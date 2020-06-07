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Новини Боротьба з корупцією
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Ротації співробітників на митних постах проводитимуться за рандомним принципом, - Мінфін

Ротації співробітників на митних постах проводитимуться за рандомним принципом, - Мінфін

У Міністерстві фінансів відбулося засідання колегії Державної митної служби України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, обговорювали реалізацію завдань щодо наповнення держбюджету і стан боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил за останні 5 місяців.

За результатами засідання колегії міністр фінансів Сергій Марченко дав низку доручень керівнику Держмитслужби Ігорю Муратову, серед яких - збільшення надходжень від митних платежів до державного бюджету до 100-відсоткового виконання плану і розробка механізму ротації митників на митних постах за рандомним принципом.

"Така практика має значно зменшити вплив людського фактора під час здійснення митних процедур і, відповідно, послабити корупційну складову", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 24 квітня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

У травні проводився аналіз роботи кожної митниці. 15 травня на засіданні колегії Державної митної служби було прийнято рішення про припинення виконання обов'язків керівників Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць. Також керівнику Одеської митниці було вручено попередження про майбутнє звільнення.

Автор: 

Мінфін (3632) ротація (78) митниця (1871) Державна митна служба (637)


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Топ коментарі
+8
Робочі місця дають податки в бюджет. Вам це було невідомим?
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07.06.2020 06:34
+7
таможенники, как мусора, пользы никакой, кроме воровства и брехни....
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07.06.2020 03:56
+5
По результатам заседания коллегии министр финансов Сергей Марченко дал ряд поручений руководителю Гостаможслужбы Игорю Муратову, среди которых - увеличение поступлений от таможенных платежей в государственный бюджет до 100-процентного выполнения плана и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу. Источник: https://censor.net.ua/n3200510
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Тобто провалений бюджет будуть наповнювати за допомогою митниці, а не створенням нових робочих місць. Яку країну будують зебіли?
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07.06.2020 04:44
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таможенники, как мусора, пользы никакой, кроме воровства и брехни....
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07.06.2020 03:56 Відповісти
ВБР ахахаха
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07.06.2020 04:37 Відповісти
ага +/- 25 відсотків до розміру хабара
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07.06.2020 05:30 Відповісти
По результатам заседания коллегии министр финансов Сергей Марченко дал ряд поручений руководителю Гостаможслужбы Игорю Муратову, среди которых - увеличение поступлений от таможенных платежей в государственный бюджет до 100-процентного выполнения плана и разработка механизма ротации таможенников на таможенных постах по рандомному принципу. Источник: https://censor.net.ua/n3200510
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тобто провалений бюджет будуть наповнювати за допомогою митниці, а не створенням нових робочих місць. Яку країну будують зебіли?
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07.06.2020 04:44 Відповісти
Каким образом бюджет можно наполнить созданием рабочих мест?
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07.06.2020 06:19 Відповісти
Робочі місця дають податки в бюджет. Вам це було невідомим?
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07.06.2020 06:34 Відповісти
Чем больше таможенников - тем больше налогов в бюджет?
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07.06.2020 10:07 Відповісти
такі Ж ДА!! Бо зараз до25% мита йде в кишені митників... Зломають таке розподілення і до бюджета буде більше надходжень
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07.06.2020 12:07 Відповісти
почему 25%, а не 95%???
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07.06.2020 12:09 Відповісти
є така наука - СТАТИСТИКА і дякуючі їй ЕЛЕМЕНТАРНО вираховується кількість контрабанди.. чорного нала.. і.т.д. Чи ти думаєш що безготівкові платежі митні від підприємств попадають в кишені митників БЕСПОСЕРЕДНЬО З БАНКА по спеціяльній каналізації
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07.06.2020 12:19 Відповісти
Можно ссылочку на эту СТАТИСТИКУ...
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07.06.2020 12:31 Відповісти
андґуша безкоштовного в світі НЕМА НІЧОГО !! Шари не буде Сам шукай
для початку най простіша- https://porady.com.ua/vidmyvannya-groshej-zvidky-v-************-groshovomu-obigu-beretsya-chornyj-nal/
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07.06.2020 12:40 Відповісти
Где в статье хоть слово о том, что таможне идет 25% таможенных сборов?
P.S. Языком молоть - не мешки ворочать... Иногда лучше жевать, чем говорить.
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07.06.2020 12:45 Відповісти
Потому что есть ещё СБУ - на самом деле главный выгодополучатель от контрабанды. Вот таможне и разрешают скрысить 25%. "По справедливости".
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07.06.2020 12:22 Відповісти
Так думают младшекласники, пациенты психбольниц и те, кто даже приблизительно не представляет как работает эта система.
