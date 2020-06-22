РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5136 посетителей онлайн
Новости Видео
41 499 73

Момент взрыва дома на Позняках засняла камера наблюдения. ВИДЕО

Камера наблюдения зафиксировала момент взрыва газа в жилом доме на Позняках, случившегося в воскресенье.

Видео опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Взрыв зафиксировала камера внешнего наблюдения.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели сначала обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 - эвакуировали.

Читайте на Цензор.НЕТ: Взрывчатки в частично обрушившемся на Позняках доме не было, - полиция

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

На месте взрыва продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться еще как минимум два человека.

Также на Цензор.НЕТ: "Начиная с 8-го этажа пролеты обвалились. Я поняла, что не могу выбраться. У меня была паника", - жительница дома, взорвавшегося на Позняках. ВИДЕО

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

Автор: 

взрыв (6749) Киев (25542)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+60
Момент вибуху будинку на Позняках зняла камера спостереження - Цензор.НЕТ 7507
показать весь комментарий
22.06.2020 21:50
+24
Мне кажется, или за мгновение до взрыва этажом ниже заметна вспышка?
показать весь комментарий
22.06.2020 21:37
+20
та хай би то був нелох у 42 роки, аби не президент.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мне кажется, или за мгновение до взрыва этажом ниже заметна вспышка?
показать весь комментарий
22.06.2020 21:37 Ответить
да, и что это может быть?
показать весь комментарий
22.06.2020 21:49 Ответить
надо спросить у Николая Велюровича Лимонадного, он был , он знает
показать весь комментарий
22.06.2020 21:54 Ответить
Как раз это и может быть воспламенение газа. Газ не взрывается при любой концентрации. В печке же он у Вас просто горит? А взрывается он только при концентрации в воздухе (грубо) от 5 до 16 процентов. Если его больше, то он просто воспламеняется. Так как квартиры не герметичны, то газ по вентиляционным каналам идет куда хочет. И так получилось, что скорей всего этажом выше образовалась именно взрывоопасная концентрация. Внизу загорелся, а вверху взорвался - все логично.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:13 Ответить
Скажемо так - засвіт. Але яким боком воно до вибуху поверхом вище, незрозуміло. Тай вибух майже без вогню - як динаміт підірвали.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:54 Ответить
Описал чуть выше. Ничего необычного, на мой взгляд, нет.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:14 Ответить
Якщо я тебе зрозумів, то.
1. Газ витікав поверхом нижче , але концентрації не було тому, що
2. Газ по вентиляційній трубі піднімався на поверх вище і там.
3. На верхньому поверсі якраз назбиралась вибухонебезпечна суміш, яка
4. Здетонувала на верхньому поверсі від
5. Запалення на нижньому поверсі.
Так?
показать весь комментарий
22.06.2020 23:22 Ответить
Да. Только первый пункт не совсем точный. Взрывоопасная концентрация в какой-то момент была на нижнем этаже, но не было источника огня. А когда произошло воспламенение, то газа там уже скопилось больше, чем нужно для взрыва. Возможно кто-то услышал запах и решил включить вытяжку. А, может, просто холодильник запустился. Остается только гадать - свидетелей оттуда точно быть не может.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:42 Ответить
в принципі можливо. Тільки пункт 2 мені не дуже подобається. Тут ще треба довбойоба, який перекрив вентиляційну шахту вище. Але ймовірніше, що був якийсь отвір між поверхами в стелі - коло батарейної, водопровідної, каналізаційної труб наприклад.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:59 Ответить
Совсем не обязательно перекрывать вентиляционную шахту. Эти шахты никто не чистит. А запуск мощной вытяжки сверху вообще может вентиляцию блокировать. Хотя дебилов у нас тоже хватает - могут и заглушить. Вы что ни разу на кухне не чувствовали запаха с другой квартиры? По-моему, это распространенное явление.
показать весь комментарий
23.06.2020 00:58 Ответить
що був якийсь отвір між поверхами в стелі - коло батарейної, водопровідної, каналізаційної труб наприклад.
В домах такого типа есть сквозная шахта через все этажи в туалете, там проходят трубы, герметизации нет.
показать весь комментарий
23.06.2020 20:57 Ответить
Наскільки а бачив по фото - це 96 серія. Побудовано їх в Україні в 70-80 тьму. В них весь санвузол йде одним готовим блоком з шахтою та великим піддоном, який по ідеї мав тримати невелике підтоплення. Теоретично після встановлення труб шахта мала герметезуватись знизу, але на практиці, як ти вірно кажеш - фіг там. Якщо протік у ванні, де немає магістралі, ще тримає воду, то в туалетах одразу до сусідів вниз. Ну а побутовий газ відповідно вверх.
