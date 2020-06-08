Освітній омбудсмен Горбачов підтримав скасування державної підсумкової атестації для школярів: Право на життя і здоров'я є важливішим

Позиція Міносвіти та позиція департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації щодо скасування Державної підсумкової атестації (ДПА) у формі Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для тих учнів, хто не збирається йти далі вчитися до ВНЗ, є дещо суперечливими. Є певні відмінності в тлумаченнях.

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі ТСН.Тиждень, передає Цензор.НЕТ.

"За наказом департаменту вона (дитина. - Ред.) не пише ЗНО, тобто не проходить ДПА. Але є певні розбіжності в тлумаченнях. І я дуже хотів би, щоб ці розбіжності були зняті. Позиція Міносвіти і позиція департаменту є дещо суперечливими. Ці обидві позиції не є юридично бездоганними, якщо аналізувати з обох боків. Але коли виникає юридична колізія, то для мене, як для вчителя, як для освітнього омбудсмена, завжди є головний принцип - принцип найпершого права. Першим правом є право на життя та здоров’я. Якщо те, що зараз пропонує департамент освіти, випускники, батьки випускників, вчителі, - скасувати проведення ДПА для тих, хто не планує цього року вступати до закладів вищої освіти, я це підтримую", - сказав він.

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Міносвіти може вирішити цю ситуацію і вивести все в правове поле, вважає Горбачов.

Він зазначив, що ДПА - це процес, а ЗНО - лише інструмент.

"Я вже переконував міністерство багато разів і в розмовах, і офіційно звертався. В мене поки немає відчуття, що ці аргументи якось враховує Міносвіти. Якби врешті-решт дослухалися до цих аргументів і цього року разово, з огляду на небезпеку, яка може створитися під час проведення ЗНО у таких умовах, коли немає можливості забезпечити нормальну дистанцію за такої кількості дітей, які мають пройти до аудиторії", - резюмував освітній омбудсмен.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учнів шкіл Києва, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, звільнили від проходження державної підсумкової атестації.

Міністерство освіти заявило, що рішення київської влади є незаконним і не підлягає виконанню.