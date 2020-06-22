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Момент вибуху будинку на Позняках зняла камера спостереження. ВIДЕО

Камера спостереження зафіксувала момент вибуху газу в житловому будинку на Позняках, що стався в неділю.

Відео опубліковано на сторінці dtp.kiev.ua у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Вибух зафіксувала камера зовнішнього спостереження.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

На місці вибуху продовжують розбирати завали, під якими можуть перебувати ще щонайменше дві людини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Починаючи з 8-го поверху прольоти обвалилися. Я зрозуміла, що не можу вибратися. У мене була паніка", - мешканка будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

Автор: 

вибух (4461) Київ (19490)


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Топ коментарі
+60
Момент вибуху будинку на Позняках зняла камера спостереження - Цензор.НЕТ 7507
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22.06.2020 21:50
+24
Мне кажется, или за мгновение до взрыва этажом ниже заметна вспышка?
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22.06.2020 21:37
+20
та хай би то був нелох у 42 роки, аби не президент.
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22.06.2020 21:55
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Мне кажется, или за мгновение до взрыва этажом ниже заметна вспышка?
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22.06.2020 21:37 Відповісти
да, и что это может быть?
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22.06.2020 21:49 Відповісти
надо спросить у Николая Велюровича Лимонадного, он был , он знает
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22.06.2020 21:54 Відповісти
Как раз это и может быть воспламенение газа. Газ не взрывается при любой концентрации. В печке же он у Вас просто горит? А взрывается он только при концентрации в воздухе (грубо) от 5 до 16 процентов. Если его больше, то он просто воспламеняется. Так как квартиры не герметичны, то газ по вентиляционным каналам идет куда хочет. И так получилось, что скорей всего этажом выше образовалась именно взрывоопасная концентрация. Внизу загорелся, а вверху взорвался - все логично.
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22.06.2020 23:13 Відповісти
Скажемо так - засвіт. Але яким боком воно до вибуху поверхом вище, незрозуміло. Тай вибух майже без вогню - як динаміт підірвали.
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22.06.2020 21:54 Відповісти
Описал чуть выше. Ничего необычного, на мой взгляд, нет.
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22.06.2020 23:14 Відповісти
Якщо я тебе зрозумів, то.
1. Газ витікав поверхом нижче , але концентрації не було тому, що
2. Газ по вентиляційній трубі піднімався на поверх вище і там.
3. На верхньому поверсі якраз назбиралась вибухонебезпечна суміш, яка
4. Здетонувала на верхньому поверсі від
5. Запалення на нижньому поверсі.
Так?
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22.06.2020 23:22 Відповісти
Да. Только первый пункт не совсем точный. Взрывоопасная концентрация в какой-то момент была на нижнем этаже, но не было источника огня. А когда произошло воспламенение, то газа там уже скопилось больше, чем нужно для взрыва. Возможно кто-то услышал запах и решил включить вытяжку. А, может, просто холодильник запустился. Остается только гадать - свидетелей оттуда точно быть не может.
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22.06.2020 23:42 Відповісти
в принципі можливо. Тільки пункт 2 мені не дуже подобається. Тут ще треба довбойоба, який перекрив вентиляційну шахту вище. Але ймовірніше, що був якийсь отвір між поверхами в стелі - коло батарейної, водопровідної, каналізаційної труб наприклад.
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22.06.2020 23:59 Відповісти
Совсем не обязательно перекрывать вентиляционную шахту. Эти шахты никто не чистит. А запуск мощной вытяжки сверху вообще может вентиляцию блокировать. Хотя дебилов у нас тоже хватает - могут и заглушить. Вы что ни разу на кухне не чувствовали запаха с другой квартиры? По-моему, это распространенное явление.
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23.06.2020 00:58 Відповісти
що був якийсь отвір між поверхами в стелі - коло батарейної, водопровідної, каналізаційної труб наприклад.
В домах такого типа есть сквозная шахта через все этажи в туалете, там проходят трубы, герметизации нет.
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23.06.2020 20:57 Відповісти
Наскільки а бачив по фото - це 96 серія. Побудовано їх в Україні в 70-80 тьму. В них весь санвузол йде одним готовим блоком з шахтою та великим піддоном, який по ідеї мав тримати невелике підтоплення. Теоретично після встановлення труб шахта мала герметезуватись знизу, але на практиці, як ти вірно кажеш - фіг там. Якщо протік у ванні, де немає магістралі, ще тримає воду, то в туалетах одразу до сусідів вниз. Ну а побутовий газ відповідно вверх.
В мене була квартира в такій панельці.
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24.06.2020 00:08 Відповісти
Хоча, зараз придивився - це не 96 серія. В 96 фасадна частина йде 4+4, а тут 3+2.
