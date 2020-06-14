Невеликі українські населені пункти неохоче приєднуються до великих, - міністр Кабміну Немчінов
У межах реформи децентралізації в Україні є проблеми з приєднанням невеликих населених пунктів до великих.
Про це під час зустрічі в неділю, 14 червня, з жителями Лебедина під час робочої поїздки на Сумщину розповів міністр КМУ Олег Немчінов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ви не одні, подібні проблеми є у всіх. Є проблеми з розташуванням адміністративних центрів об’єднаних громад, проблеми з приєднанням невеликих міст до більших - немає нічого досконалого. Якщо громада має конструктив та її підтримує голова ОДА, завжди треба іти назустріч", - заявив міністр.
Приводом для цієї зустрічі з участю керівництва Сумської ОДА стало об'єднання Лебединського району з Охтирським під час кінцевого районування території Сумщини. Жителі Лебедина категорично проти такого розподілу і наполягають на своїй приналежності до Сумського району.
Видання повідомляє, що ще 3 червня Сумська ОДА погодила проєкт постанови Міністерства розвитку громад і територій України, який передбачає утворення 5 районів (Конотопського, Шосткинського, Роменського, Сумського та Охтирського) замість наявних 18. Лебединський район при цьому віднесли до Охтирського. Такий поділ не влаштував лебединців, які віддають перевагу Сумському району.
З цього приводу вони обіцяли влаштувати акції протесту.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів пропонує ліквідувати 490 районів, які існують в областях України та Автономній Республіці Крим, та створити в Україні 129 нових укрупнених районів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а то тупой народ сам мыслить не способен, пускай царь сам все решает
Я не умнее многих, все далеко не знаю, часто ошибаюсь.
Я пишу иногда глупости от скуки и выяснять иногда лень, что вы конкретно имели ввиду
просто бываю, что устал. Это сложное дело, виртуальное общение, в реале проще все выяснить, когда есть визуальный контакт между людьми.
К тому же у меня в селе тоже есть пай в аренде у агрофирмы , поэтому я давно в курсе всех " земельных штучек " и тонкостей . ..
Спокойной ночи!
Я і не казав що мені хтось ворог
Всього Вам найкращого!
Тепер якщо в вашому селищі не має дороги, то ви точно будете знати що за її відсутність несе відповідальність голова ОТГ!
Раніше той голова казав, - нам не виділяє гроші район!
Наприклад збільшення районів дасть змогу якісніше оснащувати центральні лікарні, за гроші громади (податків), а не за те що можливо виділять з центрального бюджету чи не виділять!
Усі проблеми від дурної голови !
По самым скромным подсчетам с гектара картошки чистыми 4-5тыс баксов. а у них сотни-тысячи гектаров и это у самых мелких!
а вот они за вас не очень переживают, картошечку по 20грн старенькую продают.
Мало того еще и НДС не платят!!!
Вы просто эгоист.
а сможете назвать 5 населенных пунктов которые исчезли???
уточняю НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ!
Виной тому УРБАНИЗАЦИЯ!
Вы думаете будете жить в Киеве, а молодежь по селам быдло и ей там место? Они тоже хотят приобщиться к цивилизации!
Все в твой сраный Киев едут? Люди выезжают в те села, где есть школа, а не в твой Киев, мальчик. Хотя...зачем я это подростку обьясняю...
це ж яке бабло можна буде "підняти".. тупо на приватизації ділянок,і продажу необлікованих
D
Кабмін прийняв рішенні про вибори до ОТГ.
Тому що місцеві князьки ніяк не могли домовитись, всі ці вибори мали бути ще три роки тому.
Вибори до ОТГ, та само ОТГ не мають нічого спільного з обьеднанням районів!
Віталька, ти чув дзвін та не зрозумів де він! РАЙОНОМ БУДЕ БУЧА, а не Бородянка!
https://bucha.com.ua/index.php?newsid=1151078542
Не ма допомоги по народженню - не народжуйте! В мене інколи здається що ви родитесь ради допомоги!
відчуваєтьсЯ,що мужичок на якійсь "Схемі" по "земельному питанню",котрих при Порошенко наплодилось неміряно...
ухоженное, травка покошена. В центре цветочки, построили 2 года назад новый садик, да такой, что с соседних сел детей водили с бассейном Карл... !
Объединили несколько сел и передали Барышевке. Год прошел и пи...ц. :дороги в дырках, новые не строят, колонка разваливается- денег нет.... Одним словом- хрень это.
вы определитесь сначала у вас по селу новые дороги строили или латали старые?
и где садик делся? Развалился?
а раньше ваше село не относилось ни к какому району, вы сами по себе были районом?
Село конечно относилось к Барышевскому району.
Только есть одна тонкость: Налоги от Фопов, аренды земли, взносов развития села, итд поступали в казну села и распределялись исключительно на потребности села. Даже фонари на солнечных панелях ставили. А теперь хрен, все бабки идут в Барышевку и оттуда идет распределение. Дальше понятно что они не доходят ?
Коровку, козочку хочешь держать - заплати налог.
По меркам государства копейки, а для развития села вполне неплохие суммы.
слушай Орёл ты точно не из Орлова?
а то как сто все по тролячему выглядит!
Село назвать не хочешь! Про козу бред рассказываешь...
Централизация финансов никогда ни к чему хорошему не приводила и не приведет ...
Реформа правильна та потрібна!
Дякуємо Петру Порошенку за таку реформу!!!