В мене була квартира в такій панельці.
показать весь комментарий
24.06.2020 00:08 Ответить
Хоча, зараз придивився - це не 96 серія. В 96 фасадна частина йде 4+4, а тут 3+2.
показать весь комментарий
24.06.2020 00:18 Ответить
Ні, не логічно. Епіцентр вибуху був у вітальні на 7-му поверсі, кухня ж навіть не поряд у цьому будинку. Відповідно, спалах був на 6-му, теж у вітальні чи на балконі перед вітальнею...
показать весь комментарий
23.06.2020 05:39 Ответить
Как Вы определили эпицентр взрыва? Если у Вас взорвалось на кухне, но вылетела входная дверь в квартиру, значит ли это, что эпицентр взрыва был в прихожей? Вы когда-нибудь со взрывчаткой дело имели? Или просто взрывные работы изучали? Я в этом сильно сомневаюсь. Я уверен, что на видео не последствия взрыва твердого взрывчатого вещества - взрывчатка так не работает. Соответственно, вариантов остается мало.
показать весь комментарий
23.06.2020 13:40 Ответить
Вот до большого взрыва на 0.3 сек менее чем за секунду что-то походу бахает
показать весь комментарий
22.06.2020 21:39 Ответить
А мне вообще показалось что с соседнего дома чем то бахнули.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:43 Ответить
Внизу воспламенение, а вверху взрыв. Дело в концентрации природного газа в газовоздушной смеси.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:17 Ответить
похоже на то..
показать весь комментарий
22.06.2020 23:45 Ответить
Газ наче без диму вибухає...
показать весь комментарий
22.06.2020 21:42 Ответить
да ты что? ты думаешь минометный снаряд взрывается с дымом? или граната?
дым - это остатки сгорания.
а на видео - это пыль, штукатурка, щепки.
возьми баллон газа и подорви на своей даче. потом скажешь, был дым или нет...
показать весь комментарий
22.06.2020 22:00 Ответить
спасіба
показать весь комментарий
22.06.2020 22:02 Ответить
А если он попробует,и окажеться твоим соседомпо даче?
Вот смеху соседям будет!
показать весь комментарий
22.06.2020 23:45 Ответить
Граната дает черный дым. Не нужно ляля.
показать весь комментарий
23.06.2020 18:40 Ответить
Этажом ниже вспышка как от короткого
показать весь комментарий
22.06.2020 21:44 Ответить
Или от длинного. Чтобы на таком расстоянии ты увидел КЗ ,то какой разряд нужен?
показать весь комментарий
23.06.2020 18:43 Ответить
Момент вибуху будинку на Позняках зняла камера спостереження - Цензор.НЕТ 7507
показать весь комментарий
22.06.2020 21:50 Ответить
Нехай би то був прищавий підліток, а то нелох у 42 роки.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:52 Ответить
та хай би то був нелох у 42 роки, аби не президент.
показать весь комментарий
22.06.2020 21:55 Ответить
он не капризный, а обосранный
показать весь комментарий
22.06.2020 22:11 Ответить
Ну березовец это да .
показать весь комментарий
23.06.2020 18:44 Ответить
Взрыв газовоздушной смеси это первая вспышка. От этого взрыва вылетают окна и идет ударная волна. В помещении где произошёл объемный взрыв от избыточного давления начинается перемещение панелей стен, потолка и пола и начиняется обрушение этих конструкций. Это вторая стадия взрыва. То есть видео показывает классический объемный газовоздушный взрыв.
показать весь комментарий
22.06.2020 22:02 Ответить
это ж как надо запаять квартиру, шо капсулу, чтоб так рвануло? вроде лето, хотя бы форточки кое как должны быть открыты... подрыв однозначно, ***** на этом специализируется, надо у него поспрашивать...
показать весь комментарий
22.06.2020 22:22 Ответить
Там смело летело направленым потоком на 100м!---не меньше. Если и газ, то копилось долго очень, трудно верить в это. Запах бы пёр сильно и везде там. Может баллон стоял полно-заправленый, так нашли бы элементы баллона.
показать весь комментарий
22.06.2020 22:43 Ответить
если что и нашли, то не скажут
показать весь комментарий
22.06.2020 22:49 Ответить
Вы газ недооцениваете. В кухне площадью 9 кв.м (24 куб.м) для мощного взрыва достаточно 1,2 куб. м газа. Это много? Это при условии, что газ заполнит всю кухню. В реальности же необходимая концентрация может скопиться в какой-то части комнаты. Тогда газа понадобится еще меньше.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:31 Ответить
Та лет 6 назад в Харькове рядом вот чуть в 9-этажке крепко взорвался газ. Тут не газ виноват в первом варианте беды. Алканов, наркетов развелось немеряно, да и старые крепко пенсы те ещё ребята. Плюс старьё газ плиты. Самая дешёвая доступная 6 т гр. Для пенса завал. И формальная проверка газ-служб в том числе. Валом еды стало, тут дети подростки часто увлекаются. Как ни странно но в 5-этажках иногда приходят дымоходы вентиляционные шаром на тросе чистят, гнёзда голубей проталкивая вниз. А в высотных такое врядли. И кухни большие в новых домах. В хрущёвках обычно окна летят---кухня 4м кв.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:46 Ответить