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24.06.2020 00:18 Відповісти
Ні, не логічно. Епіцентр вибуху був у вітальні на 7-му поверсі, кухня ж навіть не поряд у цьому будинку. Відповідно, спалах був на 6-му, теж у вітальні чи на балконі перед вітальнею...
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23.06.2020 05:39 Відповісти
Как Вы определили эпицентр взрыва? Если у Вас взорвалось на кухне, но вылетела входная дверь в квартиру, значит ли это, что эпицентр взрыва был в прихожей? Вы когда-нибудь со взрывчаткой дело имели? Или просто взрывные работы изучали? Я в этом сильно сомневаюсь. Я уверен, что на видео не последствия взрыва твердого взрывчатого вещества - взрывчатка так не работает. Соответственно, вариантов остается мало.
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23.06.2020 13:40 Відповісти
Вот до большого взрыва на 0.3 сек менее чем за секунду что-то походу бахает
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22.06.2020 21:39 Відповісти
А мне вообще показалось что с соседнего дома чем то бахнули.
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22.06.2020 21:43 Відповісти
Внизу воспламенение, а вверху взрыв. Дело в концентрации природного газа в газовоздушной смеси.
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22.06.2020 23:17 Відповісти
похоже на то..
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22.06.2020 23:45 Відповісти
Газ наче без диму вибухає...
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22.06.2020 21:42 Відповісти
да ты что? ты думаешь минометный снаряд взрывается с дымом? или граната?
дым - это остатки сгорания.
а на видео - это пыль, штукатурка, щепки.
возьми баллон газа и подорви на своей даче. потом скажешь, был дым или нет...
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22.06.2020 22:00 Відповісти
спасіба
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22.06.2020 22:02 Відповісти
А если он попробует,и окажеться твоим соседомпо даче?
Вот смеху соседям будет!
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22.06.2020 23:45 Відповісти
Граната дает черный дым. Не нужно ляля.
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23.06.2020 18:40 Відповісти
Этажом ниже вспышка как от короткого
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22.06.2020 21:44 Відповісти
Или от длинного. Чтобы на таком расстоянии ты увидел КЗ ,то какой разряд нужен?
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23.06.2020 18:43 Відповісти
Момент вибуху будинку на Позняках зняла камера спостереження - Цензор.НЕТ 7507
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22.06.2020 21:50 Відповісти
Нехай би то був прищавий підліток, а то нелох у 42 роки.
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22.06.2020 21:52 Відповісти
та хай би то був нелох у 42 роки, аби не президент.
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22.06.2020 21:55 Відповісти
он не капризный, а обосранный
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22.06.2020 22:11 Відповісти
Ну березовец это да .
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23.06.2020 18:44 Відповісти
Взрыв газовоздушной смеси это первая вспышка. От этого взрыва вылетают окна и идет ударная волна. В помещении где произошёл объемный взрыв от избыточного давления начинается перемещение панелей стен, потолка и пола и начиняется обрушение этих конструкций. Это вторая стадия взрыва. То есть видео показывает классический объемный газовоздушный взрыв.
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22.06.2020 22:02 Відповісти
это ж как надо запаять квартиру, шо капсулу, чтоб так рвануло? вроде лето, хотя бы форточки кое как должны быть открыты... подрыв однозначно, ***** на этом специализируется, надо у него поспрашивать...
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22.06.2020 22:22 Відповісти
Там смело летело направленым потоком на 100м!---не меньше. Если и газ, то копилось долго очень, трудно верить в это. Запах бы пёр сильно и везде там. Может баллон стоял полно-заправленый, так нашли бы элементы баллона.
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22.06.2020 22:43 Відповісти
если что и нашли, то не скажут
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22.06.2020 22:49 Відповісти
Вы газ недооцениваете. В кухне площадью 9 кв.м (24 куб.м) для мощного взрыва достаточно 1,2 куб. м газа. Это много? Это при условии, что газ заполнит всю кухню. В реальности же необходимая концентрация может скопиться в какой-то части комнаты. Тогда газа понадобится еще меньше.
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22.06.2020 23:31 Відповісти
Та лет 6 назад в Харькове рядом вот чуть в 9-этажке крепко взорвался газ. Тут не газ виноват в первом варианте беды. Алканов, наркетов развелось немеряно, да и старые крепко пенсы те ещё ребята. Плюс старьё газ плиты. Самая дешёвая доступная 6 т гр. Для пенса завал. И формальная проверка газ-служб в том числе. Валом еды стало, тут дети подростки часто увлекаются. Как ни странно но в 5-этажках иногда приходят дымоходы вентиляционные шаром на тросе чистят, гнёзда голубей проталкивая вниз. А в высотных такое врядли. И кухни большие в новых домах. В хрущёвках обычно окна летят---кухня 4м кв.
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22.06.2020 23:46 Відповісти
