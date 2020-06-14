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Небольшие украинские населенные пункты неохотно присоединяются к большим, - министр Кабмина Немчинов

Небольшие украинские населенные пункты неохотно присоединяются к большим, - министр Кабмина Немчинов

В рамках реформы децентрализации в Украине есть проблемы с присоединением небольших населенных пунктов к большим.

Об этом во время встречи в воскресенье, 14 июня, с жителями Лебедина в ходе рабочей поездки на Сумщину подчеркнул министр КМУ Олег Немчинов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вы не одни, подобные проблемы есть у всех. Есть проблемы с расположением административных центров объединенных громад, проблемы с присоединением небольших городов к большим - нет ничего совершенного. Если громада имеет конструктив и ее поддерживает председатель ОГА, всегда надо идти навстречу", - заявил министр.

Поводом для этой встречи с участием руководства Сумской ОГА стало объединение Лебединского района с Ахтырским при конечном районировании территории Сумщины. Жители Лебедина категорически против такого распределения и настаивают на своей принадлежности к Сумскому району.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин определил админцентры и утвердил территории 1470 территориальных громад

Издание сообщает, что еще 3 июня Сумская ОГА согласовала проект постановления Министерства развития громад и территорий Украины, который предусматривает создание 5 районов (Конотопского, Шосткинского, Роменского, Сумского и Ахтырского) вместо имеющихся 18. Лебединский район при этом отнесли к Ахтырскому. Такое деление не устроило лебединцев, которые предпочитают Сумской район.

По этому поводу они обещали устроить акции протеста.

Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.

12 июня Кабинет Министров предлагает ликвидировать 490 районов, существующих в областях Украины и Автономной Республике Крым, и создать в Украине 129 новых укрупненных районов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Реформа децентрализации будет завершена путем проведения местных выборов, - Шмыгаль. ВИДЕО

Автор: 

район (40) Сумская область (3115) админреформа (249) децентрализация (582) ОТГ (117) Немчинов Олег (171)


