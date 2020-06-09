Ермак договорился с олигархами, чтобы меня не пускали в эфиры крупных телеканалов, - "слуга народа" Лерос

Нардеп фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что его не пускают на все крупные телеканалы, кроме парочки цифровых.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Есть полная договоренность Ермака с теми же олигархами. Я точно знаю, какие и кому звонки были; знаю кто из олигархов получил за обещания не пускать меня на каналы. Это вам ответ на вопрос, стоят ли за мной олигархи. Полное табу на мое появление на каналах достигнуто по договоренности с Офисом. На всех каналах. Обычно выкормыши олигархов регулярно появляются на их каналах, это же так видно", - объяснил Лерос.

По словам парламентария, с момента публикации "пленок" он не появлялся в эфире крупных телеканалов.

"За исключением включения в эфир Янины Соколовой. Её за это уволили с канала "Украина". Сегодня утром появился на канале "Наш", который все-таки тяжело назвать крупным каналом. Для остальных крупных каналов я – полностью в черном списке. Даже для каналов Порошенко, которые вроде в оппозиции находятся. Даже у этих каналов есть определенная договоренность, чтобы я там не появлялся", - отметил нардеп.

"Мне гостевые редакторы об этом сказали. И от каналов группы Медведчука я тоже получил подтверждение. Вижу табу на "плюсах", "Интере", "Украине", каналах Пинчука. Более того, цензура не только на меня, а и на критику власти! На каналы олигархов, у нас всё супер, никакой коррупции, как в Рашке уже", - добавил Лерос.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Гео Леросом читайте здесь.

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Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.