Да правды мы уже не узнаем. Может, вообще просто кто-то хотел с собой покончить? В таких домах часто вообще никакой вентиляции нет, а вытяжки ставят как попало и какие попало так, что при включении запахи из одной кухни чуть ли не по всему стояку расходятся... Но вчера проскочила версия, что в этом доме недавно поснимали счетчики для поверки, после чего жильцы жаловались на запах газа. И что-то мне подсказывает, что основная причина именно в этом.
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22.06.2020 23:57 Відповісти
Вот нахера это писать? У каждой квартиры своя вентиляция ОТДЕЛЬНАЯ. Какие *** запахи?
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23.06.2020 18:47 Відповісти
Это они изначально отдельные, по крайней мере по проекту. А вот в реальной жизни кто-то из соседей выше или ниже запросто может вообще спилить все эти дурацкие, мешающие ему вот тут холодильник поставить, трубы. А ещё есть проекты, где эти трубы должны стоять пакетом в специальной нише, с первого этажа и до крыши, но строители ещё когда дом строился, трубы пустили налево, и по факту вытяжка на всех одна.
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23.06.2020 19:24 Відповісти
Это они изначально отдельные, по крайней мере по проекту. А вот в реальной жизни кто-то из соседей выше или ниже запросто может вообще спилить все эти дурацкие, мешающие ему вот тут холодильник поставить, трубы.
Попадалась ситуация, когда чел, чтоб сэкономить место на кухне, у пола свел все каналы в один, а у потолка подключил все вент каналы, идущие вверх, к этой трубе.
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23.06.2020 21:05 Відповісти
Вы в сказку попали? Кто Вам такое сказал? Отдельную вентиляцию применяли в 5-ти этажках и кирпичных домах. В 9-ти этажных панельках вентканал начали использовать общий. Запахи перетекают часто. А после "евроремонтов" об особенностях вентиляции квартир остается только догадываться. Многие выводят вытяжку в общий канал. Само собой что проветривание нижних квартир при этом сильно ухудшается. Кстати, нарушением это не является.
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23.06.2020 20:02 Відповісти
А в Германии запрещено ставить эл.вытяжки,но кухни (мебель) продаются с такими вытяжками....🤔
Вообще-то мы живём в бывшем ГДР. Здесь этой совковой гадости,к сожалению,ещё очень
много....
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23.06.2020 20:51 Відповісти
Я не имею ничего против вытяжек - они нужны. Проблема не с вытяжками, а с нерабочими вентканалами и народными умельцами, которые эту проблему "решают". Сомневаюсь, что у Вас такие есть (и каналы, и умельцы). Ну а мебель с вытяжкой могут использовать просто как фильтр над плитой. От жировых отложений на мебели спасает.
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23.06.2020 21:30 Відповісти
Собрались здесь эХсперты и друг перед дружкой .
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23.06.2020 18:48 Відповісти
Ну взрывчатки я не один десяток тонн взорвал. И в ВУЗе теорию изучал. И квартиру не одну под ключ "сделал". Ты-то что сказать хотел?
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23.06.2020 20:08 Відповісти
Он просто хотел пукнуть в лужу... Не обращайте внимания....
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23.06.2020 20:52 Відповісти
Епіцентр у вітальні. А це 50 кубів. Плюс ще коридорчики мають бути заповнені принаймні. Тобто треба заповнити біля 100 кубів.
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23.06.2020 05:47 Відповісти
Взрывная смесь при концентрации от 5 до 16 процентов. Если выше, то будет просто пожар. Это во-первых. Во вторых для взрыва не нужно заполнять газом всю комнату. Достаточно наполнить несколько шкафов или какую-то часть комнаты. Так что ни о каких 50-100 кубах речи не идет. При таком объеме взорвавшегося газа не то, что от нескольких квартир, а от подъезда ничего не должно бы было остаться.
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23.06.2020 13:28 Відповісти
100кубов газовоздушной смеси просто снесут эту многоэтажку нахрен. Я в детстве надувал в лесу полиэтиленовый рукав смесью воздуха и пропана из баллона. Пять кубов смеси при взрыве ломало рядом стоящее дерево, как спичку. При этом газа на это уходило примерно столько же, сколько на чайник вскипятить.
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23.06.2020 19:31 Відповісти
Возможен такой вариант. Но как мне кажется, слишком большая задержка во времени. Свою версию описал выше.
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22.06.2020 23:21 Відповісти
первый раз вижу белое пламя при взрыве газа, если квартиры наполнялись газом, почему не услышали запах по этажам? да люди говорили что воняло газом при замене счетчиков, но это было несколько дней назад, если какой то дебил перекрыл вентиляционную шахту, то как люди с первого по пятый дышали катлетами и жариной рыбой? не клеится как то.
Проще всего списать на газ, но нужно выяснить кто жил на 7 этаже и не сдавалась ли квартира на шестом, такое ощущение что был направленный взрыв с шестого этажа на седьмой.
Ах да, несущие стены разворотило на 7 этаже, но начало взрыва было на 6.
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23.06.2020 12:30 Відповісти
Бедные жители
Наказать Киевгаз - пусть покупают людям квартиры и оплачивают материальный и моральный ущерб

