Вибух у київській багатоповерхівці: рятувальники виявили тіло п'ятого загиблого, - ДСНС
На місці ліквідації наслідків вибуху житлового будинку в Києві знайдено тіло ще однієї людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Cтаном на 3:30 23 червня підрозділами ДСНС знайдено тіло загиблого чоловіка, 1976 р.н., якого опізнав сусід. Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5 осіб: двох жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також трьох чоловіків 1991 р.н., 1967 р.н., 1976 р.н.", - йдеться в повідомленні.
Координація робіт здійснюється Штабом з ліквідації НС Київської міської державної адміністрації.
Всього на місці події працює 42 одиниці техніки та 211 осіб, з них від ДСНС 19 од. техніки та 91 рятувальник особового складу, в тому числі 1 кінологічний розрахунок.
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.
На місці вибуху продовжують розбирати завали, під якими можуть перебувати ще щонайменше дві людини.
22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.
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А в домах, где греются самопальными электроприборами?
А в домах, где лифты никогда не ремонтировались?
А в домах, где стены трещат по швам и арматура давно проржавела?
Работаю спасателем, поэтому умею многое.
Только это и спасает.
Я три дня звонила в газовую контору чтобы прислали человека потому что был запах газа на кухне, особенно если окно закрыто, заходишь на кухню и сразу чувствуется. В общем еле добилась. Пришел, намылил стык трубы, говорит ничего нет))) я ему - Вы представляете как должен шуровать газ, с каким давлением, чтобы пузыри мыльные были??? Был бы не запах газа, а вонь на весь дом. Говорю ему понюхайте место стыка, как Вы не слышите запах? Короче еле заставила его поменять прокладку, что он очень нехотя сделал, работы на пять минут. Прошло уже пол года, газом не пахнет, вот так они работают, всё "из-под палки", зато тарифы повышают регулярно, и просить не надо.😠🤦👎
Якось лячно, коли твоє життя залежить від сусідів, від їх психологічного і фізіологічного здоров'я.
2. Выходной день.
3. Газ накопился во взрывоопасной концентрации с воздухом.
4. Жертвы, в основном, от разрушения конструкции дома.
5. Панельные дома - карточные домики.
Они крепкие только при статических нагрузках.
Хотя монолитные крепче , но панельное строительство - дешевле .
В Лондоне дома такой конструкции вроде уже разбирают
А качество арматуры в годы перестройки?
А качество цементных растворов?
Они крепкие только при статических нагрузках.
В эти годы выпускали арматуру (бракованную), которая легко гнулась и нержавейку, которая ржавела.
А цемент марки 400 превращался в пыль после высыхания, а не схватывания.
Припять строили в застойные 70-е, тогда качество ещё соответствовало стандартам.
В 86-м всё ещё было ОК.
В 86-м мы ещё над Бураном и над Мрией работали!
А в 96-м окурки продавали на развес!
В Украине таких случаев практически не было
Траур кому поможет?
Или вам зеленского зацепить хочется в очередной раз?