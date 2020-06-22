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вибух (4368) Київ (19130) Геращенко Антон (935)

Секція будинку, який вибухнув на Позняках, відновленню не підлягає, - Геращенко

Секція будинку, який вибухнув на Позняках, відновленню не підлягає, - Геращенко

Секція десятиповерхового будинку, в якому стався вибух, на думку експертів, відновленню не підлягає.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Геращенка, рятувальники продовжують цілодобово, вручну, ризикуючи своїм життям, розбирати завали, для того щоб врятувати життя людей.

До вечора планується повністю закінчити ці роботи.

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"Секція 10-поверхового будинку, де стався вибух, в якій розташовані 40 квартир, на думку експертів, відновленню не підлягає. Її доведеться акуратно демонтувати без загрози для безпеки сусідніх секцій житлового будинку. Зараз несний каркас тримається тільки за рахунок спеціальних тросів, які скріплюють плити, що розійшлися в різні боки" , - пояснив заступник голови МВС.

"Вчора, для того щоб не допустити подальшого обвалу будинку, рятувальникам довелося провести ці троси через квартири, які безпосередньо не постраждали під час вибуху, що викликало необґрунтовано агресивну реакцію окремих мешканців, які втратили від горя контроль над собою. Зараз на засіданні державної комісії з питань надзвичайних ситуацій позитивно вирішується питання про виділення коштів на придбання житла для всіх мешканців, які втратили свої квартири в результаті надзвичайної ситуації. Це 40 квартир секції, яка вибухнула", - додав Геращенко.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

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Топ коментарі
+20
А антошка судя по всему в каждой бочке затычка??
Ты то каким боком к тому можно восстановить или нельзя?
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22.06.2020 10:19
+9
антоха по всем направлениям... гав
эти заявления должен делать специалист (специалисты) из архитектурно-строительной инспекции (после ряда экспертиз и консультаций с другими специалистами...не с МВД точно!)
а вот охранять дом от мародеров - МВД обязано...
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22.06.2020 10:27
+8
спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры непосредственно не пострадавшие при взрыве, что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой.

Я підозрюю, що у любого це визвало би таку саму реакцію
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22.06.2020 10:22
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А антошка судя по всему в каждой бочке затычка??
Ты то каким боком к тому можно восстановить или нельзя?
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22.06.2020 10:19 Відповісти
гАндошка везде свой пятак сунет,где надо Аваку.Ну так в Харькове их "судьба"свела.
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22.06.2020 10:27 Відповісти
Тонька это базарная баба на должности
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22.06.2020 10:42 Відповісти
Капец) Антоха добил))) Теперь он еще и строитель................
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22.06.2020 10:31 Відповісти
від сантехніки до абортів...
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22.06.2020 12:17 Відповісти
эксперт-многостаночник, как и сам аваков
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22.06.2020 10:58 Відповісти
спасателям пришлось провести эти тросы через квартиры непосредственно не пострадавшие при взрыве, что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой.

Я підозрюю, що у любого це визвало би таку саму реакцію
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22.06.2020 10:22 Відповісти
что вызвало необоснованно агрессивную реакцию отдельных жильцов, потерявших от горя контроль над собой. Источник: https://censor.net.ua/n3203443

Человек сделал ремонт, а ему дырка стена делать. А оно вещает про необоснованность)))
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22.06.2020 10:23 Відповісти
Все так, вы верно говорите - мол, сделан хороший ремонт, а тут пробили дырки, какие-то тросы тянут прямо по коврам.
Просто никому в этой секции уже не жить в своих старых квартирах.
Такой панельный дом уже не залатать - только полный разбор секции.
Да и вообще просто оставаться в соседних, "не пострадавших" квартирах небезопасно.
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22.06.2020 10:40 Відповісти
Согласен, эмоции это вещь такая, что сложно ими управлять. Потом эмоции проходят и приходит понимание того, что это сделать всё равно было необходимо. Но говорить о небезоснованности в данном случае не приходится, как раз понятно отчего агрессивная реакция будет.
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22.06.2020 10:54 Відповісти
А ты хоть каким боком там?эксперт йухов
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22.06.2020 10:25 Відповісти
антоха по всем направлениям... гав
эти заявления должен делать специалист (специалисты) из архитектурно-строительной инспекции (после ряда экспертиз и консультаций с другими специалистами...не с МВД точно!)
а вот охранять дом от мародеров - МВД обязано...
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22.06.2020 10:27 Відповісти
Наши граждане знают как помогает власть... поэтому в таких реалиях реакция вполне нормальная
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22.06.2020 10:27 Відповісти
Ну так развалить и остаавить два дома по бокам.
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22.06.2020 10:27 Відповісти
Покаж свій експертний висновок, чудо.
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22.06.2020 10:31 Відповісти
Это типо Антохин Запорожец взорвать и потом с умным видом высрать что ремонт не нужен.
Ой, Антоха же не на Запорах ездит
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22.06.2020 10:37 Відповісти
Тсссс, а то они Зоряна со Шкиряком выпустят вешать)))
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22.06.2020 10:39 Відповісти
Та шо то Зорян зШк!ряком здали.Наверно уже на пенсию натрындели.
Теперь можно и отдохнутьПо святым местам поездить.
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22.06.2020 10:53 Відповісти
Вещать т.е.
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22.06.2020 10:39 Відповісти
Геращенко там только не доставало...))
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22.06.2020 10:38 Відповісти
Яке відношення до будивніцтва має ця потвора Антоніні, аваківський говномет? Він експерт, фахівець? Його задача поливати брудом і відбілювати злочинця сабакова..а воно тяка...гидко слухати цього недоноска..
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22.06.2020 10:51 Відповісти
антон, продолжайте наблюдение
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22.06.2020 10:58 Відповісти
И компот ...давайте гифку как Шурик с Антохой на стройке обедают
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22.06.2020 11:32 Відповісти
Секцию надо возвести на металлическом каркасе, чтобы обезопасить соседние секции.
А Антошка будет, чавкая, давать ценные указания по скайпу из-за обеденного стола.
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22.06.2020 12:12 Відповісти
 
 