На месте взрыва столичной многоэтажки разыскивают троих жителей

Спасатели разыскивают троих жителей дома на Позняках, в котором из-за взрыва газовоздушной смеси обрушились перекрытия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"На месте происшествия работают представители всех экстренных служб. В настоящее время спасатели деблокировали трех человек, поиски еще трех продолжаются", — сказано в сообщении.

Напомним, сегодня утром в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия двоих погибших. Троих жителей достали из-под завалов, еще 21 человека эвакуировали.

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Жители нескольких квартир на верхних этажах не могут спуститься вниз, так как взрыв уничтожил лестничные перекрытия. Их будут эвакуировать спасатели.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".