А КАКОЙ ОЛИГАРХ ВЛАДЕЕТ КИЕВГАЗОМ?
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22.06.2020 22:41 Відповісти
Я был свидетелем взрыва гостиницы Спорт возле Республиканского стадиона. Сначала детонация в вестибюле, алюминиевые двери просвистели в мгновение мимо киосков с атрибутикой "Динамо"(они тогда стояли по обе стороны от входа в отель) по направлению к метро, а потом уже взрывной волной выбило окна по 5-й(вроде) этаж, и через несколько секунд посыпались стекла. А потом уже повалил дым из вестибюля, и спокойно, без паники вышла какая-то женщина, и просто ушла, как будто ничего вообще не было. Не знаю, кто она, нигде потом про нее не писали.
Скорее всего, вспышка снизу и есть объемный взрыв, а взрывная волна ушла вверх. Или газ затянуло в вентиляцию, снизу был поджег, а взрыв уже в вентиляции. Могли услышать утечку, и включить вытяжку.
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22.06.2020 23:04 Відповісти
Перший спалах на рівні 6-го поверху, а сам вибух - на рівні 7-го. Версія не годиться.
Все це на стояку, де вітальні. А кухні з вентиляцією значно правіше. Сам живу у точно такій квартирі у такому ж будинку.
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23.06.2020 05:53 Відповісти
Вы не понимаете физики процесса. Версии рабочие.
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23.06.2020 13:42 Відповісти
І ще вилике питання, чому так шарпало камеру. На рівні потужного землетрусу...
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23.06.2020 05:55 Відповісти
Газ всегда взрывается с большим пламенем. Это не газ, а взрывчатка.
В России для поддержки власти периодически происходят подобные жертвоприношения.
В этот день большой праздник - Купала.
Русский мир пришел в Украину.
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23.06.2020 08:40 Відповісти
не надо искать черную кошку в комнате где ее нет.уже и жильцы сказали что неделю воняло газом и рвануло после ремонта газовиков,еще Алькаиду приплети к взрыву)
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23.06.2020 09:32 Відповісти
Проанализируйте все взрывы газа в Европе и сравните с этим и теми что в России. На ютубе сотни видео есть. Все взрывы газа в Европе сопровождаются воспламенением и небольшими разрушениями. Все взрывы в России и этот - совпадают по картинке. В Европе выходит другой газ применяют?
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23.06.2020 09:38 Відповісти
Проанализируйте все взрывы газа в Европе и сравните с этим и теми что в России.