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07.06.2020 12:33 Відповісти
Просто корявая фраза.
Пришедшая из 90-х.
Когда ещё были иллюзии о том, что Украину ждёт экономический подъём, возрождение промышленности и производства, где будут создаваться рабочие места и создаваться добавочная стоимость.
Практика показала, что кроме рабочих мест для паразитов государство ничего производить не в состоянии, а "выражение" осталось.
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07.06.2020 12:18 Відповісти
ай вей... яка тупорила хуцпа у тебе в макитрі...
З 1990 р ДОКОРІННО ЗМІНИЛАСЬ структура економіки і РІВЕНЬ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ за 30р виріс в 3.5рази. А те що совкова гидота та шлємазли стали жити ґірше - то це твій особистий цурес.
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07.06.2020 12:22 Відповісти
то є сьогоднішній зЄ-виборець..... - вони все знають - але нічого не вміють...
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07.06.2020 10:10 Відповісти
Рабочие места хотите???
Пожалуйста - не проблема, создать еще десяток миллионов рабочих мест для судей, прокуроров, депутатов, министров ... у каждого будет ЗП минимум 250-300 тыс грн/мес...
И я посмотрю на наполняемость бюджета вашими рабочими местами.
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07.06.2020 12:41 Відповісти
Ты подумай головой вначале. Требуешь создания рабочих мест в данном случае у государства для наполнения бюджета, раз обращаешься к Зеленскому и его команде. А государство может создать рабочие места, платя зарплату из бюджета. И если ты не дебил и не Зебил, то как думаешь, налоги из зарплат которые платятся государственной казной наполнят бюджет, раз увеличивают его расход?
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07.06.2020 13:05 Відповісти
наші турборежимні реХворматори ще в"язниці продають (щоправда для того, щоб побудувати нові, але то - дрібниці!) а ви кажете, що нічого не роблять
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07.06.2020 07:38 Відповісти
При овоще тоже были," ротации".особенно на выборах. Карусель наз-ся😉😉😉. От перемены места ворующих, поступления в. Бюджет не увеличатся.
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07.06.2020 06:16 Відповісти
Зато ворующие усовершенствуют опыт воровства.
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07.06.2020 07:28 Відповісти
Там уже нечего совершенствовать. Схема отработана до автоматизма, меняются только родственники на местах.
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07.06.2020 13:37 Відповісти
Ой, не стану утверждать, потому как источник инфы - местный житель Закарпатской обл. недалеко от Чопа, но говорят, что у них на эту "ротацию" (читай - золотое дно) очередь стоит.
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07.06.2020 06:39 Відповісти
А у Чопі (я навіть пішки пройшов це містечко) майже усі мадяри, які мають родичів в Угорщині.
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07.06.2020 06:46 Відповісти
В Чопі з 9тис населення 1100 мад'яр та 5000українців і ШО з того?
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07.06.2020 12:57 Відповісти
Не только Чоп. Любой пункт пропуска на границе - золотое дно.
Ну , может где-то платиновый и бриллиантовый, а где-то серебряный.
Там везде очереди из родственников стоят.
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07.06.2020 13:41 Відповісти
Это всё хорошо когда прочесть. Головой покивать, ну да, ну да. Пока связями обрастут на новом месте, пока договорятся. А смотрите реально. С Подольской таможни на 2 недели посылают народ на Закарпатскую, а с Буковинской в Азовскую. С выплатой командировочных, проездом и проживанием. Обойдётся в копеечку, расходы сожрут всю предполагаемую прибыль. А мужикам только водки и .... (там где пониженная социальная ответственность) вдали от баб попить.
Если ротация будет в пределах постов на одной таможне, то желающие будут ездить на таможенный досмотр за своим таможенником. Так видится.
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07.06.2020 06:56 Відповісти
Политические партии Албании достигли согласия относительно избирательной реформы, являющейся ключевым условием для начала переговоров о присоединении страны к Европейскому союзу. Договоренность уже приветствовали представители ЕС.
Об этом сообщает https://apnews.com/68955626abb6b6a4bd8846ef4759bd02 агентство Associated Press.
Речь идет об электронной идентификации избирателей, деполитизации органов, занимающихся организацией выборов, и ряде других процедурных вопросов в соответствии с рекомендациями ОБСЕ.
Как пишет АР, посткоммунистические выборы в Албании постоянно отмечались нарушениями, такими как подкуп голосов или манипулирование подсчетом голосов избирателей.
Отметим, что попытки достичь консенсуса продолжались с января.
Договоренность албанских политиков приветствовали высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.
"Мы поздравляем партии с политическими договоренностями относительно избирательной реформы... Это касается ключевого условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, как указано в мартовских заключениях Совета министров. Решение продвигает Албанию на шаг вперед к европейскому будущему", - говорится в заявлении представителей ЕС.
Напомним, http://www.rbc.ua/rus/news/evrokomissiya-podtverdila-gotovnost-prinyat-1583160494.html 2 марта Еврокомиссия подтвердила рекомендацию о начале переговоров о вступлении в Европейский союз Албании и Северной Македонии. https://www.rbc.ua/rus/news/albanii-soglasovali-poslednyuyu-reformu-puti-1591494721.html
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07.06.2020 06:58 Відповісти
