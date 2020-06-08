РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11776 посетителей онлайн
Новости
5 667 4

Образовательный омбудсмен Горбачев поддержал отмену государственной итоговой аттестации для школьников: право на жизнь и здоровье важнее

Образовательный омбудсмен Горбачев поддержал отмену государственной итоговой аттестации для школьников: право на жизнь и здоровье важнее

Позиция Минобразования и позиция департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации относительно отмены Государственной итоговой аттестации (ГИА) в форме Внешнего независимого оценивания (ВНО) для тех учеников, кто не собирается идти дальше учиться в вузы, являются несколько противоречивыми. Есть определенные различия в толкованиях.

Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире ТСН.Тиждень, передает Цензор.НЕТ.

"По приказу департамента он (ребенок. - Ред.) не пишет ВНО, то есть не проходит ГИА. Но есть определенные разногласия в толкованиях. И я очень хотел бы, чтобы эти разногласия были сняты. Позиция Минобразования и позиция департамента являются несколько противоречивыми. Обе эти позиции не являются юридически безупречными, если анализировать с обеих сторон. Но когда возникает юридическая коллизия, то для меня, как для учителя, как для образовательного омбудсмена, всегда есть главный принцип - принцип самого первого права. Первым правом является право на жизнь и здоровье. Если то, что сейчас предлагает департамент образования, выпускники, родители выпускников, учителя, - отменить проведение ГИА для тех, кто не планирует в этом году поступать в учреждения высшего образования, я это поддерживаю", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Власти Киева настаивают, что имеют право отменить государственную итоговую аттестацию для школьников

Минобразования может решить эту ситуацию и вывести все в правовое поле, считает Горбачев.

Он отметил, что ГИА - это процесс, а ВНО - лишь инструмент.

"Я уже убеждал министерство много раз и в разговорах, и официально обращался. У меня пока нет ощущения, что эти аргументы как-то учитывает Минобразования. Если бы в конце концов прислушались к этим аргументам и в этом году разово, учитывая опасность, которая может возникнуть во время проведения ВНО в таких условиях, когда нет возможности обеспечить нормальную дистанцию при таком количестве детей, которые должны пройти до аудитории", - резюмировал образовательный омбудсмен. 

Напомним, ранее сообщалось, что учеников школ Киева, которые завершают получение полного общего среднего образования, освободили от прохождения государственной итоговой аттестации.

Министерство образования заявило, что решение киевских властей является незаконным и не подлежит выполнению.

Автор: 

Киев (25495) школа (3012) экзамены (156) Минобразования (1735) ВНО (417) Горбачев Сергей (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що важко провести атестацію в два - три дні .роз*єднавши учнів ?
показать весь комментарий
08.06.2020 09:04 Ответить
Це не просто важко. Це практично неможливо. Потрібно заздалегідь заготовити необхідну кількість різних завдань з усіх предметів, які не повинні повторюватися день у день. Ці завдання повинні бути заздалегідь виконані контрольними групами фахівців, підкориговані, схвалені і запрограмовані в системі. Потрібно надрукувати відповідну кількість різних бланків і визначити навчальні заклади та комісії на більшу кількість діб здачі атестації.
показать весь комментарий
08.06.2020 09:36 Ответить
Видно настает время, когда образование людей вообще планируют сворачивать. Уже который год дети реально не учатся ни в школе, ни в вузах. Наверное, жизненный принцип должен быть таким - чем меньше образование, тем более высокая должна быть должность, что фактически сегодня и реализуется. На высокие правительственные должности сажают людей вообще не из этой сферы, это просто должны быть послушные безропотные роботы. На местах стали тоже такое практиковать. Например, в Мариуполе вдруг назначили начальником Горздравдепартамента человека вообще без медицинского образования. Как может человек, который не знает даже медицинской терминологии, не говоря уже о профессиональных качествах, руководить таким подразделением? Это же не ЖЭК с метелками! И при этом мэр говорит, что он надеется, что этот человек поднимет этот упавший участок работы. Это как?
показать весь комментарий
08.06.2020 11:20 Ответить
А можна нарешті сказати, скасовується ДПА чи ні? Вже скільки часу пройшло, а досі нічого невідомо. Одні говорять, що наказ є нечинним, інші підтримують цей наказ, але офіційно нічого немає. Як можна так знущатись?
показать весь комментарий
09.06.2020 11:33 Ответить
 
 