Вибух будинку на Позняках: доля двох чоловіків залишається невідомою

Станом на 9:00 22 червня на місці зруйнованого вибухом будинку на Позняках знайдено трьох загиблих людей (дві жінки 1943 і 1974 року народження і чоловік 1991 року народження), 5 осіб травмовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Силами ДСНС у взаємодії з комунальними службами міста здійснено розвідку завалу на наявність живих людей із залученням кінологічних розрахунків, укріплено міжповерхові перекриття з 1 по 7 поверхи (встановлено металеві розпірки), проведено розбирання завалів з 6 по 5 поверхи, триває розбирання завалу на 4 поверсі.

Наразі доля двох чоловіків 1976 і 1967 року народження залишається невідомою. Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно.

У зв'язку з постійною загрозою обвалення конструкцій та обмеженим простором для роботи інженерної техніки, рятувальники працюють вручну, із застосуванням колінчастих підйомників і підйомного крана.

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Психологи ДСНС надають допомогу родичам загиблих і жителям будинку.

Правоохоронці встановлюють причини вибуху. Попередньо, ця подія класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

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