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Гандзюк (549) Мангер (189)

Правоохранители начали производство против врачей, укрывавших от задержания подозреваемого в деле Гандзюк Мангера

Правоохранители начали производство против врачей, укрывавших от задержания подозреваемого в деле Гандзюк Мангера

Правоохранители начали уголовное производство против Херсонского областного кардиодиспансера, которые выдавали фейковые справки подозреваемомув причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк - главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбук-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Врачам грозит ответственность по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 343 ч. 2 - влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего; ч. 366 ч. 1 - составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов", - говорится в сообщении. 

Также читайте: Дело Гандзюк: суд арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева отказал защите подозреваемого в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в отводе судьи, который избирает меру пресечения.

Ранее защита Мангера просила об отводе судьи. В заседании по сути был перерыв до решения вопроса об отводе.

Офис генпрокурора сообщил, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева..

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

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Топ комментарии
+16
А по насирову когда врачей посадят, а по мельнику?
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19.06.2020 20:12
+11
Ну наконец то лед тронулся... Главное, что бы эти доХтора получили реальные сроки, что бы у остальных доХторов отпала охота ставить фейковые диагнозы и прописывать зеленые одеяла
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19.06.2020 21:11
+6
А Тодурова коли посадять за відмазування Крисіна!?
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19.06.2020 20:53
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начали производство против врачей, укрывавших от зарaжeния ...

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19.06.2020 20:08 Ответить
)
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19.06.2020 20:11 Ответить
Там явно щось пороблено. Сядуть всі, окрім винуватців.
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19.06.2020 20:09 Ответить
Нова справа лікарів.Справа лікарів (Справа лікарів-отруйників) - кримінальна справа проти групи високопоставлених радянських єврейських лікарів, звинувачених у змові та вбивстві низки радянських лідерів. Витоки кампанії відносяться до 1948 року, коли лікар Лідія Тимашук звернула увагу компетентних органів на відхилення в лікуванні Жданова, що призвели до смерті пацієнта. Кампанія закінчилася одночасно зі смертю Сталіна від інсульту в 1953, після чого з обвинувачених було знято звинувачення, та звільнено від переслідувань.
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19.06.2020 20:11 Ответить
А по насирову когда врачей посадят, а по мельнику?
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19.06.2020 20:12 Ответить
А Зайцева з наркотою...
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19.06.2020 23:30 Ответить
Оце недавно дивився на ютубі якогось чувака, який щось криворуко майстрував. Йому в коментарях так і написали, що "вибачайте, але ви явний рукожоп". Ото й про діло Гандзюк те саме можна сказати.
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19.06.2020 20:12 Ответить
Ну если лёд тронулся , то хорошо . Клетчатые одеяла выйдут из моды .
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19.06.2020 20:48 Ответить
А Тодурова коли посадять за відмазування Крисіна!?
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19.06.2020 20:53 Ответить
Ну наконец то лед тронулся... Главное, что бы эти доХтора получили реальные сроки, что бы у остальных доХторов отпала охота ставить фейковые диагнозы и прописывать зеленые одеяла
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19.06.2020 21:11 Ответить
Завести дело и посадить дохтура -2 большие разницы.Проще подкинуть наркотики.Судья судью не посодить,так и дохтур -эксперт не сдасть дохтура-преступника.
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19.06.2020 21:55 Ответить
Для перевірки діагнозу високопосадовців пропоную залучати незалежну канадсько-штатівську лікарську комісію.
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19.06.2020 22:00 Ответить
Не трогайте врачей, проституток и извозчиков - они служат любой власти...
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20.06.2020 08:36 Ответить
 
 