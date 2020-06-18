Печерський суд розглядає зміну запобіжного заходу Мангеру

Термін можливого затримання фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Владислава Мангера закінчується завтра о 7 ранку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Фейсбуці.

"Після численних відводів, клопотань і спроб адвокатів Мангера уникнути відповідальності - суд нарешті розпочав розгляд справи по суті", - сказано в повідомленні.

За словами активістів, адвокати намагалися заявити відвід судді і прокурорам, щоб затягнути час, і термін затримання Мангера закінчився.

"Ми сподіваємося, що суд це також розуміє і не піддасться на тиск Мангера і його адвокатів, які вже по суті тиждень затягують розгляд справи. Ми будемо чекати рішення сьогодні і нікуди звідси не підемо, поки його не почуємо", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.

В СБУ повідомили, що Мангер затриманий на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 червня 2020 року.

Правоохоронці у вівторок доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд. Захист підозрюваного заявив про відвід судді, який обирає запобіжний захід, у зв'язку з чим засідання відкладено, а сам Мангер вільний.



