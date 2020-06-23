УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6236 відвідувачів онлайн
Новини
10 799 38

Вибух у київській багатоповерхівці: рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого, - ДСНС

Вибух у київській багатоповерхівці: рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого, - ДСНС

На місці ліквідації наслідків вибуху житлового будинку в Києві знайдено тіло ще однієї людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Cтаном на 3:30 23 червня підрозділами ДСНС знайдено тіло загиблого чоловіка, 1976 р.н., якого опізнав сусід. Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5 осіб: двох жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також трьох чоловіків 1991 р.н., 1967 р.н., 1976 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Координація робіт здійснюється Штабом з ліквідації НС Київської міської державної адміністрації.

Всього на місці події працює 42 одиниці техніки та 211 осіб, з них від ДСНС 19 од. техніки та 91 рятувальник особового складу, в тому числі 1 кінологічний розрахунок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент вибуху будинку на Позняках зняла камера спостереження. ВIДЕО

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

На місці вибуху продовжують розбирати завали, під якими можуть перебувати ще щонайменше дві людини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Починаючи з 8-го поверху прольоти обвалилися. Я зрозуміла, що не можу вибратися. У мене була паніка", - мешканка будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

Автор: 

вибух (4461) газ (10429) Київ (19469) ДСНС (5110)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Бедные люди!))) Царство небесное! А всё из-за рукожопых газовщиков. Теперь же нет достаточного количества ПТУ, училищ, где бы выпускали специалистов, работают самоучки с улицы, наверное. Беда!
Я три дня звонила в газовую контору чтобы прислали человека потому что был запах газа на кухне, особенно если окно закрыто, заходишь на кухню и сразу чувствуется. В общем еле добилась. Пришел, намылил стык трубы, говорит ничего нет))) я ему - Вы представляете как должен шуровать газ, с каким давлением, чтобы пузыри мыльные были??? Был бы не запах газа, а вонь на весь дом. Говорю ему понюхайте место стыка, как Вы не слышите запах? Короче еле заставила его поменять прокладку, что он очень нехотя сделал, работы на пять минут. Прошло уже пол года, газом не пахнет, вот так они работают, всё "из-под палки", зато тарифы повышают регулярно, и просить не надо.😠🤦👎
показати весь коментар
23.06.2020 07:54
+10
Вы правы, везде бардак. Нет хозяев ни на местах, ни в целом в стране. Всё потому что нет ответственности, никого не наказывают, в крайнем случае увольнение или перемещение. Вот и за эти смерти никто не ответит, жизни людей тут ничего не стоят, государство давно перестало выполнять свои функции защиты, охраны жизней и здоровья своих граждан. Джунгли и анархия.
показати весь коментар
23.06.2020 08:09
+8
А в домах, где живут соседи с гранатами?
А в домах, где греются самопальными электроприборами?
А в домах, где лифты никогда не ремонтировались?
А в домах, где стены трещат по швам и арматура давно проржавела?
показати весь коментар
23.06.2020 07:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жить в домах с газовыми плитами стало небезопасно.
показати весь коментар
23.06.2020 07:48 Відповісти
А в домах, где живут соседи с гранатами?
А в домах, где греются самопальными электроприборами?
А в домах, где лифты никогда не ремонтировались?
А в домах, где стены трещат по швам и арматура давно проржавела?
показати весь коментар
23.06.2020 07:59 Відповісти
Вы правы, везде бардак. Нет хозяев ни на местах, ни в целом в стране. Всё потому что нет ответственности, никого не наказывают, в крайнем случае увольнение или перемещение. Вот и за эти смерти никто не ответит, жизни людей тут ничего не стоят, государство давно перестало выполнять свои функции защиты, охраны жизней и здоровья своих граждан. Джунгли и анархия.
показати весь коментар
23.06.2020 08:09 Відповісти
Да, уважаемая Светлана, приходится рассчитывать только на себя.
Работаю спасателем, поэтому умею многое.
Только это и спасает.
показати весь коментар
23.06.2020 08:11 Відповісти
что значит стало!? бытовой газ взрывался ВСЕГДА! и будет взрываться пока не запретят его использование в быту, но пока он приносит сверх прибыли и другие очевидные причины это не реально.
показати весь коментар
23.06.2020 09:37 Відповісти
Жить в Украине стало опасно. При чём тут газовые плиты? Это что бомбы??? А гранаты у каждого придурка? А неисправные лифты - убийцы? А падающие на людей, убивающие, козырьки подъездов, деревья, каменные карнизы, сосульки? А стрельба на улицах? А бухие и обдолбанные водители на скорости 200+ убивающие пешеходов на тротуарах и переходах? А отсутствие медицинской помощи и замена её на "медицинские услуги"? А отсутствие контроля и качества общественного питания, пищевых продуктов? А загрязнение воздуха, окружающей среды? А отравление неочищенными стоками водоемов? А вырубка Карпат? ... Продолжать можно до бесконечности. Ужас и кошмар!
показати весь коментар
23.06.2020 11:12 Відповісти
а кто это все делает? Государство? Или люди живущие на этой территории?
показати весь коментар
23.06.2020 11:25 Відповісти
гранати у кожного тому, що не дозволяється короткоствольна зброя для самозахисту.
показати весь коментар
23.06.2020 20:36 Відповісти
Бедные люди!))) Царство небесное! А всё из-за рукожопых газовщиков. Теперь же нет достаточного количества ПТУ, училищ, где бы выпускали специалистов, работают самоучки с улицы, наверное. Беда!
Я три дня звонила в газовую контору чтобы прислали человека потому что был запах газа на кухне, особенно если окно закрыто, заходишь на кухню и сразу чувствуется. В общем еле добилась. Пришел, намылил стык трубы, говорит ничего нет))) я ему - Вы представляете как должен шуровать газ, с каким давлением, чтобы пузыри мыльные были??? Был бы не запах газа, а вонь на весь дом. Говорю ему понюхайте место стыка, как Вы не слышите запах? Короче еле заставила его поменять прокладку, что он очень нехотя сделал, работы на пять минут. Прошло уже пол года, газом не пахнет, вот так они работают, всё "из-под палки", зато тарифы повышают регулярно, и просить не надо.😠🤦👎
показати весь коментар
23.06.2020 07:54 Відповісти
По фото з вулиці не такі і великі пошкодження а вже стільки загиблих, жах.
Якось лячно, коли твоє життя залежить від сусідів, від їх психологічного і фізіологічного здоров'я.
показати весь коментар
23.06.2020 08:04 Відповісти
1. Утро.
2. Выходной день.
3. Газ накопился во взрывоопасной концентрации с воздухом.
4. Жертвы, в основном, от разрушения конструкции дома.
5. Панельные дома - карточные домики.
Они крепкие только при статических нагрузках.
показати весь коментар
23.06.2020 08:18 Відповісти
Каркас считается на все виды нагрузки

