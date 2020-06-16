Испанская телерадиокомпания RTVE исправила обозначение на своей карте украинского Крыма, - Джепарова

На карте распространения коронавируса в мире испанская телерадиокомпания RTVE обозначила оккупированный Крым российской территорией. После обращения Министерства иностранных дел Украины ошибку исправили.

Об этом в Facebook сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, испанская телерадиокорпорация RTVE опубликовала инфографику по распространению коронавирусной инфекции в мире, на которой карта Украины отображена без оккупированного Крыма, а полуостров обозначен частью России.