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Взрыв в киевской многоэтажке: спасатели обнаружили тело пятого погибшего, - ГСЧС

Взрыв в киевской многоэтажке: спасатели обнаружили тело пятого погибшего, - ГСЧС

На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома в Киеве найдено тело еще одного человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 3:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г.р., которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991р.н., 1967 г.р., 1976 г.р.", - говорится в сообщении.

Координация работ осуществляется Штабом по ликвидации ЧС Киевской городской государственной администрации.

Всего на месте происшествия происшествия работает 42 единицы техники и 211 человек, из них от ГСЧС 19 ед. техники и 91 чел. личного состава в том числе 1 кинологический расчет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент взрыва дома на Позняках засняла камера наблюдения. ВИДЕО

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели сначала обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 - эвакуировали.

Читайте на Цензор.НЕТ: Взрывчатки в частично обрушившемся на Позняках доме не было, - полиция

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

На месте взрыва продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться еще как минимум два человека.

Также на Цензор.НЕТ: "Начиная с 8-го этажа пролеты обвалились. Я поняла, что не могу выбраться. У меня была паника", - жительница дома, взорвавшегося на Позняках. ВИДЕО

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

взрыв (6749) Газ (10225) Киев (25524) ГСЧС (4967)


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Топ комментарии
+13
Бедные люди!))) Царство небесное! А всё из-за рукожопых газовщиков. Теперь же нет достаточного количества ПТУ, училищ, где бы выпускали специалистов, работают самоучки с улицы, наверное. Беда!
Я три дня звонила в газовую контору чтобы прислали человека потому что был запах газа на кухне, особенно если окно закрыто, заходишь на кухню и сразу чувствуется. В общем еле добилась. Пришел, намылил стык трубы, говорит ничего нет))) я ему - Вы представляете как должен шуровать газ, с каким давлением, чтобы пузыри мыльные были??? Был бы не запах газа, а вонь на весь дом. Говорю ему понюхайте место стыка, как Вы не слышите запах? Короче еле заставила его поменять прокладку, что он очень нехотя сделал, работы на пять минут. Прошло уже пол года, газом не пахнет, вот так они работают, всё "из-под палки", зато тарифы повышают регулярно, и просить не надо.😠🤦👎
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23.06.2020 07:54
+10
Вы правы, везде бардак. Нет хозяев ни на местах, ни в целом в стране. Всё потому что нет ответственности, никого не наказывают, в крайнем случае увольнение или перемещение. Вот и за эти смерти никто не ответит, жизни людей тут ничего не стоят, государство давно перестало выполнять свои функции защиты, охраны жизней и здоровья своих граждан. Джунгли и анархия.
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23.06.2020 08:09
+8
А в домах, где живут соседи с гранатами?
А в домах, где греются самопальными электроприборами?
А в домах, где лифты никогда не ремонтировались?
А в домах, где стены трещат по швам и арматура давно проржавела?
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23.06.2020 07:59
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Жить в домах с газовыми плитами стало небезопасно.
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23.06.2020 07:48 Ответить
А в домах, где живут соседи с гранатами?
А в домах, где греются самопальными электроприборами?
А в домах, где лифты никогда не ремонтировались?
А в домах, где стены трещат по швам и арматура давно проржавела?
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23.06.2020 07:59 Ответить
Вы правы, везде бардак. Нет хозяев ни на местах, ни в целом в стране. Всё потому что нет ответственности, никого не наказывают, в крайнем случае увольнение или перемещение. Вот и за эти смерти никто не ответит, жизни людей тут ничего не стоят, государство давно перестало выполнять свои функции защиты, охраны жизней и здоровья своих граждан. Джунгли и анархия.
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23.06.2020 08:09 Ответить
Да, уважаемая Светлана, приходится рассчитывать только на себя.
Работаю спасателем, поэтому умею многое.
Только это и спасает.
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23.06.2020 08:11 Ответить
что значит стало!? бытовой газ взрывался ВСЕГДА! и будет взрываться пока не запретят его использование в быту, но пока он приносит сверх прибыли и другие очевидные причины это не реально.
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23.06.2020 09:37 Ответить
Жить в Украине стало опасно. При чём тут газовые плиты? Это что бомбы??? А гранаты у каждого придурка? А неисправные лифты - убийцы? А падающие на людей, убивающие, козырьки подъездов, деревья, каменные карнизы, сосульки? А стрельба на улицах? А бухие и обдолбанные водители на скорости 200+ убивающие пешеходов на тротуарах и переходах? А отсутствие медицинской помощи и замена её на "медицинские услуги"? А отсутствие контроля и качества общественного питания, пищевых продуктов? А загрязнение воздуха, окружающей среды? А отравление неочищенными стоками водоемов? А вырубка Карпат? ... Продолжать можно до бесконечности. Ужас и кошмар!
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23.06.2020 11:12 Ответить
а кто это все делает? Государство? Или люди живущие на этой территории?
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23.06.2020 11:25 Ответить
гранати у кожного тому, що не дозволяється короткоствольна зброя для самозахисту.
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23.06.2020 20:36 Ответить
Бедные люди!))) Царство небесное! А всё из-за рукожопых газовщиков. Теперь же нет достаточного количества ПТУ, училищ, где бы выпускали специалистов, работают самоучки с улицы, наверное. Беда!
Я три дня звонила в газовую контору чтобы прислали человека потому что был запах газа на кухне, особенно если окно закрыто, заходишь на кухню и сразу чувствуется. В общем еле добилась. Пришел, намылил стык трубы, говорит ничего нет))) я ему - Вы представляете как должен шуровать газ, с каким давлением, чтобы пузыри мыльные были??? Был бы не запах газа, а вонь на весь дом. Говорю ему понюхайте место стыка, как Вы не слышите запах? Короче еле заставила его поменять прокладку, что он очень нехотя сделал, работы на пять минут. Прошло уже пол года, газом не пахнет, вот так они работают, всё "из-под палки", зато тарифы повышают регулярно, и просить не надо.😠🤦👎
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23.06.2020 07:54 Ответить
По фото з вулиці не такі і великі пошкодження а вже стільки загиблих, жах.
Якось лячно, коли твоє життя залежить від сусідів, від їх психологічного і фізіологічного здоров'я.
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23.06.2020 08:04 Ответить
1. Утро.
2. Выходной день.
3. Газ накопился во взрывоопасной концентрации с воздухом.
4. Жертвы, в основном, от разрушения конструкции дома.
5. Панельные дома - карточные домики.
Они крепкие только при статических нагрузках.
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23.06.2020 08:18 Ответить
Каркас считается на все виды нагрузки

