Контроль за соблюдением бизнесом противоэпиднорм будет усилен, – главный санврач Ляшко

Соответствующие органы усилят контроль за соблюдением бизнесом противоэпидемиологических норм в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Украине.

Такое решение приняла Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Было поручено контролирующим органам значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности противоэпидемиологических норм, которые прописаны постановлениями главного санитарного врача в разных сферах хозяйственной деятельности, разрешенных к работе в условиях карантина", - сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также Ляшко сообщил, что комиссия рекомендовала изменить график работы предприятий, госучреждений и организаций , чтобы "развести час пик и уменьшить нагрузку на транспорт и предупредить скопление людей в транспорте, который перевозит людей к месту их работы".

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Комиссия также рекомендовала увеличить количество подвижного состава, "что позволит соблюдать людям установленные противоэпидемические нормы.

"Динамика, которая есть, показывает, что иногда увеличение количества тестирований не влечет за собой увеличения количества выявленных заболевших. Мы связываем увеличение количества выявленных случаев в течение последних трех дней именно со смягчением карантина и с тем, что субъекты хозяйствования задекларировали, что при открытии их объектов они будут придерживаться противоэпидемических норм, но мы видим значительные нарушения", - сказал он.

По словам Ляшко, такие нарушения допускают перевозчики, и другие организации.

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Ссылаясь на информацию Госпродпотребслужбы, Ляшко отметил, что "каждый 6-й объект, который проверяют инспекторы этой службы, имеет те или иные нарушения, касающиеся как большого количества одновременного пребывания людей в помещениях, так и отсутствия антисептиков и масок на лицах"

"Мы не говорим о целесообразности ношения маски на свежем воздухе, но маска должна быть на лице, закрывая нос и рот, у всех, кто посещает общественные учреждения, работа которых разрешена в условиях адаптивного карантина", - сказал Ляшко.