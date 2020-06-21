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Новини Убивство Гандзюк
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СБУ (12513) Мангер (185) Доценко (4)

Мангер звинувачує у вбивстві Катерини Гандзюк генерала СБУ Доценка

Мангер звинувачує у вбивстві Катерини Гандзюк генерала СБУ Доценка

Підозрюваний у замовленні нападу на активістку Катерину Гандзюк голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер заявив, що прокурори спеціально чекали, коли він ляже на обстеження.

У публікації на його фейсбук-сторінці йдеться, що це розшифроване звукове повідомлення, яке Мангер надиктував на телефон свого адвоката на випадок, якщо його заарештують, передає Цензор.НЕТ.

"Ще до суду встиг прочитати в ЗМІ історію про те, як я "переховуюсь у лікарні". Річ у тому, що на початку червня я попередив прокурорів про те, що збираюся лягти в лікарню для обстеження. У мене справді за останній рік з'явилися проблеми із серцем. Не люблю афішувати такі речі і ніколи не влаштовував публічних піарів щоразу, коли опинявся на лікарняному ліжку. Тому журналісти про це і не знали, знали лише близькі. Однак прокурори чітко знали: мені потрібно лягти в лікарню. Перед лікарняним вони попросили мене приїхати і підписати протоколи ознайомлення, сказавши, що в суд справу передадуть десь через місяць. Я приїхав до Києва, а там мене чекало клопотання про взяття під варту. Якщо ви вважаєте, що подібні повороти долі позитивно впливають на здоров'я, заздрю ​​вам білою заздрістю. Мені вся ця історія явно коштувала втрати багатьох років життя", - упевнений глава Херсонської облради.

На думку Мангера, такий поспіх міг плануватися як "щось на зразок цинічного" подарунка Катерині Гандзюк "на день народження 17 червня".

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"Влада відпіарилась на мені по повній, молодці: закрили Мангера, зробили "подарунок" купці крикунів ****. А ще, напевно, порадів такому презенту реальний замовник вбивства Гандзюк - генерал СБУ Данила Доценко", - заявив підозрюваний.

За його словами, для всіх, хто його знає, очевидно, що він не замовляв напад на Гандзюк.

Він повідомив, що слідство відмовилося від початкового мотиву, на якому наполягало, що Гандзюк "замовили через ліси".

На думку Мангера, його відправили в СІЗО "через свідчення трьох "свідків, які прозріли". Ті пів року сиділи в одиночках СІЗО СБУ і "раптом" згадали", як він їм нібито погрожував.

Голова Херсонської облради також закликав не вірити в жодні його зізнання, якщо з ним щось трапиться в СІЗО.

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Мангер звинувачує у вбивстві Катерини Гандзюк генерала СБУ Доценка 01

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

У червні 2020 року досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Правоохоронці 16 червня доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд, де суддя почав розгляд клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави. 19 червня суд підтримав обвинувачення і заарештував підозрюваного без права на заставу до 28 липня.

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Топ коментарі
+28
Узнаём много нового и эпопея обещает стать весьма любопытной, не останавливайтесь обвиняемые - продолжайте, так от местной мафии и перейдём в град Киев
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21.06.2020 02:11
+25
Тварь брехливая -- местный царек возомнивший себя вершителем судеб !!!КАК отвечать так сразу все больные помирают !!! В камере подлечишься вон малюськин уже камеры все включенно организовал
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21.06.2020 06:35
+22
- Ой, вы слышали? Наш мэр перестал воровать!
- Да вы шо! И когда похороны?
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21.06.2020 08:03
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...главное что ***** и кацапы не при чем!
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21.06.2020 10:50 Відповісти
Без картатого пледа та носилок звучить непереконливо...
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21.06.2020 10:14 Відповісти
звичайна тактика ригив - перекладання свого бруду на інших.
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21.06.2020 10:35 Відповісти
Честнейший человек. Кристалл.
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21.06.2020 10:40 Відповісти
Якщо це правда то цією інформацією Мангер підписав собі смертний вирок - повторюсь якщо це правда а не чергова "туфта"! Генерали СБУ-ФСБ таких речей не прощають!
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21.06.2020 10:41 Відповісти
.. чого такий ЛЯКЛИВИЙ .. чи погрожуєш ? .. погрожують від СТРАХУ .. НЕбійся бути Людиною ..Наснаги
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21.06.2020 10:51 Відповісти
В СБУ-ФСБ служиш? Не "пались" - це просто так мої роздуми.
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21.06.2020 12:25 Відповісти
..опохмелись ..роздуми .. ЯКА нормальна Людина буде служити в цій БАНДІ .. яка .. їх спочатку занурють в ДЕРЬМО .. далі вони творять ЗЛОЧИНИ .. в кінці ЗАЧИЩАЮТЬ як ДЕРЬМО ... чи від противного САМ в канторі . ? маєш право ..
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21.06.2020 13:16 Відповісти
Значить звільнили - не дивно таких тупих навіть там не тримають. А те що СБУ є підрозділом ФСБ вже давно відомо всім в Україні не віриш почитай інтернет. І ще одне - пиши або на "вяликому" або на українській мові якщо звичайно хоч одну з них знаєш добре.
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21.06.2020 13:34 Відповісти
... ХАМСТВО це властивість рашаМЕНТАЛ......досить ...все зрозуміло кінець спілкування
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21.06.2020 14:47 Відповісти
Ось так українці ведуть свою боротьбу - обидва мають однакову позицію, але це не перешкоджає їм гризтися один з другим.
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21.06.2020 15:57 Відповісти
Якщо ти знаєш правду, а при цьому підозрюють невинного тебе, то ти не приховуватимеш правду до останнього. Це гра і не більше.
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21.06.2020 12:19 Відповісти
Можливо - я і про це втому числі написав.
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21.06.2020 12:26 Відповісти
При відсутності справедливості правда стає небезпечною, для того, хто її знає.
Мангер смілива людина і нічого не приховував "до останнього".

