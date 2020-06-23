Взрыв в киевской многоэтажке: спасатели обнаружили тело пятого погибшего, - ГСЧС
На месте ликвидации последствий взрыва жилого дома в Киеве найдено тело еще одного человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 3:30 23 июня подразделениями ГСЧС найдено тело погибшего мужчины, 1976 г.р., которого опознал сосед. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов извлечены тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991р.н., 1967 г.р., 1976 г.р.", - говорится в сообщении.
Координация работ осуществляется Штабом по ликвидации ЧС Киевской городской государственной администрации.
Всего на месте происшествия происшествия работает 42 единицы техники и 211 человек, из них от ГСЧС 19 ед. техники и 91 чел. личного состава в том числе 1 кинологический расчет.
Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели сначала обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 - эвакуировали.
Читайте на Цензор.НЕТ: Взрывчатки в частично обрушившемся на Позняках доме не было, - полиция
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.
Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.
На месте взрыва продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться еще как минимум два человека.
Также на Цензор.НЕТ: "Начиная с 8-го этажа пролеты обвалились. Я поняла, что не могу выбраться. У меня была паника", - жительница дома, взорвавшегося на Позняках. ВИДЕО
22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.
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А в домах, где греются самопальными электроприборами?
А в домах, где лифты никогда не ремонтировались?
А в домах, где стены трещат по швам и арматура давно проржавела?
Работаю спасателем, поэтому умею многое.
Только это и спасает.
Я три дня звонила в газовую контору чтобы прислали человека потому что был запах газа на кухне, особенно если окно закрыто, заходишь на кухню и сразу чувствуется. В общем еле добилась. Пришел, намылил стык трубы, говорит ничего нет))) я ему - Вы представляете как должен шуровать газ, с каким давлением, чтобы пузыри мыльные были??? Был бы не запах газа, а вонь на весь дом. Говорю ему понюхайте место стыка, как Вы не слышите запах? Короче еле заставила его поменять прокладку, что он очень нехотя сделал, работы на пять минут. Прошло уже пол года, газом не пахнет, вот так они работают, всё "из-под палки", зато тарифы повышают регулярно, и просить не надо.😠🤦👎
Якось лячно, коли твоє життя залежить від сусідів, від їх психологічного і фізіологічного здоров'я.
2. Выходной день.
3. Газ накопился во взрывоопасной концентрации с воздухом.
4. Жертвы, в основном, от разрушения конструкции дома.
5. Панельные дома - карточные домики.
Они крепкие только при статических нагрузках.
Хотя монолитные крепче , но панельное строительство - дешевле .
В Лондоне дома такой конструкции вроде уже разбирают
А качество арматуры в годы перестройки?
А качество цементных растворов?
Они крепкие только при статических нагрузках.
В эти годы выпускали арматуру (бракованную), которая легко гнулась и нержавейку, которая ржавела.
А цемент марки 400 превращался в пыль после высыхания, а не схватывания.
Припять строили в застойные 70-е, тогда качество ещё соответствовало стандартам.
В 86-м всё ещё было ОК.
В 86-м мы ещё над Бураном и над Мрией работали!
А в 96-м окурки продавали на развес!
В Украине таких случаев практически не было
Траур кому поможет?
Или вам зеленского зацепить хочется в очередной раз?