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взрыв (6503) Киев (24773) Геращенко Антон (1438)

Секция взорвавшегося на Позняках дома восстановлению не подлежит, - Геращенко

Секция взорвавшегося на Позняках дома восстановлению не подлежит, - Геращенко

Секция десятиэтажного дома в котором произошел взрыв по мнению экспертов восстановлению не подлежит.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Геращенко, спасатели продолжают круглосуточно, вручную, рискуя своей жизнью разбирать завалы, для того чтоб спасти жизни людей.

К вечеру планируется полностью закончить эти работы.

"Секция 10 этажного дома в котором произошел взрыв в которой находится 40 квартир по мнению экспертов восстановлению не подлежит. Ее прийдется аккуратно демонтировать без угрозы для безопасности соседних секций жилого дома. Сейчас несущий каркас держится только за счёт специальных тросов скрепляющих разошедшиеся в разные стороны плиты", - объяснил замглавы МВД.

"Вчера, для того чтоб не допустить дальнейшего обрушения дома, спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры непосредственно не пострадавшие при взрыве, что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой. Сейчас на заседании государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций позитивно решается вопрос о выделении средств на приобретение жилья для всех жильцов потерявших свои квартиры в результате чрезвычайной ситуации. Это 40 квартир взорвавшейся секции", - добавил Геращенко.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 человека эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

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Топ комментарии
+20
А антошка судя по всему в каждой бочке затычка??
Ты то каким боком к тому можно восстановить или нельзя?
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22.06.2020 10:19
+9
антоха по всем направлениям... гав
эти заявления должен делать специалист (специалисты) из архитектурно-строительной инспекции (после ряда экспертиз и консультаций с другими специалистами...не с МВД точно!)
а вот охранять дом от мародеров - МВД обязано...
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22.06.2020 10:27
+8
спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры непосредственно не пострадавшие при взрыве, что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой.

Я підозрюю, що у любого це визвало би таку саму реакцію
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22.06.2020 10:22
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А антошка судя по всему в каждой бочке затычка??
Ты то каким боком к тому можно восстановить или нельзя?
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22.06.2020 10:19 Ответить
гАндошка везде свой пятак сунет,где надо Аваку.Ну так в Харькове их "судьба"свела.
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22.06.2020 10:27 Ответить
Тонька это базарная баба на должности
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22.06.2020 10:42 Ответить
Капец) Антоха добил))) Теперь он еще и строитель................
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22.06.2020 10:31 Ответить
від сантехніки до абортів...
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22.06.2020 12:17 Ответить
эксперт-многостаночник, как и сам аваков
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22.06.2020 10:58 Ответить
спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры непосредственно не пострадавшие при взрыве, что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой.

Я підозрюю, що у любого це визвало би таку саму реакцію
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22.06.2020 10:22 Ответить
что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой. Источник: https://censor.net.ua/n3203443

Человек сделал ремонт, а ему дырка стена делать. А оно вещает про необоснованность)))
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22.06.2020 10:23 Ответить
Все так, вы верно говорите - мол, сделан хороший ремонт, а тут пробили дырки, какие-то тросы тянут прямо по коврам.
Просто никому в этой секции уже не жить в своих старых квартирах.
Такой панельный дом уже не залатать - только полный разбор секции.
Да и вообще просто оставаться в соседних, "не пострадавших" квартирах небезопасно.
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22.06.2020 10:40 Ответить
Согласен, эмоции это вещь такая, что сложно ими управлять. Потом эмоции проходят и приходит понимание того, что это сделать всё равно было необходимо. Но говорить о небезоснованности в данном случае не приходится, как раз понятно отчего агрессивная реакция будет.
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22.06.2020 10:54 Ответить
А ты хоть каким боком там?эксперт йухов
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22.06.2020 10:25 Ответить
антоха по всем направлениям... гав
эти заявления должен делать специалист (специалисты) из архитектурно-строительной инспекции (после ряда экспертиз и консультаций с другими специалистами...не с МВД точно!)
а вот охранять дом от мародеров - МВД обязано...
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22.06.2020 10:27 Ответить
Наши граждане знают как помогает власть... поэтому в таких реалиях реакция вполне нормальная
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22.06.2020 10:27 Ответить
Ну так развалить и остаавить два дома по бокам.
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22.06.2020 10:27 Ответить
Покаж свій експертний висновок, чудо.
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22.06.2020 10:31 Ответить
Это типо Антохин Запорожец взорвать и потом с умным видом высрать что ремонт не нужен.
Ой, Антоха же не на Запорах ездит
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22.06.2020 10:37 Ответить
Тсссс, а то они Зоряна со Шкиряком выпустят вешать)))
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22.06.2020 10:39 Ответить
Та шо то Зорян зШк!ряком здали.Наверно уже на пенсию натрындели.
Теперь можно и отдохнутьПо святым местам поездить.
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22.06.2020 10:53 Ответить
Вещать т.е.
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22.06.2020 10:39 Ответить
Геращенко там только не доставало...))
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22.06.2020 10:38 Ответить
Яке відношення до будивніцтва має ця потвора Антоніні, аваківський говномет? Він експерт, фахівець? Його задача поливати брудом і відбілювати злочинця сабакова..а воно тяка...гидко слухати цього недоноска..
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22.06.2020 10:51 Ответить
антон, продолжайте наблюдение
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22.06.2020 10:58 Ответить
И компот ...давайте гифку как Шурик с Антохой на стройке обедают
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22.06.2020 11:32 Ответить
Секцию надо возвести на металлическом каркасе, чтобы обезопасить соседние секции.
А Антошка будет, чавкая, давать ценные указания по скайпу из-за обеденного стола.
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22.06.2020 12:12 Ответить
 
 