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Топ комментарии
+10
Укрупнение и децентрализация вещи несовместимые.. В нормальных странах мэр самого захудалого городка и есть власть, которую выбрали горожане. Укрупнение админ. районов только способствует коррупции
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14.06.2020 22:12
+9
В сельсовете проще зайти к голове, чем к мэру крупного города
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14.06.2020 22:03
+8
Понимаю людей, эта очередная антиреформа не в интересах людей, а в интересах власти и больших населенных пунктов.
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14.06.2020 22:05
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Страница 2 из 2
Вон уже одних спросили! Так они клоуна президентом выбрали!
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14.06.2020 22:33 Ответить
ну... долой демократию, даешь царя, Петю или кого там вы предпочитаете?
а то тупой народ сам мыслить не способен, пускай царь сам все решает
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14.06.2020 22:41 Ответить
Мне сначала показалось что вы самый умный здесь! а нет ошибся...
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14.06.2020 22:44 Ответить
Ой не делайте из меня кумира Разочаровались, это даже хорошо.
Я не умнее многих, все далеко не знаю, часто ошибаюсь.
Я пишу иногда глупости от скуки и выяснять иногда лень, что вы конкретно имели ввиду
просто бываю, что устал. Это сложное дело, виртуальное общение, в реале проще все выяснить, когда есть визуальный контакт между людьми.
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14.06.2020 22:56 Ответить
Согласен... бывает...
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14.06.2020 22:58 Ответить
Какого ещё петю? Тебе ***** надо, чтоб на бутыку тебя насадил!
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17.06.2020 20:55 Ответить
Ааааа!!!. С етого нужно было и начинать, товарищ комисар. Хватит типо народ слушать? Дальше партия будет решать все и господин комендант?
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14.06.2020 22:57 Ответить
Самое главное это то у кого в руках находятся украинские СМИ, ТАК ВОТ 95% УКРАИНСКИХ СМИ НАХОДЯТСЯ В РУКАХ КРЕМЛЯ и тут мы видим что приближается Прощай ЕС и здравствуй Таёжный союз!
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15.06.2020 09:33 Ответить
В каждом небольшом н/п есть свой " князёк" , голова сильрады например . Который категорически не хочет делиться властью , + различными доходами и сборами , с такими же князьками из населённых пунктов побольше , с которыми его заставляют объединяться . А самое главное - земля ,, так называемые - земли запаса . Их многие годы используют нелегально , и раздачей этих земель в нелегальную аренду ( тоесть без оформления документов ) , втихаря занимались местные чинуши , при всех президентах . Теперь боятся что при дальнейшем внедрении реформы децентрализации , все их махинации вылезут наружу . Самое интересное то ,что любой житель ,в любом селе , про это ( махинации с землёй ) знает , может даже привести и показать пальцем на нелегально обрабатываемую землю , а местные правоохранительные органы ни гу -гу .! Вообще - 0 реакции . . Похоже всё это ими же и крышуется .
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14.06.2020 22:35 Ответить
Изучите вопрос, вы в нем явно не разбираетесь!
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14.06.2020 22:40 Ответить
Да что тут разбираться ,, мне достаточно того что я часто езжу в село к родичам , слушаю что , и о чём там народ говорит ,, что думает и т .д ..Местные всё и про всё знают в совершенстве , это же село ,, там ничего не спрячешь .
К тому же у меня в селе тоже есть пай в аренде у агрофирмы , поэтому я давно в курсе всех " земельных штучек " и тонкостей . ..
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14.06.2020 22:51 Ответить
https://censor.net/user/405946 - обо всем в трех фразах
Спокойной ночи!
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14.06.2020 22:55 Ответить
.Ну так - ото ж .!! Взаимно .
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14.06.2020 22:58 Ответить
ви б надали посилання на дану тему, того чому самі вірите... можливо б обговорення набуло змістовності...
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14.06.2020 23:09 Ответить
Этой теме уже 5й год пошел. Могу вкратце сказать что это на 100% Польский вариант, который прекрасно работает в Польше!
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14.06.2020 23:11 Ответить
Дякую Євгене, що "просвітили"... Менше накручуйтесь та пам'ятайте, що багато хто є читачем форума, а не дописувачем...
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14.06.2020 23:31 Ответить
Просвіта штука тонка! Найміть собі вчителя нехай він вас просвіщає. З мене вчитель не дуже!
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14.06.2020 23:33 Ответить
пишете ви добре, думки висловлюєте теж, а тому не прибідняйтесь... Ще б у "пориві битви", тумаків і вашим і нашим не роздавали та професійних тролів обходили... Успіхів, я вам не ворог.
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14.06.2020 23:42 Ответить
Так це я того... від скуки з тролями воюю!
Я і не казав що мені хтось ворог
Всього Вам найкращого!
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14.06.2020 23:52 Ответить
Якщо маєте час та натхнення- то тролятинку не шкода... Добряче проїхались, бо весь рій зузить.
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15.06.2020 00:08 Ответить
Насправді реформа правильна й потрібна! Її потрібно було провести ще 20 років тому!
Тепер якщо в вашому селищі не має дороги, то ви точно будете знати що за її відсутність несе відповідальність голова ОТГ!
Раніше той голова казав, - нам не виділяє гроші район!
Наприклад збільшення районів дасть змогу якісніше оснащувати центральні лікарні, за гроші громади (податків), а не за те що можливо виділять з центрального бюджету чи не виділять!
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15.06.2020 00:13 Ответить
20 років тому, було рудо-лисе Кучмо з набором не риба не м'ясо прем'єрів... Ще ті рехворматори.
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15.06.2020 00:29 Ответить
Плюсую. У нас землі запасу обробляють районний суддя та київський прокурор.
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14.06.2020 23:12 Ответить
Відбувається просте поглинання сіл, містечок великими містами. Економічна теорія, рівновага Неша, оптимум Парето дають відповідь щодо формування необхідної стратегії приєднання. Проблема у тому, що чиновники не знають і ніколи не чули ні про Неша , ні про Парето.
Усі проблеми від дурної голови !
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14.06.2020 22:48 Ответить
Похоже нам хотят впарить коллективизацию, под предлогом децентрализации. Уже заводы и Обленерго раздербанили под предлогом прихватизации, теперь князьки вычистившие свои закрома хотят еще оставшуюся землю и налоги соседних сел прихватизировать
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14.06.2020 22:54 Ответить
Не хотят и я их понимаю и поддерживаю.А поддерживаю потому что этим,возможно и нужным воссоединением начали делить исторически сложившиеся небольшие районы,как мой,на части.Половина моего района перейдет к одним а другая к другим.
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14.06.2020 22:57 Ответить
P.S.И еще одна фишка,если при таком делении половина хозяйства фермера окажется в одном районе а другая в другом то фермер просто окажется без земли так как вся документация окажется НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА.
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14.06.2020 23:01 Ответить
Вы так за фермеров переживаете..., а у них не плохие зароботки уж поверьте.
По самым скромным подсчетам с гектара картошки чистыми 4-5тыс баксов. а у них сотни-тысячи гектаров и это у самых мелких!
а вот они за вас не очень переживают, картошечку по 20грн старенькую продают.
Мало того еще и НДС не платят!!!
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14.06.2020 23:03 Ответить
А Вы вырастили своими рученками хоть кило картошки?Или по Вашему картошка растет в супермаркетах?
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14.06.2020 23:34 Ответить
Че за бред ты гонеш? Причем тут мои рученьки и картошка? а мою работу такие как ты будут делать?
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14.06.2020 23:36 Ответить
Так почему Вы свою работу цените и считаете нужной и важной а чужую не цените.А если не будет тех кто нас кормит то Вы просто на голодный желудок сделаете большую дулю.
Вы просто эгоист.
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14.06.2020 23:43 Ответить
Потому что прибыльность 500% это перебор! При этом постоянно плачуться, НЕ ПЛАТЯТ НАЛОГИ, и дерут три шкуры!
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14.06.2020 23:46 Ответить
Да что Вы знаете о пыбыльности.Знаете по сколько скупают 1л молока у населения,открою секрет по 8гр.за литр а продают по 32-35гр.А знаете сколько этой весной стоило вспахать 1 сотку земли,28 гр.и это без удобрений и без посадочного материала.Возможно Вы и специалист в своей области но тупой как валенок в остальном.
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14.06.2020 23:53 Ответить
Раскажите єти сказки вашим детям на ночь!
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15.06.2020 00:03 Ответить
Невеликі українські населені пункти неохоче приєднуються до великих, - міністр Кабміну Немчінов - Цензор.НЕТ 6496
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14.06.2020 23:54 Ответить
Вообще то эта рехворма дала толчек к тому, что населенные пункты начали активно исчезать. И не по причине того, что их присоединили к другому нас.пункту, а потому, что народ с них начал выезжать: исчезла сільрада, закрыт ФАП, садик, школа (как люто хаяли Собачника во всех СМИ за "оптимизацию школ", что этого допустить нельзя и как быстро сами в тихаря с 2015-го закрыли половину сельских школ по Украине). Села стали бесперспективными
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14.06.2020 23:11 Ответить

