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Контроль за соблюдением бизнесом противоэпиднорм будет усилен, – главный санврач Ляшко

Контроль за соблюдением бизнесом противоэпиднорм будет усилен, – главный санврач Ляшко

Соответствующие органы усилят контроль за соблюдением бизнесом противоэпидемиологических норм в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Украине.

Такое решение приняла Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в субботу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Было поручено контролирующим органам значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйственной деятельности противоэпидемиологических норм, которые прописаны постановлениями главного санитарного врача в разных сферах хозяйственной деятельности, разрешенных к работе в условиях карантина", - сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также Ляшко сообщил, что комиссия рекомендовала изменить график работы предприятий, госучреждений и организаций , чтобы "развести час пик и уменьшить нагрузку на транспорт и предупредить скопление людей в транспорте, который перевозит людей к месту их работы".

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Комиссия также рекомендовала увеличить количество подвижного состава, "что позволит соблюдать людям установленные противоэпидемические нормы.

"Динамика, которая есть, показывает, что иногда увеличение количества тестирований не влечет за собой увеличения количества выявленных заболевших. Мы связываем увеличение количества выявленных случаев в течение последних трех дней именно со смягчением карантина и с тем, что субъекты хозяйствования задекларировали, что при открытии их объектов они будут придерживаться противоэпидемических норм, но мы видим значительные нарушения", - сказал он.

По словам Ляшко, такие нарушения допускают перевозчики, и другие организации.

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Ссылаясь на информацию Госпродпотребслужбы, Ляшко отметил, что "каждый 6-й объект, который проверяют инспекторы этой службы, имеет те или иные нарушения, касающиеся как большого количества одновременного пребывания людей в помещениях, так и отсутствия антисептиков и масок на лицах"

"Мы не говорим о целесообразности ношения маски на свежем воздухе, но маска должна быть на лице, закрывая нос и рот, у всех, кто посещает общественные учреждения, работа которых разрешена в условиях адаптивного карантина", - сказал Ляшко.

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Топ комментарии
+11
Эти п*доры зеленые шляются по парижам и швециям а бизнес виноват...
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13.06.2020 17:49
+6
У атамана Зеленого бабки закончились
Контроль за соблюдением бизнесом противоэпиднорм будет усилен, – главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9086
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13.06.2020 17:51
+5
Задрали своими страшилками. Никто, кроме как в телевизоре, ни про каких больных в Украине не слышал, но эти маланцы с живой страны не слезут.
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13.06.2020 17:55
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Правила форума Совет форумчан
до хрена у нас главных , вы так не считаете ?
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13.06.2020 17:45 Ответить
да єто главний питар
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13.06.2020 18:57 Ответить
Та подгребите уже под себя весь бизнес что вы никак не нажкушаетесь, и сами за станки станьте, и в магазины и на базары!
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13.06.2020 17:47 Ответить
Эти п*доры зеленые шляются по парижам и швециям а бизнес виноват...
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13.06.2020 17:49 Ответить
Бубочка пример показал. Юшку где попало жрать, из лука стрелять, по кофейням лазить и маску с морды прилюдно снимать. Нехер было на весь телевизор победу объявлять.
Да и с Ленкой некрасиво получилось. Притащил в хату заразу на грязных труселях.
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13.06.2020 21:49 Ответить
а ты штрафуй вирусочек по 1 000 баксов за каждое заражение.
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13.06.2020 17:49 Ответить
Народ тупо плює на Ляшків, бо вони не мають нормальних перевіряючих. Із зебілаии нормальні люди не працюють.
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13.06.2020 17:50 Ответить
У атамана Зеленого бабки закончились
Контроль за соблюдением бизнесом противоэпиднорм будет усилен, – главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9086
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13.06.2020 17:51 Ответить
Шухер будет еще тот! Им горящ е покрышки раем покажутся!
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13.06.2020 19:49 Ответить
Зелёная банда зародилась в XVIII веке, как гильдия лодочников, живущих вдоль реки Янцзы. В каждой деревне у них имелись свои люди, у которых можно было поесть и переночевать. Когда Восстание тайпинов докатилось до Янцзы, товары стали возить морем; к тому же река изменила русло, и лодочники остались не у дел. Чтобы прокормиться, они занялись контрабандой соли - в то время право на соляную торговлю имел только император. Завезённый британцами в Китай опиум оказался гораздо прибыльнее, и Зелёная банда наладила сбыт наркотика от Шанхая до верхнего течения Янцзы. Она также контролировала проституцию, казино, рэкет и т. п.
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13.06.2020 17:53 Ответить
Так и у нас, но это уже совсем другая история.
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13.06.2020 17:56 Ответить
Ого!!!
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13.06.2020 17:57 Ответить
я вас умоляю...кто его соблюдает. жаль, статистика низка
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13.06.2020 17:55 Ответить
Глянул чуть на статистику - в Таиланде тестов сделали как у нас, а зараженных поймали в 10 раз меньше.
Выздоровевших в Таиланде - 1:50(на одного усопшего - 50 выздоровевших).

