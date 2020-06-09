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Новини Денис Єрмак і Гео Лерос
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Єрмак домовився з олігархами, щоб мене не пускали в ефіри великих телеканалів, - "слуга народу" Лерос

Єрмак домовився з олігархами, щоб мене не пускали в ефіри великих телеканалів, -

Нардеп фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що його не пускають на всі великі телеканали, крім кількох цифрових.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Є цілковита домовленість Єрмака з тими ж олігархами. Я точно знаю, які і кому дзвінки були; знаю хто з олігархів отримав за обіцянки не пускати мене на канали. Це вам відповідь на запитання, чи стоять за мною олігархи. Повне табу на мою появу на каналах досягнуто за домовленістю з Офісом. На всіх каналах. Зазвичай годованці олігархів регулярно з'являються на їхніх каналах, це ж так видно", - пояснив Лерос.

За словами парламентарія, з моменту публікації "плівок" він не з'являвся в ефірі великих телеканалів.

"За винятком включення в ефір Яніни Соколової. Її за це звільнили з каналу "Україна". Сьогодні вранці з'явився на каналі "Наш", який все-таки важко назвати великим каналом. Для інших великих каналів я - повністю в чорному списку. Навіть для каналів Порошенка, які начебто в опозиції перебувають. Навіть у цих каналів є певна домовленість, щоб я там не з'являвся", - зазначив нардеп.

"Мені гостьові редактори про це сказали. І від каналів групи Медведчука я теж отримав підтвердження. Бачу табу на "плюсах", "Інтері", "Україна", каналах Пінчука. Більше того, цензура не тільки на мене, а й на критику влади! На канали олігархів, у нас усе супер, жодної корупції, як у Рашці вже", - додав Лерос.

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Слуги народу" Гео Леросом читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак, Баканов і Венедіктова зустрічалися з прокурором Києва й обговорювали, як мене зупинити, - "слуга народу" Лерос

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів з братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

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Топ коментарі
+13
Приходи на канал "Прямой" к Матвею Ганапольскому и там руби правду матку про зебилов!!!
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09.06.2020 14:06
+8
Ермак договорился с олигархами, чтобы меня не пускали в эфиры крупных телеканалов, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7814
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09.06.2020 14:07
+6
Ермак договорился с олигархами, чтобы меня не пускали в эфиры крупных телеканалов, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3798
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09.06.2020 14:22
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Приходи на канал "Прямой" к Матвею Ганапольскому и там руби правду матку про зебилов!!!
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09.06.2020 14:06 Відповісти
Випередив.
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09.06.2020 14:07 Відповісти
"За исключением включения в эфир Янины Соколовой. Её за это уволили с канала "Украина". Сегодня утром появился на канале "Наш", который все-таки тяжело назвать крупным каналом. Для остальных крупных каналов я - полностью в черном списке. Даже для каналов Порошенко, которые вроде в оппозиции находятся. Даже у этих каналов есть определенная договоренность, чтобы я там не появлялся", - отметил нардеп. Источник: https://censor.net/n3200834
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09.06.2020 14:08 Відповісти
Я думаю, если он лично позвонит Петру Алексеевичу и скажет ,что готов вылить на зебилов ведро говна, то он любезно получит эфирное время в прайм-тайм на "Прямом". Пусть не сомневается даже
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09.06.2020 14:10 Відповісти
Ну пусть звонит. Только по ходу эти хлопчики между собой уже договорились о дерибане.
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09.06.2020 14:13 Відповісти
"я - полностью в черном списке"
Ти теж в чорному списку №80
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09.06.2020 14:14 Відповісти
Помажь голову зелёнкой, малахольный.
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09.06.2020 15:29 Відповісти
Канал "Эспресо" патриотичный и правдивый...
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09.06.2020 14:10 Відповісти
Получается, что не берут его туда. Он же сказал: "Даже для каналов Порошенко, которые вроде в оппозиции находятся. Даже у этих каналов есть определенная договоренность, чтобы я там не появлялся".
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09.06.2020 14:15 Відповісти
Може канали Порошенка не такі вже дурні і вважають діяльність Лєроса - внутріпартійним багном СН і їх бубочки, в яке не варто лізти?
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09.06.2020 14:36 Відповісти
Спроси у Порошенка. Он тебе честно ответит.
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09.06.2020 15:28 Відповісти
Ермак договорился с олигархами, чтобы меня не пускали в эфиры крупных телеканалов, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3798
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09.06.2020 14:22 Відповісти
Лерос, кто крышует Ермака? Или он самозванец а зеленский невкурсе?
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09.06.2020 14:07 Відповісти
Ермак договорился с олигархами, чтобы меня не пускали в эфиры крупных телеканалов, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7814
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09.06.2020 14:07 Відповісти
Лероса уже слишком много становится сегодня.
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09.06.2020 14:10 Відповісти
все знає кругом свічку держав на кого працюєш?
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09.06.2020 14:12 Відповісти
Более того, цензура не только на меня, а и на критику власти! На каналы олигархов, у нас всё супер, никакой коррупции, как в Рашке ужеИсточник: https://censor.net/n3200834
Это брехло вообще телевизор смотрит? Да на всех каналах кроме критики и нет ничего другого. Особенно у Пети и Мертвечука.
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09.06.2020 14:13 Відповісти
За кого голосували мертвечуки у другому турі?
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09.06.2020 14:29 Відповісти
а на гє+гє?
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09.06.2020 14:29 Відповісти
Министр внутренних дел Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю и попросил его выделить 2,67 млрд из «антикоронавирусного» фонда на структуры МВД. 2,5 млрд грн планируется потратить на доплаты полицейским, сотрудникам НГУ и ГПСУ во время карантина, а 171 млн грн на доплаты медицинским и другим работникам медучреждений МВД. (с)
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09.06.2020 14:19 Відповісти
этот лерос пустозвон и побрехушка, чем больше пустозвонит,тем меньше веры.Ему в пора присоеденится на галерку к дуре скороход.
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09.06.2020 14:22 Відповісти
а ще ермак та бдзеленський зрадники України і їх треба гнати сраною мітлою
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09.06.2020 14:29 Відповісти
Так это получается, шо Ермак и на пэтьюньку влияние имеет.
Во дела!!!))))))
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09.06.2020 14:30 Відповісти
Гео, не ной.
Цензор тебя цитирует постоянно.
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09.06.2020 14:32 Відповісти
Цензор теж не такий вже й великий, нішевий ресурс. Парочка маленьких цифрових каналів може мати більшу аудиторію ніж Цензор.
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09.06.2020 15:30 Відповісти
Не хвилюйся Гео, епоха ефірних каналів вдходить. Все менше людей дивиться ті ток-шоу великих каналів.
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09.06.2020 15:31 Відповісти
"Ермак договорился с олигархами, чтобы меня не пускали в эфиры крупных телеканалов, - "слуга народа" Лерос" - в пятницу узнаем, работает ли Шустер на Ахметова.
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09.06.2020 15:42 Відповісти
Створюй свій відіоблог, як Шапошніков, Лєо! І аудиторія в тебе буде ще більша, ніж на ТВ.
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09.06.2020 16:16 Відповісти
Хто такая это Пэдрос?
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09.06.2020 20:19 Відповісти
да кому он нужен, полный ноль.
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10.06.2020 03:01 Відповісти
 
 