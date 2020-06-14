Небольшие украинские населенные пункты неохотно присоединяются к большим, - министр Кабмина Немчинов
В рамках реформы децентрализации в Украине есть проблемы с присоединением небольших населенных пунктов к большим.
Об этом во время встречи в воскресенье, 14 июня, с жителями Лебедина в ходе рабочей поездки на Сумщину подчеркнул министр КМУ Олег Немчинов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Вы не одни, подобные проблемы есть у всех. Есть проблемы с расположением административных центров объединенных громад, проблемы с присоединением небольших городов к большим - нет ничего совершенного. Если громада имеет конструктив и ее поддерживает председатель ОГА, всегда надо идти навстречу", - заявил министр.
Поводом для этой встречи с участием руководства Сумской ОГА стало объединение Лебединского района с Ахтырским при конечном районировании территории Сумщины. Жители Лебедина категорически против такого распределения и настаивают на своей принадлежности к Сумскому району.
Издание сообщает, что еще 3 июня Сумская ОГА согласовала проект постановления Министерства развития громад и территорий Украины, который предусматривает создание 5 районов (Конотопского, Шосткинского, Роменского, Сумского и Ахтырского) вместо имеющихся 18. Лебединский район при этом отнесли к Ахтырскому. Такое деление не устроило лебединцев, которые предпочитают Сумской район.
По этому поводу они обещали устроить акции протеста.
Напомним, 8 июня Минразвития громад и территорий направило на согласование в центральные органы исполнительной власти, облгосадминистраций и ассоциаций органов местного самоуправления Проект формата будущих районов - их количество и состав по каждой области и АР Крым.
12 июня Кабинет Министров предлагает ликвидировать 490 районов, существующих в областях Украины и Автономной Республике Крым, и создать в Украине 129 новых укрупненных районов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а то тупой народ сам мыслить не способен, пускай царь сам все решает
Я не умнее многих, все далеко не знаю, часто ошибаюсь.
Я пишу иногда глупости от скуки и выяснять иногда лень, что вы конкретно имели ввиду
просто бываю, что устал. Это сложное дело, виртуальное общение, в реале проще все выяснить, когда есть визуальный контакт между людьми.
К тому же у меня в селе тоже есть пай в аренде у агрофирмы , поэтому я давно в курсе всех " земельных штучек " и тонкостей . ..
Спокойной ночи!
Я і не казав що мені хтось ворог
Всього Вам найкращого!
Тепер якщо в вашому селищі не має дороги, то ви точно будете знати що за її відсутність несе відповідальність голова ОТГ!
Раніше той голова казав, - нам не виділяє гроші район!
Наприклад збільшення районів дасть змогу якісніше оснащувати центральні лікарні, за гроші громади (податків), а не за те що можливо виділять з центрального бюджету чи не виділять!
Усі проблеми від дурної голови !
По самым скромным подсчетам с гектара картошки чистыми 4-5тыс баксов. а у них сотни-тысячи гектаров и это у самых мелких!
а вот они за вас не очень переживают, картошечку по 20грн старенькую продают.
Мало того еще и НДС не платят!!!
Вы просто эгоист.
а сможете назвать 5 населенных пунктов которые исчезли???
уточняю НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!
Виной тому УРБАНИЗАЦИЯ!
Вы думаете будете жить в Киеве, а молодежь по селам быдло и ей там место? Они тоже хотят приобщиться к цивилизации!
Все в твой сраный Киев едут? Люди выезжают в те села, где есть школа, а не в твой Киев, мальчик. Хотя...зачем я это подростку обьясняю...
це ж яке бабло можна буде "підняти".. тупо на приватизації ділянок,і продажу необлікованих
D
Кабмін прийняв рішенні про вибори до ОТГ.
Тому що місцеві князьки ніяк не могли домовитись, всі ці вибори мали бути ще три роки тому.
Вибори до ОТГ, та само ОТГ не мають нічого спільного з обьеднанням районів!
Віталька, ти чув дзвін та не зрозумів де він! РАЙОНОМ БУДЕ БУЧА, а не Бородянка!
https://bucha.com.ua/index.php?newsid=1151078542
Не ма допомоги по народженню - не народжуйте! В мене інколи здається що ви родитесь ради допомоги!
відчуваєтьсЯ,що мужичок на якійсь "Схемі" по "земельному питанню",котрих при Порошенко наплодилось неміряно...
ухоженное, травка покошена. В центре цветочки, построили 2 года назад новый садик, да такой, что с соседних сел детей водили с бассейном Карл... !
Объединили несколько сел и передали Барышевке. Год прошел и пи...ц. :дороги в дырках, новые не строят, колонка разваливается- денег нет.... Одним словом- хрень это.
вы определитесь сначала у вас по селу новые дороги строили или латали старые?
и где садик делся? Развалился?
а раньше ваше село не относилось ни к какому району, вы сами по себе были районом?
Село конечно относилось к Барышевскому району.
Только есть одна тонкость: Налоги от Фопов, аренды земли, взносов развития села, итд поступали в казну села и распределялись исключительно на потребности села. Даже фонари на солнечных панелях ставили. А теперь хрен, все бабки идут в Барышевку и оттуда идет распределение. Дальше понятно что они не доходят ?
Коровку, козочку хочешь держать - заплати налог.
По меркам государства копейки, а для развития села вполне неплохие суммы.
слушай Орёл ты точно не из Орлова?
а то как сто все по тролячему выглядит!
Село назвать не хочешь! Про козу бред рассказываешь...
Централизация финансов никогда ни к чему хорошему не приводила и не приведет ...
Реформа правильна та потрібна!
Дякуємо Петру Порошенку за таку реформу!!!