Да правды мы уже не узнаем. Может, вообще просто кто-то хотел с собой покончить? В таких домах часто вообще никакой вентиляции нет, а вытяжки ставят как попало и какие попало так, что при включении запахи из одной кухни чуть ли не по всему стояку расходятся... Но вчера проскочила версия, что в этом доме недавно поснимали счетчики для поверки, после чего жильцы жаловались на запах газа. И что-то мне подсказывает, что основная причина именно в этом.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:57 Ответить
Вот нахера это писать? У каждой квартиры своя вентиляция ОТДЕЛЬНАЯ. Какие *** запахи?
показать весь комментарий
23.06.2020 18:47 Ответить
Это они изначально отдельные, по крайней мере по проекту. А вот в реальной жизни кто-то из соседей выше или ниже запросто может вообще спилить все эти дурацкие, мешающие ему вот тут холодильник поставить, трубы. А ещё есть проекты, где эти трубы должны стоять пакетом в специальной нише, с первого этажа и до крыши, но строители ещё когда дом строился, трубы пустили налево, и по факту вытяжка на всех одна.
показать весь комментарий
23.06.2020 19:24 Ответить
Это они изначально отдельные, по крайней мере по проекту. А вот в реальной жизни кто-то из соседей выше или ниже запросто может вообще спилить все эти дурацкие, мешающие ему вот тут холодильник поставить, трубы.
Попадалась ситуация, когда чел, чтоб сэкономить место на кухне, у пола свел все каналы в один, а у потолка подключил все вент каналы, идущие вверх, к этой трубе.
показать весь комментарий
23.06.2020 21:05 Ответить
Вы в сказку попали? Кто Вам такое сказал? Отдельную вентиляцию применяли в 5-ти этажках и кирпичных домах. В 9-ти этажных панельках вентканал начали использовать общий. Запахи перетекают часто. А после "евроремонтов" об особенностях вентиляции квартир остается только догадываться. Многие выводят вытяжку в общий канал. Само собой что проветривание нижних квартир при этом сильно ухудшается. Кстати, нарушением это не является.
показать весь комментарий
23.06.2020 20:02 Ответить
А в Германии запрещено ставить эл.вытяжки,но кухни (мебель) продаются с такими вытяжками....🤔
Вообще-то мы живём в бывшем ГДР. Здесь этой совковой гадости,к сожалению,ещё очень
много....
показать весь комментарий
23.06.2020 20:51 Ответить
Я не имею ничего против вытяжек - они нужны. Проблема не с вытяжками, а с нерабочими вентканалами и народными умельцами, которые эту проблему "решают". Сомневаюсь, что у Вас такие есть (и каналы, и умельцы). Ну а мебель с вытяжкой могут использовать просто как фильтр над плитой. От жировых отложений на мебели спасает.
показать весь комментарий
23.06.2020 21:30 Ответить
Собрались здесь эХсперты и друг перед дружкой .
показать весь комментарий
23.06.2020 18:48 Ответить
Ну взрывчатки я не один десяток тонн взорвал. И в ВУЗе теорию изучал. И квартиру не одну под ключ "сделал". Ты-то что сказать хотел?
показать весь комментарий
23.06.2020 20:08 Ответить
Он просто хотел пукнуть в лужу... Не обращайте внимания....
показать весь комментарий
23.06.2020 20:52 Ответить
Епіцентр у вітальні. А це 50 кубів. Плюс ще коридорчики мають бути заповнені принаймні. Тобто треба заповнити біля 100 кубів.
показать весь комментарий
23.06.2020 05:47 Ответить
Взрывная смесь при концентрации от 5 до 16 процентов. Если выше, то будет просто пожар. Это во-первых. Во вторых для взрыва не нужно заполнять газом всю комнату. Достаточно наполнить несколько шкафов или какую-то часть комнаты. Так что ни о каких 50-100 кубах речи не идет. При таком объеме взорвавшегося газа не то, что от нескольких квартир, а от подъезда ничего не должно бы было остаться.
показать весь комментарий
23.06.2020 13:28 Ответить
100кубов газовоздушной смеси просто снесут эту многоэтажку нахрен. Я в детстве надувал в лесу полиэтиленовый рукав смесью воздуха и пропана из баллона. Пять кубов смеси при взрыве ломало рядом стоящее дерево, как спичку. При этом газа на это уходило примерно столько же, сколько на чайник вскипятить.
показать весь комментарий
23.06.2020 19:31 Ответить
Возможен такой вариант. Но как мне кажется, слишком большая задержка во времени. Свою версию описал выше.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:21 Ответить
первый раз вижу белое пламя при взрыве газа, если квартиры наполнялись газом, почему не услышали запах по этажам? да люди говорили что воняло газом при замене счетчиков, но это было несколько дней назад, если какой то дебил перекрыл вентиляционную шахту, то как люди с первого по пятый дышали катлетами и жариной рыбой? не клеится как то.
Проще всего списать на газ, но нужно выяснить кто жил на 7 этаже и не сдавалась ли квартира на шестом, такое ощущение что был направленный взрыв с шестого этажа на седьмой.
Ах да, несущие стены разворотило на 7 этаже, но начало взрыва было на 6.
показать весь комментарий
23.06.2020 12:30 Ответить
Бедные жители
Наказать Киевгаз - пусть покупают людям квартиры и оплачивают материальный и моральный ущерб

