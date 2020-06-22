Момент вибуху будинку на Позняках зняла камера спостереження. ВIДЕО
Камера спостереження зафіксувала момент вибуху газу в житловому будинку на Позняках, що стався в неділю.
Відео опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Вибух зафіксувала камера зовнішнього спостереження.
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.
На місці вибуху продовжують розбирати завали, під якими можуть перебувати ще щонайменше дві людини.
22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.
Будь ласка, зачекайте...
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1. Газ витікав поверхом нижче , але концентрації не було тому, що
2. Газ по вентиляційній трубі піднімався на поверх вище і там.
3. На верхньому поверсі якраз назбиралась вибухонебезпечна суміш, яка
4. Здетонувала на верхньому поверсі від
5. Запалення на нижньому поверсі.
Так?
В домах такого типа есть сквозная шахта через все этажи в туалете, там проходят трубы, герметизации нет.
В мене була квартира в такій панельці.
дым - это остатки сгорания.
а на видео - это пыль, штукатурка, щепки.
возьми баллон газа и подорви на своей даче. потом скажешь, был дым или нет...
Вот смеху соседям будет!
Попадалась ситуация, когда чел, чтоб сэкономить место на кухне, у пола свел все каналы в один, а у потолка подключил все вент каналы, идущие вверх, к этой трубе.
Вообще-то мы живём в бывшем ГДР. Здесь этой совковой гадости,к сожалению,ещё очень
много....
Проще всего списать на газ, но нужно выяснить кто жил на 7 этаже и не сдавалась ли квартира на шестом, такое ощущение что был направленный взрыв с шестого этажа на седьмой.
Ах да, несущие стены разворотило на 7 этаже, но начало взрыва было на 6.
Наказать Киевгаз - пусть покупают людям квартиры и оплачивают материальный и моральный ущерб
А КАКОЙ ОЛИГАРХ ВЛАДЕЕТ КИЕВГАЗОМ?
Скорее всего, вспышка снизу и есть объемный взрыв, а взрывная волна ушла вверх. Или газ затянуло в вентиляцию, снизу был поджег, а взрыв уже в вентиляции. Могли услышать утечку, и включить вытяжку.
Все це на стояку, де вітальні. А кухні з вентиляцією значно правіше. Сам живу у точно такій квартирі у такому ж будинку.
В России для поддержки власти периодически происходят подобные жертвоприношения.
В этот день большой праздник - Купала.
Русский мир пришел в Украину.
Я вам не скажу за всю
ОдессуЕвропу, но в нем квартире ни у меня, ни у знакомых нет такого канала в туалете между этажами, прикрытого шкафчиком, как в панельках советского разлива. вентиляция в ванной - с вентилятором, при неработающим не воздух не тянет... Те если и что будет, то в пределах квартиры.
https://www.youtube.com/watch?v=YM7pLGt8OyU&t=3s
Так вот, если смоделировать утечку газа в одной квартире и как результат его воспламенение, то вы будете озадачены результатом разрушений низкой мощности в данном случае.
Другими словами, для создания таких разрушений, необходимо одновременное воспламенение нескольких квартир с газовоздушной смесью, но...это уже противоречит этому видео.
Но....!!!...для успокоения общества тема газа адекватна. И ..всегда можно найти дядю Спиридона, или Пропердона(на выбор),который забыл поставить биконитовую прокладку в кране.