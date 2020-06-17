Скаргу на мене розглянуть 1 липня, суть претензій не знаю, - Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що дисциплінарна комісія перенесла розгляд скарги щодо нього на 1 липня. До цього він ознайомиться з документами та з них, можливо, знімуть гриф секретності.

Про це він розповів журналістам у середу після засідання дисциплінарної комісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відбулося засідання дисциплінарної комісії, заслухали низку моїх клопотань, зокрема про залучення представника, про надання мені матеріалів для ознайомлення, про зняття грифа "ДСК", щоб допустити суспільство. Комісія ухвалила рішення відкласти на два тижні розгляд скарги", - сказав Холодницький.

Він наголосив, що досі не ознайомлений з матеріалами службового розслідування і дисциплінарної скарги стосовно нього.

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"Комісія ухвалила рішення звернутися до глави комісії Офісу генпрокурора, яка встановлює гриф таємності в органах прокуратури, щоб пояснили, чому був гриф таємності й чи можна його зняти. Також комісія задовольнила моє клопотання про надання мені копії дисциплінарної скарги, копії службового розслідування, щоб на наступне засідання я міг підготувати свою позицію", - розповів керівник САП.

Холодницький зазначив, що наразі він не має позиції щодо скарги, оскільки не знає суті претензій.

"Відклали до 1 липня. За цей час я ознайомлюся з матеріалами, Держінспекція пообіцяла, що підготує матеріали й дасть можливість з ними ознайомитися", - уточнив він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кадрова комісія Офісу Генпрокурора розгляне клопотання про відсторонення Холодницького з посади глави САП.