Хотя монолитные крепче , но панельное строительство - дешевле .
В Лондоне дома такой конструкции вроде уже разбирают
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23.06.2020 09:13 Ответить
А время эксплуатации без надзора?
А качество арматуры в годы перестройки?
А качество цементных растворов?
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23.06.2020 09:26 Ответить
та панельки как раз будут стоять еще 500 лет, шо те египетские пирамиды, судя по Припяти
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23.06.2020 10:38 Ответить
https://censor.net/user/466489
Они крепкие только при статических нагрузках.
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23.06.2020 10:47 Ответить
ну у нас зона низкой сейсмической активности, потому динамические нагрузки для нашей местности не супер-актуальны. а противостоять взрыву жилые дома и не должны. потому в принципе большинство панелек под статической нагрузкой будут стоять очень и очень долго. тем более скоро их все упакуют в утеплители, надеюсь большинство в минватные
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23.06.2020 11:15 Ответить
Вата не укрепляет.
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23.06.2020 11:33 Ответить
само собой. но конструкции сберегает. плюс выпускает пар, в отличие от пенопласта
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23.06.2020 11:40 Ответить
Этот дом был построен в перестроечном 1996 году.
В эти годы выпускали арматуру (бракованную), которая легко гнулась и нержавейку, которая ржавела.
А цемент марки 400 превращался в пыль после высыхания, а не схватывания.
Припять строили в застойные 70-е, тогда качество ещё соответствовало стандартам.
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23.06.2020 10:54 Ответить
Вы путаете 96-й с 86-м.
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23.06.2020 13:55 Ответить
Чего?
В 86-м всё ещё было ОК.
В 86-м мы ещё над Бураном и над Мрией работали!
А в 96-м окурки продавали на развес!
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23.06.2020 14:02 Ответить
Ключевое слово Перестройка. К 1996-му она никакого отношения не имела. А что там строили в 86-м и какие просторы бороздили, уже интересно только историкам да совкодрочерам.
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23.06.2020 14:06 Ответить
У перестройки есть начало, у перестройки нет конца.
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23.06.2020 14:20 Ответить
Это один из дебильных девизов времён Горби. Гораздо интереснее, когда коммуняки о чем то конкретном обещали. Типа коммунизма в 80-м, или каждой сов. семье по квартире в 2000-м. Да хоть, догоним и перегоним Америку. Обсер на обмене.
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23.06.2020 14:28 Ответить
Никто ничего не разбирает в Лондоне
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23.06.2020 11:00 Ответить
Может пора траур объявить - всё-таки жто трагедия

В Украине таких случаев практически не было
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23.06.2020 09:09 Ответить
13 октября 2007 года г Днепр погибло 23 человека
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23.06.2020 09:22 Ответить
Неправда.
Траур кому поможет?
Или вам зеленского зацепить хочется в очередной раз?
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23.06.2020 09:30 Ответить
траур это не форма помощи, это выражение скорби и так как люди существа эмоциональные то им это помогает, но если вам приходится это объяснять... то считайте что хотели обидеть бубочку.
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23.06.2020 10:06 Ответить
Не трожь бубачку!!!
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23.06.2020 12:45 Ответить
 
 