Минулого разу на суді (а це було більше року тому) він те ж саме сказав, що вважає замовником генерала Даценко. Але тоді були вибори і видно прийшов наказ - Мангера відпустити, щоб не спливло щось іще.
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21.06.2020 12:57 Відповісти
Так і я про те ж саме пишу що якщо це правда то Мангер в небезпеці. Питання тільки в тому чому ця правда "сплила" саме зараз?
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21.06.2020 13:36 Відповісти
Називати бандита "сміливою людиною". Ти нічого не переплутав?
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21.06.2020 13:53 Відповісти
Ти б на його місці давно втік за кордон і сидів там тихо як миша.
Мангер не втік і більше того не мовчить.
А клеймо "бандит" можна і на тебе повісити. І навіть посадити за чийсь злочин.
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21.06.2020 14:28 Відповісти
Бухати припиняй!!!
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21.06.2020 19:08 Відповісти
Как это?
До сих пор не вскрыли Крававый След Порошенко?
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21.06.2020 10:53 Відповісти
Спакуха служівий, Питро, пака, внє падазрєній.
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21.06.2020 13:53 Відповісти
ну и Гандзюк не девочка-конфетка судя, по ее угрозам "утоплю в кислоте"...смерть у нее страшная, конечно ,но то что она отстаивала куш одной из мафиозных местечковых кланов - ясно как белый день, как и то что Мангер тоже мафия
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21.06.2020 11:03 Відповісти
....наводиш тень на плетень .. тролю паРашний .. РОЗУМІЮ що ФСБ-СБУ одна БАНДА .. не ПАЛИ кантору вона і так ВСЯ чорна від Людських СМЕРТЕЙ і Горя заподіяних ЦИМИ смердючими ПСАМИ олігархічної МАФІЇ ..таке
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21.06.2020 11:19 Відповісти
Мангер звинувачує у вбивстві Катерини Гандзюк генерала СБУ Доценка - Цензор.НЕТ 4049
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21.06.2020 11:49 Відповісти
Мангеру булр однаково. Його не цікавив ні ліс, ні матюки Катерини Гандзюк. Таких в Україні більшість. Вони типу не цікавляться політикою. А міг би й поцікавитися, чого вона лається.
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21.06.2020 13:26 Відповісти
Мангер пов'язаний законами омерти, але вони втрачають для нього оригінальний сенс.
З цього можна робити суттєві висновки.
Хто може - нехай робить.
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21.06.2020 14:01 Відповісти
Странно шо не порох.
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21.06.2020 17:22 Відповісти
Не треба робити поспішні і недалекоглядні висновки.
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21.06.2020 23:43 Відповісти
О наробила шороху, навіть більше ніж гонгадзе, мабуть за таку затятість їй добре платили, що аж з того світу дістає.
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21.06.2020 21:48 Відповісти
"У нас є потужна підтримка миру, всі міжнародні експерти, Венеціанська комісія Ради Європи вперше дала позитивну оцінку розробленим за моїм дорученням Конституційною комісією проекту змін до Конституції... Через конституційну реформу всі[судді] повинні пройти процедуру незалежного оцінювання, значну кількість судового корпусу буде оновлено", - запевнив Порошенко.
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22.06.2020 08:51 Відповісти
А что ж он раньше молчал, и только когда взяли за жабры, запел?
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22.06.2020 08:57 Відповісти
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