Ляшко! Не читай.те на ночь совковых газет статистику!
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13.06.2020 17:55 Ответить
Задрали своими страшилками. Никто, кроме как в телевизоре, ни про каких больных в Украине не слышал, но эти маланцы с живой страны не слезут.
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13.06.2020 17:55 Ответить
Контроль за соблюдением бизнесом противоэпиднорм будет усилен, – главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3553
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13.06.2020 17:55 Ответить
Так значит не одна Лена может заболеть при таком подходе , а все ОП
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13.06.2020 18:18 Ответить
Контроль за дотриманням бізнесом протиепідемічних норм буде посилено, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1493
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13.06.2020 19:34 Ответить
Массово зелёные начали появляться весной-летом 1918, когда и белогвардейцы, и красные развернули принудительную широкую мобилизацию. Уклонисты, не желавшие служить, скрывались в лесах (отсюда название), и в ответ на террор и репрессии в тылу контролируемой той или иной стороной территории начали создавать партизанские отряды, которые часто поддерживались соответствующим противником. Так партизан можно разделить на условно красно-зелёных и бело-зелёных.[4] На Украине в 1919 году «зелёными» также называли участников отрядов атамана Зелёного, сражавшихся попеременно против «белых», «красных», германских войск и гетманцев[5]. «Зелёным генералом» сам себя называл атаман (батька) Булак-Булахович.
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13.06.2020 17:55 Ответить
Треба ж якось бюджет наповнювати, так хоч штрафами.
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13.06.2020 17:59 Ответить
Нужно ввести опять Санэпидем инспекторов и подключить к ним в помощь пожарных инспекторов,этот отряд побирушек будет действовать по всей Украине под защитой государства
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13.06.2020 18:00 Ответить
складывается впечатление что страной управляет какой то санитар и ничего более карантина в стране не происходит 👎👎👎
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13.06.2020 18:01 Ответить
Якби ж санітар керував!🤗 Бєня з Ахметом керують, а головний санітар пресує людей.
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13.06.2020 18:04 Ответить
Санитар леса! Всех слабых уничтожить хотят? Очистить нацию!
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13.06.2020 19:51 Ответить
У мене коронавірус,-написала в інстаграмі дружина президента О.Зеленська

Кнопочку "Подобається" натиснули вже більше 60тис.чоловік
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13.06.2020 18:06 Ответить
Реанімували оту санітарну службу,і боюсь що тепер вона буде всіма силами виправдовувати своє існування...Тобто лякати,нагнітати,забороняти,відміняти і одночасно,як то в нас ведеться брати,брати і брати...Власне тому і її колись відмінили,надто велика була різниця між її необхідністю і хабарями,які санслужба брала...
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13.06.2020 18:10 Ответить
победа коммунизма неизбежна! (с)
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13.06.2020 18:10 Ответить
Контроль за дотриманням бізнесом протиепідемічних норм буде посилено, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 4951
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13.06.2020 18:11 Ответить
Власти поэтапно ослабляя карантин, вообще бросило контроль.. И это привело вот к таким последствиям. Особое внимание нужно уделять рынкам , транспорту и местам отдыха в меньшей мере это магазины ( там еще что то пытаются соблюдать) И нечего власти пенять на "несознательный народ" ( он всегда таким был в своем большинстве, плюс усталость от необычной ситуации ) Для этого и нужно государство что бы не смотря на рейтинги делать свою неблагодарную работу.
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13.06.2020 18:19 Ответить
Контроль за дотриманням бізнесом протиепідемічних норм буде посилено, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1495
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13.06.2020 18:23 Ответить
Геня -сепаратист вообще забил на санитарные нормы во всех коммунальных ,медицинских транспортных службах Харькова.Анклав дорноболезных ватников -ковидников.Есть где разгуляться эпидемии .
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13.06.2020 18:25 Ответить
А может для начала бизнес запустить.. ляшко2, три месяца незаконного карантина без особых на то причин - не много ли на себя берёте... И это не вопрос, это утверждение..
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13.06.2020 18:26 Ответить
Что бы убрать ненужный дурантин нужно, что бы люди все проснулись и послали эту медецинскую диктатуру к чертам собачим) какой нафиг вирус. Они пугают циферками на основе непонятных тестов китайских. Розводняк для лохов. Так никто вирус не изолировал, какие-то тесты что находят генетический материал и не более! По-этому находят каких то безсимптомных. Абсурд и дебилизм. И они убивают средний и малый бизнес. Это ужасная картина в людей хотят забрать все и оставить транснациональный компании и чиновники которые будут с помощью военно полицейской диктатуры гонять людей без намордников и без привывок. Это ужас к чему котится планета. Все кто понимают весь абсурд ситуации сразу блокируются цензурою. Политика партии одна: вы все умрёте без масок и если будете работать и вести бизнесы. Бизнес можно вести только супермаркетам и Макдональдсам. Простые смертные пусть сидят в намордниках и умирают с голода. Мы ещё им и укольчик сделаем от безсимптомно вируса)
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13.06.2020 18:35 Ответить
После этого укольчика не удивлюсь всплеску новых вирусов. И так по колу можно терроризировать человечество пока не здохнут от голода. Ведь какая экономика может быть
Убитый туризм, авиаперелёты и так далее.
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13.06.2020 18:36 Ответить
Я закрылся и тихо злорадствую. Постою в тенечке, пока вам короновирус налоги платит.
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13.06.2020 18:36 Ответить
Друзья, можете закрыться, окопаться, матюкаться, но пока наш недоделанный велосипедист не увидит что терпение людей лопнуло - он не успокоится.. не для того всё это начинали чтобы так тихонечко всё сдать..
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13.06.2020 19:01 Ответить
Сосни #уйца, ****!
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13.06.2020 19:46 Ответить
Контроль за соблюдением бизнесом противоэпиднорм будет усилен! Ура панове!
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14.06.2020 08:35 Ответить
 
 