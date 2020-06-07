Ротації співробітників на митних постах проводитимуться за рандомним принципом, - Мінфін

У Міністерстві фінансів відбулося засідання колегії Державної митної служби України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, обговорювали реалізацію завдань щодо наповнення держбюджету і стан боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил за останні 5 місяців.

За результатами засідання колегії міністр фінансів Сергій Марченко дав низку доручень керівнику Держмитслужби Ігорю Муратову, серед яких - збільшення надходжень від митних платежів до державного бюджету до 100-відсоткового виконання плану і розробка механізму ротації митників на митних постах за рандомним принципом.

"Така практика має значно зменшити вплив людського фактора під час здійснення митних процедур і, відповідно, послабити корупційну складову", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 24 квітня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

У травні проводився аналіз роботи кожної митниці. 15 травня на засіданні колегії Державної митної служби було прийнято рішення про припинення виконання обов'язків керівників Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць. Також керівнику Одеської митниці було вручено попередження про майбутнє звільнення.