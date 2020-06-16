Іспанська телерадіокомпанія RTVE виправила позначення на своїй карті українського Криму, - Джапарова
На карті поширення коронавірусу у світі іспанська телерадіокомпанія RTVE позначила окупований Крим російською територією. Після звернення Міністерства закордонних справ України помилку виправили.
Про це в Facebook повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, іспанська телерадіокорпорація RTVE опублікувала інфографіку щодо розповсюдження коронавірусної інфекції у світі, на якій карта України відображена без окупованого Криму, а півострів позначено частиною Росії.
Топ коментарі
+7 dtrscnij grsrt
показати весь коментар16.06.2020 23:10
+3 Andy Jumeirach
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+2 Andy Jumeirach
показати весь коментар16.06.2020 23:11
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16.06.20 13:47 https://censor.net/news/3202302/slugi_naroda_isklyuchili_iz_perechnya_goskompaniyi_ne_podlejaschih_privatizatsii_predpriyatiya_obespechivayuschie
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