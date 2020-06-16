Испанская телерадиокомпания RTVE исправила обозначение на своей карте украинского Крыма, - Джепарова
На карте распространения коронавируса в мире испанская телерадиокомпания RTVE обозначила оккупированный Крым российской территорией. После обращения Министерства иностранных дел Украины ошибку исправили.
Об этом в Facebook сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.
Напомним, испанская телерадиокорпорация RTVE опубликовала инфографику по распространению коронавирусной инфекции в мире, на которой карта Украины отображена без оккупированного Крыма, а полуостров обозначен частью России.
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16.06.20 13:47 https://censor.net/news/3202302/slugi_naroda_isklyuchili_iz_perechnya_goskompaniyi_ne_podlejaschih_privatizatsii_predpriyatiya_obespechivayuschie
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