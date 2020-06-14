Невеликі українські населені пункти неохоче приєднуються до великих, - міністр Кабміну Немчінов

У межах реформи децентралізації в Україні є проблеми з приєднанням невеликих населених пунктів до великих.

Про це під час зустрічі в неділю, 14 червня, з жителями Лебедина під час робочої поїздки на Сумщину розповів міністр КМУ Олег Немчінов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви не одні, подібні проблеми є у всіх. Є проблеми з розташуванням адміністративних центрів об’єднаних громад, проблеми з приєднанням невеликих міст до більших - немає нічого досконалого. Якщо громада має конструктив та її підтримує голова ОДА, завжди треба іти назустріч", - заявив міністр.

Приводом для цієї зустрічі з участю керівництва Сумської ОДА стало об'єднання Лебединського району з Охтирським під час кінцевого районування території Сумщини. Жителі Лебедина категорично проти такого розподілу і наполягають на своїй приналежності до Сумського району.

Читайте також: Кабмін визначив адмінцентри і затвердив території 1470 територіальних громад

Видання повідомляє, що ще 3 червня Сумська ОДА погодила проєкт постанови Міністерства розвитку громад і територій України, який передбачає утворення 5 районів (Конотопського, Шосткинського, Роменського, Сумського та Охтирського) замість наявних 18. Лебединський район при цьому віднесли до Охтирського. Такий поділ не влаштував лебединців, які віддають перевагу Сумському району.

З цього приводу вони обіцяли влаштувати акції протесту.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів пропонує ліквідувати 490 районів, які існують в областях України та Автономній Республіці Крим, та створити в Україні 129 нових укрупнених районів.

Дивіться також: Реформу децентралізації буде завершено шляхом проведення місцевих виборів, - Шмигаль. ВIДЕО