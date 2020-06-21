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Новости Убийство Гандзюк
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СБУ (19470) Мангер (189) Доценко (4)

Мангер обвиняет в убийстве Катерины Гандзюк генерала СБУ Доценко

Мангер обвиняет в убийстве Катерины Гандзюк генерала СБУ Доценко

Подозреваемый в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер заявил, что прокуроры специально ждали, когда он ляжет на обследование.

В публикации на его facebook-странице говорится, что это расшифрованное звуковое сообщение, которое Мангер надиктовал на телефон своего адвоката на случай, если его арестуют, передает Цензор.НЕТ.

"Еще до суда успел прочесть в СМИ историю о том, как я "прятался в больнице". Дело в том, что в начале июня я предупредил прокуроров о том, что собираюсь лечь в больницу для обследования. У меня, действительно, за последний год появились проблемы с сердцем. Не люблю афишировать такие вещи и никогда не устраивал публичных пиаров всякий раз, когда оказывался на больничной койке. Поэтому журналисты об этом и не знали, в курсе были только близкие. Однако прокуроры четко знали: мне НУЖНО лечь в больницу. Перед больничным они попросили меня приехать и подписать протоколы ознакомления, сказав, что в суд дело передадут где-то через месяц. Я приехал в Киев, а там меня ждало ходатайство о взятии под стражу. Если вы считаете, что подобные повороты судьбы положительно влияют на здоровье, завидую вам белой завистью. Мне вся эта история стоила явно потерю многих лет жизни", - уверен глава Херсонского облсовета.

По мнению Мангера, такая спешка могла планироваться как "нечто вроде циничного "подарка Катерине Гандзюк" на день рождения 17 июня".

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"Власть отпиарилась на мне по полной: молодцы – закрыли Мангера, сделали "подарок" орущей кучке ****. А еще наверняка порадовался такому презенту реальный заказчик убийства Гандзюк - генерал СБУ Данила Доценко", - заявил подозреваемый.

По его словам, для всех, кто его знает, очевидно, что он не заказывал нападение на Гандзюк.

Он сообщил, что следствие отказалось от первоначального мотива, на котором настаивало, что Гандзюк "заказали из-за леса".

По мнению Мангера, его отправили в СИЗО "из-за показаний трех "прозревших свидетелей", которые полгода сидели в одиночках СИЗО СБУ и "вдруг" вспомнили", как он им якобы угрожал.

Глава Херсонского облсовета также призвал не верить в какие-либо его признания, если с ним что-то случится в СИЗО.

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Мангер обвиняет в убийстве Катерины Гандзюк генерала СБУ Доценко 01

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.

Также смотрите: Почти 400 допросов, 200 обысков, 90 экспертиз и следственных действий, - Офис Генпрокурора отчитался о расследовании дела Гандзюк. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+28
Узнаём много нового и эпопея обещает стать весьма любопытной, не останавливайтесь обвиняемые - продолжайте, так от местной мафии и перейдём в град Киев
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21.06.2020 02:11
+25
Тварь брехливая -- местный царек возомнивший себя вершителем судеб !!!КАК отвечать так сразу все больные помирают !!! В камере подлечишься вон малюськин уже камеры все включенно организовал
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21.06.2020 06:35
+22
- Ой, вы слышали? Наш мэр перестал воровать!
- Да вы шо! И когда похороны?
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21.06.2020 08:03
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...главное что ***** и кацапы не при чем!
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21.06.2020 10:50 Ответить
Без картатого пледа та носилок звучить непереконливо...
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21.06.2020 10:14 Ответить
звичайна тактика ригив - перекладання свого бруду на інших.
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21.06.2020 10:35 Ответить
Честнейший человек. Кристалл.
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21.06.2020 10:40 Ответить
Якщо це правда то цією інформацією Мангер підписав собі смертний вирок - повторюсь якщо це правда а не чергова "туфта"! Генерали СБУ-ФСБ таких речей не прощають!
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21.06.2020 10:41 Ответить
.. чого такий ЛЯКЛИВИЙ .. чи погрожуєш ? .. погрожують від СТРАХУ .. НЕбійся бути Людиною ..Наснаги
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21.06.2020 10:51 Ответить
В СБУ-ФСБ служиш? Не "пались" - це просто так мої роздуми.
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21.06.2020 12:25 Ответить
..опохмелись ..роздуми .. ЯКА нормальна Людина буде служити в цій БАНДІ .. яка .. їх спочатку занурють в ДЕРЬМО .. далі вони творять ЗЛОЧИНИ .. в кінці ЗАЧИЩАЮТЬ як ДЕРЬМО ... чи від противного САМ в канторі . ? маєш право ..
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21.06.2020 13:16 Ответить
Значить звільнили - не дивно таких тупих навіть там не тримають. А те що СБУ є підрозділом ФСБ вже давно відомо всім в Україні не віриш почитай інтернет. І ще одне - пиши або на "вяликому" або на українській мові якщо звичайно хоч одну з них знаєш добре.
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21.06.2020 13:34 Ответить
... ХАМСТВО це властивість рашаМЕНТАЛ......досить ...все зрозуміло кінець спілкування
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21.06.2020 14:47 Ответить
Ось так українці ведуть свою боротьбу - обидва мають однакову позицію, але це не перешкоджає їм гризтися один з другим.
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21.06.2020 15:57 Ответить
Якщо ти знаєш правду, а при цьому підозрюють невинного тебе, то ти не приховуватимеш правду до останнього. Це гра і не більше.
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21.06.2020 12:19 Ответить
Можливо - я і про це втому числі написав.
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21.06.2020 12:26 Ответить
При відсутності справедливості правда стає небезпечною, для того, хто її знає.
Мангер смілива людина і нічого не приховував "до останнього".

