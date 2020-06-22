Секція будинку, який вибухнув на Позняках, відновленню не підлягає, - Геращенко

Секція десятиповерхового будинку, в якому стався вибух, на думку експертів, відновленню не підлягає.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Геращенка, рятувальники продовжують цілодобово, вручну, ризикуючи своїм життям, розбирати завали, для того щоб врятувати життя людей.

До вечора планується повністю закінчити ці роботи.

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"Секція 10-поверхового будинку, де стався вибух, в якій розташовані 40 квартир, на думку експертів, відновленню не підлягає. Її доведеться акуратно демонтувати без загрози для безпеки сусідніх секцій житлового будинку. Зараз несний каркас тримається тільки за рахунок спеціальних тросів, які скріплюють плити, що розійшлися в різні боки" , - пояснив заступник голови МВС.

"Вчора, для того щоб не допустити подальшого обвалу будинку, рятувальникам довелося провести ці троси через квартири, які безпосередньо не постраждали під час вибуху, що викликало необґрунтовано агресивну реакцію окремих мешканців, які втратили від горя контроль над собою. Зараз на засіданні державної комісії з питань надзвичайних ситуацій позитивно вирішується питання про виділення коштів на придбання житла для всіх мешканців, які втратили свої квартири в результаті надзвичайної ситуації. Це 40 квартир секції, яка вибухнула", - додав Геращенко.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

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