а сможете назвать 5 населенных пунктов которые исчезли???
уточняю НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!
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14.06.2020 23:13 Ответить
Практически исчезло село Бовтышка Александровского р-на Кировоградской обл, практически полностью исчезло село Любоиванивка Арбузинского р-на Николаевской обл. Десять лет назад там еще жили более нескольких тыщ человек, а сейчас по пару сот пенсионеров. И виной тому закрытие школы и перенос сільрад в соседнее село.
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14.06.2020 23:18 Ответить
практически или исчезло?
Виной тому УРБАНИЗАЦИЯ!
Вы думаете будете жить в Киеве, а молодежь по селам быдло и ей там место? Они тоже хотят приобщиться к цивилизации!
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14.06.2020 23:20 Ответить
Где вы невменяемые плодитесь?
Все в твой сраный Киев едут? Люди выезжают в те села, где есть школа, а не в твой Киев, мальчик. Хотя...зачем я это подростку обьясняю...
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14.06.2020 23:22 Ответить
когда у дебилов как ты заканчиваются аргументы они переходят на оскорбления. Вот думаю опуститься на дно как ты и послать тебя нахер или оставить такое говно как ты и пойти спать?
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14.06.2020 23:31 Ответить
Бесполезно с етим Чортом дискутировать. Оно даже факты написанные в статье не видит. Ему говори что несколько населенные пунктов колективизируют под одну контору и под одного царька, а оно *какие ваши даказательства*
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14.06.2020 23:35 Ответить
идиот я это и без тебя знаю. Хвати врать чмо лживое!
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14.06.2020 23:37 Ответить
перше,що Садовий,як Мер "подарував " селам,котрі запланував включити у Львів ,то це ЦНАПИ...
це ж яке бабло можна буде "підняти".. тупо на приватизації ділянок,і продажу необлікованих
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15.06.2020 00:00 Ответить
Цнап оформлює документи на приватизацію та передає землю у власність - БЕЗКОШТОВНО!
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15.06.2020 00:07 Ответить
Брехня, всім парять ОТГ рішенням каб міну, це злочин проти людства.
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14.06.2020 23:31 Ответить
Решение по ОТГ не принимает Кабмин....
D
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14.06.2020 23:32 Ответить
Нажаль приймає.
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14.06.2020 23:34 Ответить
НІ НЕ ПРИЙМАЄ!
Кабмін прийняв рішенні про вибори до ОТГ.
Тому що місцеві князьки ніяк не могли домовитись, всі ці вибори мали бути ще три роки тому.
Вибори до ОТГ, та само ОТГ не мають нічого спільного з обьеднанням районів!
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14.06.2020 23:39 Ответить
Не брешіть, Буча та Ірпінь, розподіл був лише рішенням кабміну, місцеві князьки значить в кабміні.
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14.06.2020 23:41 Ответить
В Ірпені ще не було ніякого розподілу! Що за бздури ви пишете?
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14.06.2020 23:45 Ответить
Наївні, Федорук з жінкою відписав вже все до Бородянського району.
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14.06.2020 23:50 Ответить
Хахахаха...
Віталька, ти чув дзвін та не зрозумів де він! РАЙОНОМ БУДЕ БУЧА, а не Бородянка!
https://bucha.com.ua/index.php?newsid=1151078542
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14.06.2020 23:54 Ответить
А жінки тепер мають їхати в Бородянку, транспорту нема, допомоги по народженню дітей нема, роддом є. Ворзель.
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14.06.2020 23:57 Ответить
Тому що в Ворзелі роддом на реконструкції!
Не ма допомоги по народженню - не народжуйте! В мене інколи здається що ви родитесь ради допомоги!
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15.06.2020 00:00 Ответить
Щодо Бучі кабмін прийняв рішення про розподіл ще 10 років тому. тому що Буча стала МІСТОМ! А місто не може підпорядковуватись місту!
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14.06.2020 23:48 Ответить
Перевірте Ворзель, Гостомель
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14.06.2020 23:52 Ответить
Що я маю перевірити в Ворзелі та Гостомелі?
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14.06.2020 23:54 Ответить
місто Винники входить у місто Львів
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14.06.2020 23:56 Ответить
Тому що Львів обласний центр, а Винники... там вже хрен зрозумієшь де Львів,а де Винники!!
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14.06.2020 23:58 Ответить
"злізьте" з Євгеніюша..