А КАКОЙ ОЛИГАРХ ВЛАДЕЕТ КИЕВГАЗОМ?
показать весь комментарий
22.06.2020 22:41 Ответить
Я был свидетелем взрыва гостиницы Спорт возле Республиканского стадиона. Сначала детонация в вестибюле, алюминиевые двери просвистели в мгновение мимо киосков с атрибутикой "Динамо"(они тогда стояли по обе стороны от входа в отель) по направлению к метро, а потом уже взрывной волной выбило окна по 5-й(вроде) этаж, и через несколько секунд посыпались стекла. А потом уже повалил дым из вестибюля, и спокойно, без паники вышла какая-то женщина, и просто ушла, как будто ничего вообще не было. Не знаю, кто она, нигде потом про нее не писали.
Скорее всего, вспышка снизу и есть объемный взрыв, а взрывная волна ушла вверх. Или газ затянуло в вентиляцию, снизу был поджег, а взрыв уже в вентиляции. Могли услышать утечку, и включить вытяжку.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:04 Ответить
Перший спалах на рівні 6-го поверху, а сам вибух - на рівні 7-го. Версія не годиться.
Все це на стояку, де вітальні. А кухні з вентиляцією значно правіше. Сам живу у точно такій квартирі у такому ж будинку.
показать весь комментарий
23.06.2020 05:53 Ответить
Вы не понимаете физики процесса. Версии рабочие.
показать весь комментарий
23.06.2020 13:42 Ответить
І ще вилике питання, чому так шарпало камеру. На рівні потужного землетрусу...
показать весь комментарий
23.06.2020 05:55 Ответить
Газ всегда взрывается с большим пламенем. Это не газ, а взрывчатка.
В России для поддержки власти периодически происходят подобные жертвоприношения.
В этот день большой праздник - Купала.
Русский мир пришел в Украину.
показать весь комментарий
23.06.2020 08:40 Ответить
не надо искать черную кошку в комнате где ее нет.уже и жильцы сказали что неделю воняло газом и рвануло после ремонта газовиков,еще Алькаиду приплети к взрыву)
показать весь комментарий
23.06.2020 09:32 Ответить
Проанализируйте все взрывы газа в Европе и сравните с этим и теми что в России. На ютубе сотни видео есть. Все взрывы газа в Европе сопровождаются воспламенением и небольшими разрушениями. Все взрывы в России и этот - совпадают по картинке. В Европе выходит другой газ применяют?
показать весь комментарий
23.06.2020 09:38 Ответить
Проанализируйте все взрывы газа в Европе и сравните с этим и теми что в России.

