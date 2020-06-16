УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5903 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
2 349 11
Іспанія (879) Крим (14078) Джапарова Еміне (179) Джепар Еміне (23)

Іспанська телерадіокомпанія RTVE виправила позначення на своїй карті українського Криму, - Джапарова

На карті поширення коронавірусу у світі іспанська телерадіокомпанія RTVE позначила окупований Крим російською територією. Після звернення Міністерства закордонних справ України помилку виправили.

Про це в Facebook повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

Іспанська телерадіокомпанія RTVE виправила позначення на своїй карті українського Криму, - Джапарова 01

Нагадаємо, іспанська телерадіокорпорація RTVE опублікувала інфографіку щодо розповсюдження коронавірусної інфекції у світі, на якій карта України відображена без окупованого Криму, а півострів позначено частиною Росії.

Читайте також: Україна звернулася до генсека ООН через примусову паспортизацію в окупованому Криму
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Значить, бабло «Газпрома» - коту під хвіст.
показати весь коментар
16.06.2020 23:10
+3
Испанская телерадиокомпания RTVE исправила обозначение на своей карте украинского Крыма, - Джепарова - Цензор.НЕТ 3050
показати весь коментар
16.06.2020 23:10
+2
двугорбый крысманин -
«корабль степи»
показати весь коментар
16.06.2020 23:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Испанская телерадиокомпания RTVE исправила обозначение на своей карте украинского Крыма, - Джепарова - Цензор.НЕТ 3050
показати весь коментар
16.06.2020 23:10 Відповісти
Скоро. " Слуги чийогось народу" стараються.
16.06.20 13:47 https://censor.net/news/3202302/slugi_naroda_isklyuchili_iz_perechnya_goskompaniyi_ne_podlejaschih_privatizatsii_predpriyatiya_obespechivayuschie
показати весь коментар
16.06.2020 23:26 Відповісти
Пєрєодєнься.
показати весь коментар
16.06.2020 23:11 Відповісти
Значить, бабло «Газпрома» - коту під хвіст.
показати весь коментар
16.06.2020 23:10 Відповісти
двугорбый крысманин -
«корабль степи»
показати весь коментар
16.06.2020 23:11 Відповісти
У них, запада, ваще проблемы с Географией..
Убедился неоднократно...
показати весь коментар
16.06.2020 23:15 Відповісти
Прекрасно! Теперь весь корона-вирусняк в Крыму будут цеплять к Украине!
показати весь коментар
16.06.2020 23:21 Відповісти
Еміне вже в МЗС? Добре, нехай так...
показати весь коментар
16.06.2020 23:23 Відповісти
Кацапы проплачивают такие вот "недосмотры" - хоть малыми дозами, но капают западному обывателю в мозг по поводу "российскости" Крыма. Вода камень точит. Ничего нового...
показати весь коментар
17.06.2020 00:02 Відповісти
Скоро, мабуть, посла в Іспанії замінять, як було з послом у Франції після скандалу з Данон.
показати весь коментар
17.06.2020 07:08 Відповісти
 
 