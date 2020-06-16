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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Испания (845) Крым (26001) Джапарова (174) Джеппар Эмине (24)

Испанская телерадиокомпания RTVE исправила обозначение на своей карте украинского Крыма, - Джепарова

На карте распространения коронавируса в мире испанская телерадиокомпания RTVE обозначила оккупированный Крым российской территорией. После обращения Министерства иностранных дел Украины ошибку исправили.

Об этом в Facebook сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

Испанская телерадиокомпания RTVE исправила обозначение на своей карте украинского Крыма, - Джепарова 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обратилась к генсеку ООН из-за принудительной паспортизации в оккупированном Крыму

Напомним, испанская телерадиокорпорация RTVE опубликовала инфографику по распространению коронавирусной инфекции в мире, на которой карта Украины отображена без оккупированного Крыма, а полуостров обозначен частью России.

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Топ комментарии
+7
Значить, бабло «Газпрома» - коту під хвіст.
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16.06.2020 23:10
+3
Испанская телерадиокомпания RTVE исправила обозначение на своей карте украинского Крыма, - Джепарова - Цензор.НЕТ 3050
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16.06.2020 23:10
+2
двугорбый крысманин -
«корабль степи»
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16.06.2020 23:11
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Испанская телерадиокомпания RTVE исправила обозначение на своей карте украинского Крыма, - Джепарова - Цензор.НЕТ 3050
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16.06.2020 23:10 Ответить
Скоро. " Слуги чийогось народу" стараються.
16.06.20 13:47 https://censor.net/news/3202302/slugi_naroda_isklyuchili_iz_perechnya_goskompaniyi_ne_podlejaschih_privatizatsii_predpriyatiya_obespechivayuschie
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16.06.2020 23:26 Ответить
Пєрєодєнься.
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16.06.2020 23:11 Ответить
Значить, бабло «Газпрома» - коту під хвіст.
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16.06.2020 23:10 Ответить
двугорбый крысманин -
«корабль степи»
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16.06.2020 23:11 Ответить
У них, запада, ваще проблемы с Географией..
Убедился неоднократно...
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16.06.2020 23:15 Ответить
Прекрасно! Теперь весь корона-вирусняк в Крыму будут цеплять к Украине!
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16.06.2020 23:21 Ответить
Еміне вже в МЗС? Добре, нехай так...
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16.06.2020 23:23 Ответить
Кацапы проплачивают такие вот "недосмотры" - хоть малыми дозами, но капают западному обывателю в мозг по поводу "российскости" Крыма. Вода камень точит. Ничего нового...
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17.06.2020 00:02 Ответить
Скоро, мабуть, посла в Іспанії замінять, як було з послом у Франції після скандалу з Данон.
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17.06.2020 07:08 Ответить
 
 