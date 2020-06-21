Мангер обвиняет в убийстве Катерины Гандзюк генерала СБУ Доценко

Подозреваемый в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер заявил, что прокуроры специально ждали, когда он ляжет на обследование.

В публикации на его facebook-странице говорится, что это расшифрованное звуковое сообщение, которое Мангер надиктовал на телефон своего адвоката на случай, если его арестуют, передает Цензор.НЕТ.

"Еще до суда успел прочесть в СМИ историю о том, как я "прятался в больнице". Дело в том, что в начале июня я предупредил прокуроров о том, что собираюсь лечь в больницу для обследования. У меня, действительно, за последний год появились проблемы с сердцем. Не люблю афишировать такие вещи и никогда не устраивал публичных пиаров всякий раз, когда оказывался на больничной койке. Поэтому журналисты об этом и не знали, в курсе были только близкие. Однако прокуроры четко знали: мне НУЖНО лечь в больницу. Перед больничным они попросили меня приехать и подписать протоколы ознакомления, сказав, что в суд дело передадут где-то через месяц. Я приехал в Киев, а там меня ждало ходатайство о взятии под стражу. Если вы считаете, что подобные повороты судьбы положительно влияют на здоровье, завидую вам белой завистью. Мне вся эта история стоила явно потерю многих лет жизни", - уверен глава Херсонского облсовета.

По мнению Мангера, такая спешка могла планироваться как "нечто вроде циничного "подарка Катерине Гандзюк" на день рождения 17 июня".

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"Власть отпиарилась на мне по полной: молодцы – закрыли Мангера, сделали "подарок" орущей кучке ****. А еще наверняка порадовался такому презенту реальный заказчик убийства Гандзюк - генерал СБУ Данила Доценко", - заявил подозреваемый.

По его словам, для всех, кто его знает, очевидно, что он не заказывал нападение на Гандзюк.

Он сообщил, что следствие отказалось от первоначального мотива, на котором настаивало, что Гандзюк "заказали из-за леса".

По мнению Мангера, его отправили в СИЗО "из-за показаний трех "прозревших свидетелей", которые полгода сидели в одиночках СИЗО СБУ и "вдруг" вспомнили", как он им якобы угрожал.

Глава Херсонского облсовета также призвал не верить в какие-либо его признания, если с ним что-то случится в СИЗО.

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 года суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

В июне 2020 года досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продлено до 29 июля.

Правоохранители 16 июня доставили Мангера в Киев в Печерский районный суд, где судья начал рассмотрение ходатайства прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. 19 июня суд поддержал обвинение и арестовал подозреваемого без права на залог до 28 июля.

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