянно отмечались нарушениями, такими как подкуп голосов или манипулирование подсчетом голосов избирателей.
Отметим, что попытки достичь консенсуса продолжались с января.
Договоренность албанских политиков приветствовали высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.
"Мы поздравляем партии с политическими договоренностями относительно избирательной реформы... Это касается ключевого условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, как указано в мартовских заключениях Совета министров. Решение продвигает Албанию на шаг вперед к европейскому будущему", - говорится в заявлении представителей ЕС.
Напомним, http://www.rbc.ua/rus/news/evrokomissiya-podtverdila-gotovnost-prinyat-1583160494.html 2 марта Еврокомиссия подтвердила рекомендацию о начале переговоров о вступлении в Европейский союз Албании и Северной Македонии. https://www.rbc.ua/rus/news/albanii-soglasovali-poslednyuyu-reformu-puti-1591494721.html
А все НУ ДУЖЕ ПРОСТО..=українські злодюжки та контрабандисти це ж і є посіпаки фашиста=пукіна.