Хотя монолитные крепче , но панельное строительство - дешевле .
В Лондоне дома такой конструкции вроде уже разбирают
показати весь коментар
23.06.2020 09:13 Відповісти
А время эксплуатации без надзора?
А качество арматуры в годы перестройки?
А качество цементных растворов?
показати весь коментар
23.06.2020 09:26 Відповісти
та панельки как раз будут стоять еще 500 лет, шо те египетские пирамиды, судя по Припяти
показати весь коментар
23.06.2020 10:38 Відповісти
https://censor.net/user/466489
Они крепкие только при статических нагрузках.
показати весь коментар
23.06.2020 10:47 Відповісти
ну у нас зона низкой сейсмической активности, потому динамические нагрузки для нашей местности не супер-актуальны. а противостоять взрыву жилые дома и не должны. потому в принципе большинство панелек под статической нагрузкой будут стоять очень и очень долго. тем более скоро их все упакуют в утеплители, надеюсь большинство в минватные
показати весь коментар
23.06.2020 11:15 Відповісти
Вата не укрепляет.
показати весь коментар
23.06.2020 11:33 Відповісти
само собой. но конструкции сберегает. плюс выпускает пар, в отличие от пенопласта
показати весь коментар
23.06.2020 11:40 Відповісти
Этот дом был построен в перестроечном 1996 году.
В эти годы выпускали арматуру (бракованную), которая легко гнулась и нержавейку, которая ржавела.
А цемент марки 400 превращался в пыль после высыхания, а не схватывания.
Припять строили в застойные 70-е, тогда качество ещё соответствовало стандартам.
показати весь коментар
23.06.2020 10:54 Відповісти
Вы путаете 96-й с 86-м.
показати весь коментар
23.06.2020 13:55 Відповісти
Чего?
В 86-м всё ещё было ОК.
В 86-м мы ещё над Бураном и над Мрией работали!
А в 96-м окурки продавали на развес!
показати весь коментар
23.06.2020 14:02 Відповісти
Ключевое слово Перестройка. К 1996-му она никакого отношения не имела. А что там строили в 86-м и какие просторы бороздили, уже интересно только историкам да совкодрочерам.
показати весь коментар
23.06.2020 14:06 Відповісти
У перестройки есть начало, у перестройки нет конца.
показати весь коментар
23.06.2020 14:20 Відповісти
Это один из дебильных девизов времён Горби. Гораздо интереснее, когда коммуняки о чем то конкретном обещали. Типа коммунизма в 80-м, или каждой сов. семье по квартире в 2000-м. Да хоть, догоним и перегоним Америку. Обсер на обмене.
показати весь коментар
23.06.2020 14:28 Відповісти
Никто ничего не разбирает в Лондоне
показати весь коментар
23.06.2020 11:00 Відповісти
Может пора траур объявить - всё-таки жто трагедия

В Украине таких случаев практически не было
показати весь коментар
23.06.2020 09:09 Відповісти
13 октября 2007 года г Днепр погибло 23 человека
показати весь коментар
23.06.2020 09:22 Відповісти
Неправда.
Траур кому поможет?
Или вам зеленского зацепить хочется в очередной раз?
показати весь коментар
23.06.2020 09:30 Відповісти
траур это не форма помощи, это выражение скорби и так как люди существа эмоциональные то им это помогает, но если вам приходится это объяснять... то считайте что хотели обидеть бубочку.
показати весь коментар
23.06.2020 10:06 Відповісти
Не трожь бубачку!!!
показати весь коментар
23.06.2020 12:45 Відповісти
 
 