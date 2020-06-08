Образовательный омбудсмен Горбачев поддержал отмену государственной итоговой аттестации для школьников: право на жизнь и здоровье важнее

Позиция Минобразования и позиция департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации относительно отмены Государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме Внешнего независимого оценивания (ВНО) для тех учеников, кто не собирается идти дальше учиться в вузы, являются несколько противоречивыми. Есть определенные различия в толкованиях.

Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире ТСН.Тиждень, передает Цензор.НЕТ.

"По приказу департамента он (ребенок. - Ред.) не пишет ВНО, то есть не проходит ГИА. Но есть определенные разногласия в толкованиях. И я очень хотел бы, чтобы эти разногласия были сняты. Позиция Минобразования и позиция департамента являются несколько противоречивыми. Обе эти позиции не являются юридически безупречными, если анализировать с обеих сторон. Но когда возникает юридическая коллизия, то для меня, как для учителя, как для образовательного омбудсмена, всегда есть главный принцип - принцип самого первого права. Первым правом является право на жизнь и здоровье. Если то, что сейчас предлагает департамент образования, выпускники, родители выпускников, учителя, - отменить проведение ГИА для тех, кто не планирует в этом году поступать в учреждения высшего образования, я это поддерживаю", - сказал он.

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Минобразования может решить эту ситуацию и вывести все в правовое поле, считает Горбачев.

Он отметил, что ГИА - это процесс, а ВНО - лишь инструмент.

"Я уже убеждал министерство много раз и в разговорах, и официально обращался. У меня пока нет ощущения, что эти аргументы как-то учитывает Минобразования. Если бы в конце концов прислушались к этим аргументам и в этом году разово, учитывая опасность, которая может возникнуть во время проведения ВНО в таких условиях, когда нет возможности обеспечить нормальную дистанцию при таком количестве детей, которые должны пройти до аудитории", - резюмировал образовательный омбудсмен.

Напомним, ранее сообщалось, что учеников школ Киева, которые завершают получение полного общего среднего образования, освободили от прохождения государственной итоговой аттестации.

Министерство образования заявило, что решение киевских властей является незаконным и не подлежит выполнению.