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Новости Денис Ермак и Гео Лерос
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Ермак договорился с олигархами, чтобы меня не пускали в эфиры крупных телеканалов, - "слуга народа" Лерос

Ермак договорился с олигархами, чтобы меня не пускали в эфиры крупных телеканалов, -

Нардеп фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что его не пускают на все крупные телеканалы, кроме парочки цифровых.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Есть полная договоренность Ермака с теми же олигархами. Я точно знаю, какие и кому звонки были; знаю кто из олигархов получил за обещания не пускать меня на каналы. Это вам ответ на вопрос, стоят ли за мной олигархи. Полное табу на мое появление на каналах достигнуто по договоренности с Офисом. На всех каналах. Обычно выкормыши олигархов регулярно появляются на их каналах, это же так видно", - объяснил Лерос.

По словам парламентария, с момента публикации "пленок" он не появлялся в эфире крупных телеканалов.

"За исключением включения в эфир Янины Соколовой. Её за это уволили с канала "Украина". Сегодня утром появился на канале "Наш", который все-таки тяжело назвать крупным каналом. Для остальных крупных каналов я – полностью в черном списке. Даже для каналов Порошенко, которые вроде в оппозиции находятся. Даже у этих каналов есть определенная договоренность, чтобы я там не появлялся", - отметил нардеп.

"Мне гостевые редакторы об этом сказали. И от каналов группы Медведчука я тоже получил подтверждение. Вижу табу на "плюсах", "Интере", "Украине", каналах Пинчука. Более того, цензура не только на меня, а и на критику власти! На каналы олигархов, у нас всё супер, никакой коррупции, как в Рашке уже", - добавил Лерос.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Гео Леросом читайте здесь.

Читайте: Ермак, Баканов и Венедиктова встречались с прокурором Киева и обсуждали, как меня остановить, - "слуга народа" Лерос

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

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Топ комментарии
+13
Приходи на канал "Прямой" к Матвею Ганапольскому и там руби правду матку про зебилов!!!
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09.06.2020 14:06
+8
Ермак договорился с олигархами, чтобы меня не пускали в эфиры крупных телеканалов, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7814
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09.06.2020 14:07
+6
Ермак договорился с олигархами, чтобы меня не пускали в эфиры крупных телеканалов, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3798
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09.06.2020 14:22
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Правила форума Совет форумчан
Приходи на канал "Прямой" к Матвею Ганапольскому и там руби правду матку про зебилов!!!
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09.06.2020 14:06 Ответить
Випередив.
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09.06.2020 14:07 Ответить
"За исключением включения в эфир Янины Соколовой. Её за это уволили с канала "Украина". Сегодня утром появился на канале "Наш", который все-таки тяжело назвать крупным каналом. Для остальных крупных каналов я - полностью в черном списке. Даже для каналов Порошенко, которые вроде в оппозиции находятся. Даже у этих каналов есть определенная договоренность, чтобы я там не появлялся", - отметил нардеп. Источник: https://censor.net/n3200834
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09.06.2020 14:08 Ответить
Я думаю, если он лично позвонит Петру Алексеевичу и скажет ,что готов вылить на зебилов ведро говна, то он любезно получит эфирное время в прайм-тайм на "Прямом". Пусть не сомневается даже
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09.06.2020 14:10 Ответить
Ну пусть звонит. Только по ходу эти хлопчики между собой уже договорились о дерибане.
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09.06.2020 14:13 Ответить
"я - полностью в черном списке"
Ти теж в чорному списку №80
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09.06.2020 14:14 Ответить
Помажь голову зелёнкой, малахольный.
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09.06.2020 15:29 Ответить
Канал "Эспресо" патриотичный и правдивый...
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09.06.2020 14:10 Ответить
Получается, что не берут его туда. Он же сказал: "Даже для каналов Порошенко, которые вроде в оппозиции находятся. Даже у этих каналов есть определенная договоренность, чтобы я там не появлялся".
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09.06.2020 14:15 Ответить
Може канали Порошенка не такі вже дурні і вважають діяльність Лєроса - внутріпартійним багном СН і їх бубочки, в яке не варто лізти?
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09.06.2020 14:36 Ответить
Спроси у Порошенка. Он тебе честно ответит.
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09.06.2020 15:28 Ответить
Ермак договорился с олигархами, чтобы меня не пускали в эфиры крупных телеканалов, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3798
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09.06.2020 14:22 Ответить
Лерос, кто крышует Ермака? Или он самозванец а зеленский невкурсе?
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09.06.2020 14:07 Ответить
Ермак договорился с олигархами, чтобы меня не пускали в эфиры крупных телеканалов, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7814
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09.06.2020 14:07 Ответить
Лероса уже слишком много становится сегодня.
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09.06.2020 14:10 Ответить
все знає кругом свічку держав на кого працюєш?
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09.06.2020 14:12 Ответить
Более того, цензура не только на меня, а и на критику власти! На каналы олигархов, у нас всё супер, никакой коррупции, как в Рашке ужеИсточник: https://censor.net/n3200834
Это брехло вообще телевизор смотрит? Да на всех каналах кроме критики и нет ничего другого. Особенно у Пети и Мертвечука.
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09.06.2020 14:13 Ответить
За кого голосували мертвечуки у другому турі?
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09.06.2020 14:29 Ответить
а на гє+гє?
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09.06.2020 14:29 Ответить
Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю и попросил его выделить 2,67 млрд из «антикоронавирусного» фонда на структуры МВД. 2,5 млрд грн планируется потратить на доплаты полицейским, сотрудникам НГУ и ГПСУ во время карантина, а 171 млн грн на доплаты медицинским и другим работникам медучреждений МВД. (с)
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09.06.2020 14:19 Ответить
этот лерос пустозвон и побрехушка, чем больше пустозвонит,тем меньше веры.Ему в пора присоеденится на галерку к дуре скороход.
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09.06.2020 14:22 Ответить
а ще ермак та бдзеленський зрадники України і їх треба гнати сраною мітлою
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09.06.2020 14:29 Ответить
Так это получается, шо Ермак и на пэтьюньку влияние имеет.
Во дела!!!))))))
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09.06.2020 14:30 Ответить
Гео, не ной.
Цензор тебя цитирует постоянно.
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09.06.2020 14:32 Ответить
Цензор теж не такий вже й великий, нішевий ресурс. Парочка маленьких цифрових каналів може мати більшу аудиторію ніж Цензор.
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09.06.2020 15:30 Ответить
Не хвилюйся Гео, епоха ефірних каналів вдходить. Все менше людей дивиться ті ток-шоу великих каналів.
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09.06.2020 15:31 Ответить
"Ермак договорился с олигархами, чтобы меня не пускали в эфиры крупных телеканалов, - "слуга народа" Лерос" - в пятницу узнаем, работает ли Шустер на Ахметова.
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09.06.2020 15:42 Ответить
Створюй свій відіоблог, як Шапошніков, Лєо! І аудиторія в тебе буде ще більша, ніж на ТВ.
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09.06.2020 16:16 Ответить
Хто такая это Пэдрос?
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09.06.2020 20:19 Ответить
да кому он нужен, полный ноль.
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10.06.2020 03:01 Ответить
 
 