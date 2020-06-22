Момент взрыва дома на Позняках засняла камера наблюдения. ВИДЕО
Камера наблюдения зафиксировала момент взрыва газа в жилом доме на Позняках, случившегося в воскресенье.
Видео опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Взрыв зафиксировала камера внешнего наблюдения.
Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели сначала обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 - эвакуировали.
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Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.
Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.
На месте взрыва продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться еще как минимум два человека.
Также на Цензор.НЕТ: "Начиная с 8-го этажа пролеты обвалились. Я поняла, что не могу выбраться. У меня была паника", - жительница дома, взорвавшегося на Позняках. ВИДЕО
22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.
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1. Газ витікав поверхом нижче , але концентрації не було тому, що
2. Газ по вентиляційній трубі піднімався на поверх вище і там.
3. На верхньому поверсі якраз назбиралась вибухонебезпечна суміш, яка
4. Здетонувала на верхньому поверсі від
5. Запалення на нижньому поверсі.
Так?
В домах такого типа есть сквозная шахта через все этажи в туалете, там проходят трубы, герметизации нет.
В мене була квартира в такій панельці.
дым - это остатки сгорания.
а на видео - это пыль, штукатурка, щепки.
возьми баллон газа и подорви на своей даче. потом скажешь, был дым или нет...
Вот смеху соседям будет!
Попадалась ситуация, когда чел, чтоб сэкономить место на кухне, у пола свел все каналы в один, а у потолка подключил все вент каналы, идущие вверх, к этой трубе.
Вообще-то мы живём в бывшем ГДР. Здесь этой совковой гадости,к сожалению,ещё очень
много....
Проще всего списать на газ, но нужно выяснить кто жил на 7 этаже и не сдавалась ли квартира на шестом, такое ощущение что был направленный взрыв с шестого этажа на седьмой.
Ах да, несущие стены разворотило на 7 этаже, но начало взрыва было на 6.
Наказать Киевгаз - пусть покупают людям квартиры и оплачивают материальный и моральный ущерб
А КАКОЙ ОЛИГАРХ ВЛАДЕЕТ КИЕВГАЗОМ?
Скорее всего, вспышка снизу и есть объемный взрыв, а взрывная волна ушла вверх. Или газ затянуло в вентиляцию, снизу был поджег, а взрыв уже в вентиляции. Могли услышать утечку, и включить вытяжку.
Все це на стояку, де вітальні. А кухні з вентиляцією значно правіше. Сам живу у точно такій квартирі у такому ж будинку.
В России для поддержки власти периодически происходят подобные жертвоприношения.
В этот день большой праздник - Купала.
Русский мир пришел в Украину.
Я вам не скажу за всю
ОдессуЕвропу, но в нем квартире ни у меня, ни у знакомых нет такого канала в туалете между этажами, прикрытого шкафчиком, как в панельках советского разлива. вентиляция в ванной - с вентилятором, при неработающим не воздух не тянет... Те если и что будет, то в пределах квартиры.
https://www.youtube.com/watch?v=YM7pLGt8OyU&t=3s
Так вот, если смоделировать утечку газа в одной квартире и как результат его воспламенение, то вы будете озадачены результатом разрушений низкой мощности в данном случае.
Другими словами, для создания таких разрушений, необходимо одновременное воспламенение нескольких квартир с газовоздушной смесью, но...это уже противоречит этому видео.
Но....!!!...для успокоения общества тема газа адекватна. И ..всегда можно найти дядю Спиридона, или Пропердона(на выбор),который забыл поставить биконитовую прокладку в кране.