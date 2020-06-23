Вибух у київській багатоповерхівці: рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого, - ДСНС

На місці ліквідації наслідків вибуху житлового будинку в Києві знайдено тіло ще однієї людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Cтаном на 3:30 23 червня підрозділами ДСНС знайдено тіло загиблого чоловіка, 1976 р.н., якого опізнав сусід. Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5 осіб: двох жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також трьох чоловіків 1991 р.н., 1967 р.н., 1976 р.н.", - йдеться в повідомленні.

Координація робіт здійснюється Штабом з ліквідації НС Київської міської державної адміністрації.

Всього на місці події працює 42 одиниці техніки та 211 осіб, з них від ДСНС 19 од. техніки та 91 рятувальник особового складу, в тому числі 1 кінологічний розрахунок.

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

На місці вибуху продовжують розбирати завали, під якими можуть перебувати ще щонайменше дві людини.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.