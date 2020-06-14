Небольшие украинские населенные пункты неохотно присоединяются к большим, - министр Кабмина Немчинов

В рамках реформы децентрализации в Украине есть проблемы с присоединением небольших населенных пунктов к большим.

Об этом во время встречи в воскресенье, 14 июня, с жителями Лебедина в ходе рабочей поездки на Сумщину подчеркнул министр КМУ Олег Немчинов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы не одни, подобные проблемы есть у всех. Есть проблемы с расположением административных центров объединенных громад, проблемы с присоединением небольших городов к большим - нет ничего совершенного. Если громада имеет конструктив и ее поддерживает председатель ОГА, всегда надо идти навстречу", - заявил министр.

Поводом для этой встречи с участием руководства Сумской ОГА стало объединение Лебединского района с Ахтырским при конечном районировании территории Сумщины. Жители Лебедина категорически против такого распределения и настаивают на своей принадлежности к Сумскому району.

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Издание сообщает, что еще 3 июня Сумская ОГА согласовала проект постановления Министерства развития громад и территорий Украины, который предусматривает создание 5 районов (Конотопского, Шосткинского, Роменского, Сумского и Ахтырского) вместо имеющихся 18. Лебединский район при этом отнесли к Ахтырскому. Такое деление не устроило лебединцев, которые предпочитают Сумской район.

По этому поводу они обещали устроить акции протеста.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

12 июня Кабинет Министров предлагает ликвидировать 490 районов, существующих в областях Украины и Автономной Республике Крым, и создать в Украине 129 новых укрупненных районов.

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