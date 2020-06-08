УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10094 відвідувача онлайн
Новини
5 667 4

Освітній омбудсмен Горбачов підтримав скасування державної підсумкової атестації для школярів: Право на життя і здоров'я є важливішим

Освітній омбудсмен Горбачов підтримав скасування державної підсумкової атестації для школярів: Право на життя і здоров'я є важливішим

Позиція Міносвіти та позиція департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації щодо скасування Державної підсумкової атестації (ДПА) у формі Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для тих учнів, хто не збирається йти далі вчитися до ВНЗ, є дещо суперечливими. Є певні відмінності в тлумаченнях.

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі ТСН.Тиждень, передає Цензор.НЕТ.

"За наказом департаменту вона (дитина. - Ред.) не пише ЗНО, тобто не проходить ДПА. Але є певні розбіжності в тлумаченнях. І я дуже хотів би, щоб ці розбіжності були зняті. Позиція Міносвіти і позиція департаменту є дещо суперечливими. Ці обидві позиції не є юридично бездоганними, якщо аналізувати з обох боків. Але коли виникає юридична колізія, то для мене, як для вчителя, як для освітнього омбудсмена, завжди є головний принцип - принцип найпершого права. Першим правом є право на життя та здоров’я. Якщо те, що зараз пропонує департамент освіти, випускники, батьки випускників, вчителі, - скасувати проведення ДПА для тих, хто не планує цього року вступати до закладів вищої освіти, я це підтримую", - сказав він.

Також читайте: Влада Києва наполягає, що має право скасувати державну підсумкову атестацію для школярів

Міносвіти може вирішити цю ситуацію і вивести все в правове поле, вважає Горбачов.

Він зазначив, що ДПА - це процес, а ЗНО - лише інструмент.

"Я вже переконував міністерство багато разів і в розмовах, і офіційно звертався. В мене поки немає відчуття, що ці аргументи якось враховує Міносвіти. Якби врешті-решт дослухалися до цих аргументів і цього року разово, з огляду на небезпеку, яка може створитися під час проведення ЗНО у таких умовах, коли немає можливості забезпечити нормальну дистанцію за такої кількості дітей, які мають пройти до аудиторії", - резюмував освітній омбудсмен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учнів шкіл Києва, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, звільнили від проходження державної підсумкової атестації.

Міністерство освіти заявило, що рішення київської влади є незаконним і не підлягає виконанню.

Автор: 

Київ (19436) школа (2205) іспити (121) Міносвіти (1411) ЗНО (323) Горбачов Сергій (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що важко провести атестацію в два - три дні .роз*єднавши учнів ?
показати весь коментар
08.06.2020 09:04 Відповісти
Це не просто важко. Це практично неможливо. Потрібно заздалегідь заготовити необхідну кількість різних завдань з усіх предметів, які не повинні повторюватися день у день. Ці завдання повинні бути заздалегідь виконані контрольними групами фахівців, підкориговані, схвалені і запрограмовані в системі. Потрібно надрукувати відповідну кількість різних бланків і визначити навчальні заклади та комісії на більшу кількість діб здачі атестації.
показати весь коментар
08.06.2020 09:36 Відповісти
Видно настает время, когда образование людей вообще планируют сворачивать. Уже который год дети реально не учатся ни в школе, ни в вузах. Наверное, жизненный принцип должен быть таким - чем меньше образование, тем более высокая должна быть должность, что фактически сегодня и реализуется. На высокие правительственные должности сажают людей вообще не из этой сферы, это просто должны быть послушные безропотные роботы. На местах стали тоже такое практиковать. Например, в Мариуполе вдруг назначили начальником Горздравдепартамента человека вообще без медицинского образования. Как может человек, который не знает даже медицинской терминологии, не говоря уже о профессиональных качествах, руководить таким подразделением? Это же не ЖЭК с метелками! И при этом мэр говорит, что он надеется, что этот человек поднимет этот упавший участок работы. Это как?
показати весь коментар
08.06.2020 11:20 Відповісти
А можна нарешті сказати, скасовується ДПА чи ні? Вже скільки часу пройшло, а досі нічого невідомо. Одні говорять, що наказ є нечинним, інші підтримують цей наказ, але офіційно нічого немає. Як можна так знущатись?
показати весь коментар
09.06.2020 11:33 Відповісти
 
 