Я вам не скажу за всю Одессу Европу, но в нем квартире ни у меня, ни у знакомых нет такого канала в туалете между этажами, прикрытого шкафчиком, как в панельках советского разлива. вентиляция в ванной - с вентилятором, при неработающим не воздух не тянет... Те если и что будет, то в пределах квартиры.
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23.06.2020 21:17 Відповісти
Я достаточно в детстве навзрывался газовоздушной смеси и могу ответственно заявлять - газовоздушная смесь взрывается без дыма и пламени. Вернее, пламя там едва заметного голубоватого цвета. Днем его точно не видно. И если это действие производить на открытом воздухе, а это азы по безопасности для юного подрывника, то можно даже увидеть распространение взрывной волны в воздухе.
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23.06.2020 19:36 Відповісти
Взрыв газа. Как это происходит на самом деле.
https://www.youtube.com/watch?v=YM7pLGt8OyU&t=3s
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23.06.2020 09:44 Відповісти
А у нас будинок знесло - таки газом (пропан-бутан), який скупчився в підвалі будинку. Дядько зносив бараболю і включив свєт... Кірпічна двухетажка ше довго падала камінчиками з неба. Сімнадцять квартір і неймовірна кількість народу знищено. В Новому Орлеані тоді пройшов сильний дощ - в де-яких місцях на вулицях міста було аж по кісточку води - то я дивився програму "Врємня" - а вдруг наше місто покажуть
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23.06.2020 15:42 Відповісти
це ж яка відстань,а камуру аж трісьот!!!
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23.06.2020 15:30 Відповісти
Ну...давайте и я пошумлю. Ну у нас получилась замечательная программа по производству термобаррического оружия, т.е. оружия объемного взрыва. Уверен, что в процессе создания боеприпасов, его создатели занимались моделированием...той же газовоздушной смеси.
Так вот, если смоделировать утечку газа в одной квартире и как результат его воспламенение, то вы будете озадачены результатом разрушений низкой мощности в данном случае.
Другими словами, для создания таких разрушений, необходимо одновременное воспламенение нескольких квартир с газовоздушной смесью, но...это уже противоречит этому видео.
Но....!!!...для успокоения общества тема газа адекватна. И ..всегда можно найти дядю Спиридона, или Пропердона(на выбор),который забыл поставить биконитовую прокладку в кране.
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23.06.2020 19:41 Відповісти
 
 