відчуваєтьсЯ,що мужичок на якійсь "Схемі" по "земельному питанню",котрих при Порошенко наплодилось неміряно...
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15.06.2020 00:03 Ответить
Пойди подмойся меньше одчувать будешь.
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15.06.2020 00:08 Ответить
Дура каким боком реформа связана с землей и какими либо схемами?
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15.06.2020 00:09 Ответить
поцікавтесь значенням слова Дубра... Я вже про це, разів 36 і шист писав.
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15.06.2020 00:35 Ответить
Воочию наблюдаю по селу, где находится моя дача. Раньше асфальт латали, арокладывали новые дороги по селу. На рождение ребенка денюшку председатель отстегивал. Село
ухоженное, травка покошена. В центре цветочки, построили 2 года назад новый садик, да такой, что с соседних сел детей водили с бассейном Карл... !
Объединили несколько сел и передали Барышевке. Год прошел и пи...ц. :дороги в дырках, новые не строят, колонка разваливается- денег нет.... Одним словом- хрень это.
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14.06.2020 23:39 Ответить
ох и бред
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14.06.2020 23:43 Ответить
В чем ?
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15.06.2020 06:44 Ответить
В том что вы написали. Все делали и все так было супер что через год все развалилось... пзц!
вы определитесь сначала у вас по селу новые дороги строили или латали старые?
и где садик делся? Развалился?
а раньше ваше село не относилось ни к какому району, вы сами по себе были районом?
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15.06.2020 08:38 Ответить
Садик на месте. Старые дороги латали, новые строили на окраинах села.
Село конечно относилось к Барышевскому району.
Только есть одна тонкость: Налоги от Фопов, аренды земли, взносов развития села, итд поступали в казну села и распределялись исключительно на потребности села. Даже фонари на солнечных панелях ставили. А теперь хрен, все бабки идут в Барышевку и оттуда идет распределение. Дальше понятно что они не доходят ?
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15.06.2020 09:59 Ответить
Выборы в ОТГ были? Че за село такое с ФОПами за счет налогов которого оно жило))
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15.06.2020 10:52 Ответить
А что удивительного. Ну пример соседа: Дальнобой. ФОП зарегистрирован по месту жительства. Ставка налога в соответствии с постановлением местного головы.
Коровку, козочку хочешь держать - заплати налог.
По меркам государства копейки, а для развития села вполне неплохие суммы.
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15.06.2020 11:20 Ответить

