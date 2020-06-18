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Новости Убийство Гандзюк
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суд (24817) мера пресечения (422) Мангер (189)

Печерский суд рассматривает изменение меры пресечения Мангеру

Печерский суд рассматривает изменение меры пресечения Мангеру

Срок возможного задержания фигуранта дела об убийстве Катерины Гандзюк Владислава Мангера истекает завтра в 7 утра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой страницу "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Фейсбуке.

"После многочисленных отводов, ходатайств и попыток адвокатов Мангера избежать ответственности - суд наконец начал рассмотрение дела по существу", - сказано в сообщении.

По словам активистов, адвокаты пытались заявить отвод судье и прокурорам, чтобы затянуть время, и срок задержания Мангера истек.

"Мы надеемся, что суд это тоже понимает и не поддастся на давление Мангера и его адвокатов, которые уже по сути неделю затягивают рассмотрение дела. Мы будем ждать решения сегодня и никуда отсюда не уйдем, пока его не услышим", - сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Куда все? Какой все?", - кадры задержания Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк. ВИДЕО

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Владислава Мангера должны принудительно доставить в суд.

Также на Цензор.НЕТ: Дело об убийстве Гандзюк: Мангер обвинил прокуроров в фальсификации, сторона обвинения заявила о затягивании дела

В СБУ сообщили, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 16 июня 2020 года.

Правоохранители во вторник доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд. Защита подозреваемого заявила об отводе судьи, который избирает меру пресечения, в связи с чем заседание отложено, а сам Мангер свободен.

Печерский суд рассматривает изменение меры пресечения Мангеру 01
Печерский суд рассматривает изменение меры пресечения Мангеру 02

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Топ комментарии
+7
Ну да Мангер свой это ведь не Порошенко!
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18.06.2020 20:01
+4
Мангер должен сидеть уже давно -- ТВАРЬ
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18.06.2020 20:20
+3
Для Зе Маргер свой для Порошенко Маргер враг! А не посадил почему так это ты у следователей спроси!
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18.06.2020 20:10
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Ну да Мангер свой это ведь не Порошенко!
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18.06.2020 20:01 Ответить
ну да свой , для пороха
чеж его порох не закрыл-то
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18.06.2020 20:07 Ответить
Для Зе Маргер свой для Порошенко Маргер враг! А не посадил почему так это ты у следователей спроси!
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18.06.2020 20:10 Ответить
Порохобот, но ты хочешь спросить у ЗЕ?
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18.06.2020 20:24 Ответить
зебіл брехливий, при Порошенку Мангер сидів, недовго, щоправда, вийшов під заставу, але при зебілу взагалі заставу повернули
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18.06.2020 21:01 Ответить
он знал шо говно проголосует за клоуна и на него скорей всего прилепят действительно тяжелую статью- вмешательство в действия правоохранительных органов. Порох стратег
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18.06.2020 20:13 Ответить
Мангер должен сидеть уже давно -- ТВАРЬ
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18.06.2020 20:20 Ответить
Не сидіти, а висіти!
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19.06.2020 08:14 Ответить
Активисты протестуют под судом?А то без них никак...
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18.06.2020 20:13 Ответить
Никак. Они же прокуроры, адвокаты, судьи.
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18.06.2020 20:38 Ответить
Судячи з відомих фактів можна говорити, що Мангер причетний до вбивства Гандзюк. Але суд повинен бути відкритим та ЗМІ будуть висвітлювати хід цієї справи.
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18.06.2020 20:15 Ответить
Не бреши, пропагандон, жодних фактів проти Мангера по справі немає.
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18.06.2020 20:57 Ответить
напевне, якщо його вже при зебілу вдруге намагаються закрити, то брешеш ти.
За Левіна-москаля чому не згадуєш?
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18.06.2020 21:06 Ответить
Левін до Мангера не має жодного відношення. І не Левін казав слідчим, що "чув, як хтось казав, ніби Мангер причетний", а зовсім інший підслідний - той, що отримав найменший строк! Чого б це, га? А Левін ніколи Мангера не звинувачував і на Мангера показів не давав. Тож іще раз - не бреши.
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18.06.2020 21:33 Ответить
Левін - співзамовник. Без Левіна Мангера засудити не могли
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18.06.2020 23:00 Ответить
Да чтоб ты съел, да только не п#здел!!!
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18.06.2020 23:07 Ответить
Как в принципе можно за убийство с особой жестокостью, к которому причастна целая преступная группа, получить от 3 до 6,5 лет ?!
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18.06.2020 20:18 Ответить
є норми закону, за яким "чистосердечне визнання", "співпраця (угода) з слідством" заради викриття замовників та організаторів суди можуть дати нижче мінімуму...
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18.06.2020 21:08 Ответить
В мафіозній Україні все можливо. Вбивці виходять під заставу, отримують мінімальні строки, відкупляються, міністр юстиції відкриває платні люкс камери. Це смердюча клоака.
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18.06.2020 22:29 Ответить
Давно б посадили і вже по закону Савченко вийшов би.
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18.06.2020 20:20 Ответить
Припиніть називати "активістами" банду міжнародного афериста Масі Найєма, бо обидва брати дуже схожі на феесбешників, з огляду на те, що вони перші закликали іти на Майдан в 2014 році, а, оскільки Майдан був однозначно інспірований ****** як привід для захоплення України, і не вийшло по його лише тому, що народ піднявся і повів Майдан не туди, куди було потрібно *****, не до хаосу і грабунків, захоплень держустанов і т.і., а до організованої сили, тож з огляду на ці обставини логічно вважати, що перший, хто закликав на Майдан, то є агентура ***** безперечно.
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18.06.2020 20:56 Ответить
Дурачёк, Майдан в 2014 как раз и помешал ***** захватить по тихому Украину с помощью овоща в 2016.
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18.06.2020 21:15 Ответить
Тупа брехня кацапобота, бо те, що Майдан інспірований ****** - це навіть не обговорюється, це факт, це аксіома. А от чому у ***** не вийшло те, що вийшло в Білорусі чи в Узбекістані, все ж лобилось буквально по лекалах - то вже інша справа, тут він помилився в оцінці здатноті українського народу до самоорганізації і в ступені нашої патріотичності.
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18.06.2020 21:30 Ответить
В США он бы уже 80 лет тянул, а в Китае пустили на органы.
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18.06.2020 21:13 Ответить
Херсонская мафия это серьезные парни.
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18.06.2020 23:53 Ответить
Они серьёзные пока власть в Украине коррумпированная - олигархическа, как только придёт народная серьёзность этой мафии сдует аки ветром. Уроки истории.
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19.06.2020 01:26 Ответить
дайте йому кислоти напитися - мо' оклигає
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18.06.2020 21:16 Ответить
 
 