Минулого разу на суді (а це було більше року тому) він те ж саме сказав, що вважає замовником генерала Даценко. Але тоді були вибори і видно прийшов наказ - Мангера відпустити, щоб не спливло щось іще.
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21.06.2020 12:57 Ответить
Так і я про те ж саме пишу що якщо це правда то Мангер в небезпеці. Питання тільки в тому чому ця правда "сплила" саме зараз?
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21.06.2020 13:36 Ответить
Називати бандита "сміливою людиною". Ти нічого не переплутав?
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21.06.2020 13:53 Ответить
Ти б на його місці давно втік за кордон і сидів там тихо як миша.
Мангер не втік і більше того не мовчить.
А клеймо "бандит" можна і на тебе повісити. І навіть посадити за чийсь злочин.
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21.06.2020 14:28 Ответить
Бухати припиняй!!!
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21.06.2020 19:08 Ответить
Как это?
До сих пор не вскрыли Крававый След Порошенко?
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21.06.2020 10:53 Ответить
Спакуха служівий, Питро, пака, внє падазрєній.
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21.06.2020 13:53 Ответить
ну и Гандзюк не девочка-конфетка судя, по ее угрозам "утоплю в кислоте"...смерть у нее страшная, конечно ,но то что она отстаивала куш одной из мафиозных местечковых кланов - ясно как белый день, как и то что Мангер тоже мафия
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21.06.2020 11:03 Ответить
....наводиш тень на плетень .. тролю паРашний .. РОЗУМІЮ що ФСБ-СБУ одна БАНДА .. не ПАЛИ кантору вона і так ВСЯ чорна від Людських СМЕРТЕЙ і Горя заподіяних ЦИМИ смердючими ПСАМИ олігархічної МАФІЇ ..таке
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21.06.2020 11:19 Ответить
Мангер звинувачує у вбивстві Катерини Гандзюк генерала СБУ Доценка - Цензор.НЕТ 4049
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21.06.2020 11:49 Ответить
Мангеру булр однаково. Його не цікавив ні ліс, ні матюки Катерини Гандзюк. Таких в Україні більшість. Вони типу не цікавляться політикою. А міг би й поцікавитися, чого вона лається.
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21.06.2020 13:26 Ответить
Мангер пов'язаний законами омерти, але вони втрачають для нього оригінальний сенс.
З цього можна робити суттєві висновки.
Хто може - нехай робить.
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21.06.2020 14:01 Ответить
Странно шо не порох.
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21.06.2020 17:22 Ответить
Не треба робити поспішні і недалекоглядні висновки.
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21.06.2020 23:43 Ответить
О наробила шороху, навіть більше ніж гонгадзе, мабуть за таку затятість їй добре платили, що аж з того світу дістає.
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21.06.2020 21:48 Ответить
"У нас є потужна підтримка миру, всі міжнародні експерти, Венеціанська комісія Ради Європи вперше дала позитивну оцінку розробленим за моїм дорученням Конституційною комісією проекту змін до Конституції... Через конституційну реформу всі[судді] повинні пройти процедуру незалежного оцінювання, значну кількість судового корпусу буде оновлено", - запевнив Порошенко.
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22.06.2020 08:51 Ответить
А что ж он раньше молчал, и только когда взяли за жабры, запел?
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22.06.2020 08:57 Ответить
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