слушай Орёл ты точно не из Орлова?
а то как сто все по тролячему выглядит!
Село назвать не хочешь! Про козу бред рассказываешь...
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15.06.2020 12:19 Ответить
Да не секрет: с.Парышков (рядом с Корнеевкой) Барышевского района. Уже Переясловский получается.
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15.06.2020 12:55 Ответить
Сразу видно, что вы от села далеки. За выпас домашнего скота взымается рента - небольшая но она есть.
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15.06.2020 12:58 Ответить
Раз вам все видно нет смысла разговаривать, потому что мне все видно по другому.
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15.06.2020 13:52 Ответить
Ну так расскажите, что вам видно
Централизация финансов никогда ни к чему хорошему не приводила и не приведет ...
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15.06.2020 14:52 Ответить
Почему вы децентрализацию называете централизацией?
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15.06.2020 15:07 Ответить
Наверное потому, что объедение управления нескольких населенных пунктов и есть централизация, в том числе и финансового распределения.
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15.06.2020 15:14 Ответить
Наверное? Тоесть в данном вопросе вы не разбираетесь?
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15.06.2020 16:34 Ответить
Вот вы один из явных примеров как кацапские боты по типу "асфальт" "https://censor.net/user/461407", https://censor.net/user/31269. Формируют негативное мнение люде о самой успешной реформе Польши. Которая сейчас внедряется в Украине!
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15.06.2020 16:36 Ответить
Получается в 90-х годах Парашенко в Винницкой области тоже провел децентразизацию сахарных заводов, когда из 7 заводов сделал аж 2. Остальные 5 децентрализировал на металолом и фермеры вынуждены были возить буряк за 150км и сдавать его за копейки пока не обанкротились и не продали землю тому же Парашенку за бесценок. Вот вам и деценрализация которую нам впаривают. А еще нам впарили рыночную цену на газ и на свет. Только забыли сказать что продавец на рынке только один Ахметов и прилавки Обленерго принадлежат ему. Так что как в анекдоте про еврея на острове, *...-походите по рынку поищите может дешевле найдете*
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14.06.2020 23:40 Ответить
говно зебильное ты смотри а то тебя "асфальт" щас обосцит он против зебилов!
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14.06.2020 23:43 Ответить
Брехливое чмо,донюхай клея или керосина,сними с головы пакет,помой ноги и жопу и иди спать в кроватку.
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14.06.2020 23:47 Ответить
дырявый ты никак не угомонишься? Ты зечем зебилу жопу лижешь?
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14.06.2020 23:49 Ответить
Не ссы в кадило дьячка Петра-он зеньки сахарной вате уже 20-ть лет дымарит.
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15.06.2020 00:17 Ответить
Усе пропало,шеф-село украли варварьі.
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14.06.2020 23:54 Ответить
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15.06.2020 00:01 Ответить
Брехливое чмо,здесь никому не интересно кто тебя продырявил и что ты ему за это лижешь.Помой ноги и жопу и ложись спать,брехун.
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14.06.2020 23:54 Ответить
...бо помруть найменші...
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14.06.2020 23:55 Ответить
Троляк наперло єлі відгавкався!
Реформа правильна та потрібна!
Дякуємо Петру Порошенку за таку реформу!!!
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15.06.2020 00:15 Ответить
Я все понял. Цель -- создать три громады...северо-западную, центарльную и юго-восточную и идет бурная пропоганда сего по шагово. Ведь так легче управлять. Нет?
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15.06.2020 00:19 Ответить
Нагадаємо,https://censor.net/ua/news/3201603/uryad_proponuye_likviduvaty_490_nayavnyh_rayioniv_i_stvoryty_129_novyh_ukrupnenyhщо райони не мають не ручок не ніжок не ротів не вух... Так що то мешканці районів.. чи, скоріш за все, місцева"еліта" - службовці=дармоїди впираються рогами бо у них з рота витягають вкрадений кусень хліба та позбавляють зряплати
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15.06.2020 06:45 Ответить
Если останется старая московско ордынская система управления власти в Украине ,то это идеальная модель управления государством, для ставленников Москвы.
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15.06.2020 09:36 Ответить
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