Я вам не скажу за всю Одессу Европу, но в нем квартире ни у меня, ни у знакомых нет такого канала в туалете между этажами, прикрытого шкафчиком, как в панельках советского разлива. вентиляция в ванной - с вентилятором, при неработающим не воздух не тянет... Те если и что будет, то в пределах квартиры.
показать весь комментарий
23.06.2020 21:17 Ответить
Я достаточно в детстве навзрывался газовоздушной смеси и могу ответственно заявлять - газовоздушная смесь взрывается без дыма и пламени. Вернее, пламя там едва заметного голубоватого цвета. Днем его точно не видно. И если это действие производить на открытом воздухе, а это азы по безопасности для юного подрывника, то можно даже увидеть распространение взрывной волны в воздухе.
показать весь комментарий
23.06.2020 19:36 Ответить
Взрыв газа. Как это происходит на самом деле.
https://www.youtube.com/watch?v=YM7pLGt8OyU&t=3s
показать весь комментарий
23.06.2020 09:44 Ответить
А у нас будинок знесло - таки газом (пропан-бутан), який скупчився в підвалі будинку. Дядько зносив бараболю і включив свєт... Кірпічна двухетажка ше довго падала камінчиками з неба. Сімнадцять квартір і неймовірна кількість народу знищено. В Новому Орлеані тоді пройшов сильний дощ - в де-яких місцях на вулицях міста було аж по кісточку води - то я дивився програму "Врємня" - а вдруг наше місто покажуть
показать весь комментарий
23.06.2020 15:42 Ответить
це ж яка відстань,а камуру аж трісьот!!!
показать весь комментарий
23.06.2020 15:30 Ответить
Ну...давайте и я пошумлю. Ну у нас получилась замечательная программа по производству термобаррического оружия, т.е. оружия объемного взрыва. Уверен, что в процессе создания боеприпасов, его создатели занимались моделированием...той же газовоздушной смеси.
Так вот, если смоделировать утечку газа в одной квартире и как результат его воспламенение, то вы будете озадачены результатом разрушений низкой мощности в данном случае.
Другими словами, для создания таких разрушений, необходимо одновременное воспламенение нескольких квартир с газовоздушной смесью, но...это уже противоречит этому видео.
Но....!!!...для успокоения общества тема газа адекватна. И ..всегда можно найти дядю Спиридона, или Пропердона(на выбор),который забыл поставить биконитовую прокладку в кране.
показать весь комментарий
23.06.2020 19:41 Ответить
 
 