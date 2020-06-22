Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Тести показали, що в частково обваленому в неділю будинку на Позняках не було вибухівки. Головна версія слідства - вибух газової суміші.

Про це пресслужба поліції Києва повідомила ВВС News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ. Експрес-тести показали, що вибухівки там не було", - цитує видання слова представника пресслужби.

Для вибуху такої потужної сили газ мав деякий час накопичуватися в квартирі, вважає інженер з постачання газу Павло Кундіренко.

За його словами, найчастіше до такого призводять невимкнені або несправні побутові прилади: газова плита, духовка чи газова колонка для підігріву води.

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"Щоб виник вибух, потрібно мало: закрите приміщення, де закриті вікна і двері, газ накопичується, хтось заходить, включає світло, з'являється іскра, все вибухає", - розповідає експерт.

Газ може накопичуватися і в кухні, і в коридорі. Газова суміш також може переходити вентиляційними каналами.

Якщо газ виходить, наприклад, з плити, то за дві години може назбиратися така кількість, щоб вистачило на вибух, зазначає пан Кундіренко.

Проте система газопостачання у будинках має кілька ступенів захисту. Це газорозподільчі пункти, де знижується тиск газу. Вже у квартиру подається газ з низьким тиском.

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До вибуху могло призвести і те, що газ середнього тиску потрапив у мережу низького тиску. Але таку версію експерт вважає малоймовірною.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

На місці вибуху продовжують розбирати завали, під якими можуть перебувати ще щонайменше дві людини.