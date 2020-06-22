Взрыв дома на Позняках: судьба двух мужчин остается неизвестной

По состоянию на 9:00 22 июня на месте разрушенного взрывом дома на Позняках найдены трое погибших людей (две женщины 1943 и 1974 года рождения и мужчина 1991 года рождения), 5 человек травмированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Силами ГСЧС во взаимодействии с коммунальными службами города проведена разведка завала на наличие живых людей с привлечением кинологических расчетов, укреплены межэтажные перекрытия с 1 по 7 этажи (установлены металлические распорки), проведена разборка завалов с 6 по 5 этажи, продолжается разборка завала на 4 этаже.

В настоящее время судьба двух мужчин 1976 и 1967 года рождения остается неизвестной. Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно.

В связи с постоянной угрозой обрушения конструкций и ограниченным пространством для работы инженерной техники, спасатели работают вручную, с применением коленчатых подъемников и подъемного крана.

Психологи ГСЧС оказывают помощь родственникам погибших и жителям дома.

Правоохранители устанавливают причины взрыва. Предварительно, данное событие будет классифицировано как чрезвычайная ситуация местного уровня.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 человека эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

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