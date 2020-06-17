Жалобу на меня рассмотрят 1 июля, сути претензий не знаю, - Холодницкий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что дисциплинарная комиссия перенесла рассмотрение жалобы в отношении него на 1 июля. До этого он ознакомится с документами и с них, возможно, снимут гриф секретности.

Об этом он рассказал журналистам в среду после заседания дисциплинарной комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Состоялось заседание дисциплинарной комиссии, заслушали ряд моих ходатайств, в том числе о привлечении представителя, о предоставлении мне материалов для ознакомления, о снятии грифа "ДСП", чтобы допустить общество. Комиссия приняла решение отложить на две недели рассмотрение жалобы", - сказал Холодницкий.

Он подчеркнул, что до сих пор не ознакомлен с материалами служебного расследования и дисциплинарной жалобы в отношении него.

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"Комиссия приняла решение обратиться к главе комиссии Офиса генпрокурора, которая устанавливает гриф секретности в органах прокуратуры, чтобы пояснили, почему был гриф секретности и можно ли его снять. Также комиссия удовлетворила мое ходатайство о предоставлении мне копии дисциплинарной жалобы, копии служебного расследования, чтобы на следующее заседание я мог подготовить свою позицию", - рассказал руководитель САП.

Холодницкий отметил, что в настоящее время у него нет позиции по жалобе, так как он не знает сути претензий.

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"Отложили до 1 июля. За это время я ознакомлюсь с материалами, Генинспекция пообещала, что подготовит материалы и даст возможность с ними ознакомиться", - уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Кадровая комиссия Офиса Генпрокурора рассмотрит ходатайство об отстранении Холодницкого от должности главы САП.