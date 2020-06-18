Печерский суд рассматривает изменение меры пресечения Мангеру

Срок возможного задержания фигуранта дела об убийстве Катерины Гандзюк Владислава Мангера истекает завтра в 7 утра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой страницу "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Фейсбуке.

"После многочисленных отводов, ходатайств и попыток адвокатов Мангера избежать ответственности - суд наконец начал рассмотрение дела по существу", - сказано в сообщении.

По словам активистов, адвокаты пытались заявить отвод судье и прокурорам, чтобы затянуть время, и срок задержания Мангера истек.

"Мы надеемся, что суд это тоже понимает и не поддастся на давление Мангера и его адвокатов, которые уже по сути неделю затягивают рассмотрение дела. Мы будем ждать решения сегодня и никуда отсюда не уйдем, пока его не услышим", - сказано в сообщении.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.

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В СБУ сообщили, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 июня 2020 года.

Правоохранители во вторник доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд. Защита подозреваемого заявила об отводе судьи, который избирает меру пресечения, в связи с чем заседание отложено, а сам Мангер свободен.



