Правоохранители начали производство против врачей, укрывавших от задержания подозреваемого в деле Гандзюк Мангера

Правоохранители начали уголовное производство против Херсонского областного кардиодиспансера, которые выдавали фейковые справки подозреваемомув причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк - главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбук-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Врачам грозит ответственность по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 343 ч. 2 - влияние в любой форме на работника правоохранительного органа с целью помешать предотвращению преступления или задержанию лица, его совершившего; ч. 366 ч. 1 - составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, Печерский райсуд Киева отказал защите подозреваемого в заказе и организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера в отводе судьи, который избирает меру пресечения.

Ранее защита Мангера просила об отводе судьи. В заседании по сути был перерыв до решения вопроса об отводе.

Офис генпрокурора сообщил, что Мангер задержан во исполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева..

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

Ранее досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.