От так Албанія, яка мала набагато гірші умови для вступу в ЄС все робить, щоб бути в цьому союзі.
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07.06.2020 07:00 Відповісти
Ротации сотрудников на таможенных постах будут проводиться по рандомному принципу, - Минфин - Цензор.НЕТ 3100
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07.06.2020 07:06 Відповісти
Ротации сотрудников на таможенных постах будут проводиться по рандомному принципу, - Минфин - Цензор.НЕТ 1609
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07.06.2020 07:11 Відповісти
В Україні лише 8% громадян вірять жидівським казочкам-(християнству+мусульманству+юдаізму) так що то для БІЛЬШОСТІ людей не свято а лише неробочий день
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07.06.2020 13:04 Відповісти
"по рандомному принципу" - забодали уже эти "умные" иностранные словечки, вроде в украинском языке нет подходящих слов.
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07.06.2020 07:37 Відповісти
Я один не розумію, що таке рандомний принцип в принципі?
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07.06.2020 07:45 Відповісти
Це шоб ніхто не здогадався.
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07.06.2020 07:53 Відповісти
Це щось середнє між рандеву і домом над яким знущалася діджиталізація😩
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07.06.2020 07:59 Відповісти
Да понять это не трудно, но принять.. чтоб избавится от рвотных позывов когда слышишь этот новояз нужно вэйпить, носить пауэрбанк, посещать барбершоп и подкатывать штанишки на щиколотках. А вот на это уже готовы не все.
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07.06.2020 08:18 Відповісти
По жребию если по сути.
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07.06.2020 08:49 Відповісти
У нас своих слов нет, что приходится даже в заголовке использовать новомодные английские?
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07.06.2020 08:13 Відповісти
ну шоб аж очень умно
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07.06.2020 08:19 Відповісти
Ротации сотрудников на таможенных постах будут проводиться по рандомному принципу, - Минфин - Цензор.НЕТ 7591
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07.06.2020 08:19 Відповісти
С одной стороны вроде правильно. Ну- по идее... Типа, связи там, коррупция, не смогут наладить схемы и т.п. Но это по идее. Потому что смена одного принципа не отменяет схемы в целом. Кто будет назначать получает инструмент для получения выгоды, кто будет распределять посты (грубо говоря) тот и заправлять потоками... Это как в анекдоте с курами и покраской дверей... Увы, но в обществе пока не будет создан жесткий контроль за деятельностью властей, с самого верха и вниз, не наоборот, пока не поймут что им и только им нужно быть народом а не населением, дотоле и будут эти самые крашеные двери. Только общество не желает активно контролировать никого, общество желает получать. Алигатор должен прийти и разогнать алигаторов. Ага, ждите...
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07.06.2020 08:23 Відповісти
Только жесткий контроль с низа на верх спосбен навести порядок. Рыба гниет там где принимаются решения вот и надо это контролировать.Но для этого отдать власть вниз и поставить все с головы на ноги. Республика громад - нужен такой проэкт.
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07.06.2020 08:46 Відповісти
сколько мытаря не корми он все равно будет пытаться нареформировать мыролюбно.
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07.06.2020 08:56 Відповісти
Хороший вариант, интересно посмотреть статистику результатов. Поскольку это мафия - необходимо также держать там своих агентов и осведомителей.
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07.06.2020 09:52 Відповісти
От перемены мест слагаемых....
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07.06.2020 10:41 Відповісти
Режим Бога в митників можна відключити.Треба ввести правило що людина має право сама визначати митну вартість свого товару а інші українці через смартфон мають право шляхом аукціону коригувати цю ціну.Така саморегулююча система "кожен з нас -митник" унеможливить корупцію і дасть реальне збільшення митних надходжень. Але найголовніше-надасть однакові умови для ведення бізнесу наслідком чого стане прихід закордонних інвесторів.
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07.06.2020 10:45 Відповісти
Рандомность обеспечат лучшие генераторы случайных чисел: - братья Ермаки
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07.06.2020 10:51 Відповісти
І ні і кого не виникло питання про дебільну фразу "100% виконання плану" Митниця це контора яка оформляє митні платежі..Скльки їх буде - невідомо...Який може бути план? А зебіли дивляться на митницю і НБУ як на друкарський верстат для грошей
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07.06.2020 11:13 Відповісти
і чого ж так АКТИВНО почали ґебельси з лахти скавчати на поліцію та митницю?
А все НУ ДУЖЕ ПРОСТО..=українські злодюжки та контрабандисти це ж і є посіпаки фашиста=пукіна.
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07.06.2020 12:04 Відповісти
Достал этот цирк с таможней, людей за идиотов держат. Любой"притомний"скажет: таможня денег не зарабатывает, то что собрано в виде "мита" фирмач накрутит в цене товара, а вы(и я) заплатим стоимость сполна. Тупо произойдет перераспределение денег из карманов людей (из бюджета) в карманы фирмачей, а те в свою очередь выведут в офшор(весь енергоринок, высоколиквиды в офшоре). А нам очередную мантру про недоборы на таможне (мантра регулярная при смене презедентов в первую очередь, примьеров и тд. по нисходящей).
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07.06.2020 18:22 Відповісти
 
 