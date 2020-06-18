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Новини Убивство Гандзюк
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Печерський суд розглядає зміну запобіжного заходу Мангеру

Печерський суд розглядає зміну запобіжного заходу Мангеру

Термін можливого затримання фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Владислава Мангера закінчується завтра о 7 ранку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Фейсбуці.

"Після численних відводів, клопотань і спроб адвокатів Мангера уникнути відповідальності - суд нарешті розпочав розгляд справи по суті", - сказано в повідомленні.

За словами активістів, адвокати намагалися заявити відвід судді і прокурорам, щоб затягнути час, і термін затримання Мангера закінчився.

"Ми сподіваємося, що суд це також розуміє і не піддасться на тиск Мангера і його адвокатів, які вже по суті тиждень затягують розгляд справи. Ми будемо чекати рішення сьогодні і нікуди звідси не підемо, поки його не почуємо", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: "Куди все? Яке все?" - кадри затримання Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк. ВIДЕО

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.

В СБУ повідомили, що Мангер затриманий на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 червня 2020 року.

Правоохоронці у вівторок доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд. Захист підозрюваного заявив про відвід судді, який обирає запобіжний захід, у зв'язку з чим засідання відкладено, а сам Мангер вільний.

Печерський суд розглядає зміну запобіжного заходу Мангеру 01
Печерський суд розглядає зміну запобіжного заходу Мангеру 02
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Топ коментарі
+7
Ну да Мангер свой это ведь не Порошенко!
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18.06.2020 20:01
+4
Мангер должен сидеть уже давно -- ТВАРЬ
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18.06.2020 20:20
+3
Для Зе Маргер свой для Порошенко Маргер враг! А не посадил почему так это ты у следователей спроси!
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18.06.2020 20:10
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Ну да Мангер свой это ведь не Порошенко!
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18.06.2020 20:01 Відповісти
ну да свой , для пороха
чеж его порох не закрыл-то
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18.06.2020 20:07 Відповісти
Для Зе Маргер свой для Порошенко Маргер враг! А не посадил почему так это ты у следователей спроси!
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18.06.2020 20:10 Відповісти
Порохобот, но ты хочешь спросить у ЗЕ?
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18.06.2020 20:24 Відповісти
зебіл брехливий, при Порошенку Мангер сидів, недовго, щоправда, вийшов під заставу, але при зебілу взагалі заставу повернули
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18.06.2020 21:01 Відповісти
он знал шо говно проголосует за клоуна и на него скорей всего прилепят действительно тяжелую статью- вмешательство в действия правоохранительных органов. Порох стратег
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18.06.2020 20:13 Відповісти
Мангер должен сидеть уже давно -- ТВАРЬ
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18.06.2020 20:20 Відповісти
Не сидіти, а висіти!
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19.06.2020 08:14 Відповісти
Активисты протестуют под судом?А то без них никак...
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18.06.2020 20:13 Відповісти
Никак. Они же прокуроры, адвокаты, судьи.
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18.06.2020 20:38 Відповісти
Судячи з відомих фактів можна говорити, що Мангер причетний до вбивства Гандзюк. Але суд повинен бути відкритим та ЗМІ будуть висвітлювати хід цієї справи.
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18.06.2020 20:15 Відповісти
Не бреши, пропагандон, жодних фактів проти Мангера по справі немає.
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18.06.2020 20:57 Відповісти
напевне, якщо його вже при зебілу вдруге намагаються закрити, то брешеш ти.
За Левіна-москаля чому не згадуєш?
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18.06.2020 21:06 Відповісти
Левін до Мангера не має жодного відношення. І не Левін казав слідчим, що "чув, як хтось казав, ніби Мангер причетний", а зовсім інший підслідний - той, що отримав найменший строк! Чого б це, га? А Левін ніколи Мангера не звинувачував і на Мангера показів не давав. Тож іще раз - не бреши.
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18.06.2020 21:33 Відповісти
Левін - співзамовник. Без Левіна Мангера засудити не могли
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18.06.2020 23:00 Відповісти
Да чтоб ты съел, да только не п#здел!!!
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18.06.2020 23:07 Відповісти
Как в принципе можно за убийство с особой жестокостью, к которому причастна целая преступная группа, получить от 3 до 6,5 лет ?!
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18.06.2020 20:18 Відповісти
є норми закону, за яким "чистосердечне визнання", "співпраця (угода) з слідством" заради викриття замовників та організаторів суди можуть дати нижче мінімуму...
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18.06.2020 21:08 Відповісти
В мафіозній Україні все можливо. Вбивці виходять під заставу, отримують мінімальні строки, відкупляються, міністр юстиції відкриває платні люкс камери. Це смердюча клоака.
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18.06.2020 22:29 Відповісти
Давно б посадили і вже по закону Савченко вийшов би.
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18.06.2020 20:20 Відповісти
Припиніть називати "активістами" банду міжнародного афериста Масі Найєма, бо обидва брати дуже схожі на феесбешників, з огляду на те, що вони перші закликали іти на Майдан в 2014 році, а, оскільки Майдан був однозначно інспірований ****** як привід для захоплення України, і не вийшло по його лише тому, що народ піднявся і повів Майдан не туди, куди було потрібно *****, не до хаосу і грабунків, захоплень держустанов і т.і., а до організованої сили, тож з огляду на ці обставини логічно вважати, що перший, хто закликав на Майдан, то є агентура ***** безперечно.
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18.06.2020 20:56 Відповісти
Дурачёк, Майдан в 2014 как раз и помешал ***** захватить по тихому Украину с помощью овоща в 2016.
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18.06.2020 21:15 Відповісти
Тупа брехня кацапобота, бо те, що Майдан інспірований ****** - це навіть не обговорюється, це факт, це аксіома. А от чому у ***** не вийшло те, що вийшло в Білорусі чи в Узбекістані, все ж лобилось буквально по лекалах - то вже інша справа, тут він помилився в оцінці здатноті українського народу до самоорганізації і в ступені нашої патріотичності.
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18.06.2020 21:30 Відповісти
В США он бы уже 80 лет тянул, а в Китае пустили на органы.
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18.06.2020 21:13 Відповісти
Херсонская мафия это серьезные парни.
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18.06.2020 23:53 Відповісти
Они серьёзные пока власть в Украине коррумпированная - олигархическа, как только придёт народная серьёзность этой мафии сдует аки ветром. Уроки истории.
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19.06.2020 01:26 Відповісти
дайте йому кислоти напитися - мо' оклигає
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18.06.2020 21:16 Відповісти
 
 