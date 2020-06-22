Секция взорвавшегося на Позняках дома восстановлению не подлежит, - Геращенко

Секция десятиэтажного дома в котором произошел взрыв по мнению экспертов восстановлению не подлежит.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Геращенко, спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью разбирать завалы, для того чтоб спасти жизни людей.

К вечеру планируется полностью закончить эти работы.

"Секция 10 этажного дома в котором произошел взрыв в которой находится 40 квартир по мнению экспертов восстановлению не подлежит. Ее прийдется аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома. Сейчас несущий каркас держится только за счёт специальных тросов скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты", - объяснил замглавы МВД.

"Вчера, для того чтоб не допустить дальнейшего обрушения дома, спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры непосредственно не пострадавшие при взрыве, что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой. Сейчас на заседании государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций позитивно решается вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жильцов потерявших свои квартиры в результате чрезвычайной ситуации. Это 40 квартир взорвавшейся секции", - добавил Геращенко.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 человека эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

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