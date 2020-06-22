Взрывчатки в частично обрушившемся на Позняках доме не было, - полиция

Тесты показали, что в частично рухнувшем в воскресенье доме на Позняках не было взрывчатки. Главная версия следствия - взрыв газовой смеси.

Об этом пресс-служба полиции Киева сообщила ВВС News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще продолжаются экспертизы, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс-тесты показали, что взрывчатки там не было", - цитирует издание слова представителя пресс-службы.

Для взрыва такой мощной силы газ должен был какое-то время накапливаться в квартире, считает инженер по поставкам газа Павел Кундиренко.

По его словам, чаще всего к этому приводят невыключенные или неисправные бытовые приборы: газовая плита, духовка или газовая колонка для подогрева воды.

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"Чтобы возник взрыв, нужно мало: закрытое помещение, где закрыты окна и двери, газ накапливается, кто-то заходит, включает свет, появляется искра, все взрывается", - рассказывает эксперт.

Газ может накапливаться и в кухне, и в коридоре. Газовая смесь также может переходить по вентиляционным каналам.

Если газ просачивается, например, из плиты, то за 2 часа может собраться такое количество, чтобы хватило на взрыв, отмечает Кундиренко.

Однако система газоснабжения в домах имеет несколько степеней защиты. Это газораспределительные пункты, где снижается давление газа. Уже в квартиру подается газ с низким давлением.

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К взрыву могло привести и то, что газ среднего давления попал в сеть низкого давления. Но такую ​​версию эксперт считает маловероятной.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели сначала обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 - эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

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Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

На месте взрыва продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться еще как минимум два человека.