Под завалами частично обрушенного дома на Позняках погибших больше нет, - ГСЧС

По оперативной информации, под завалами частично обрушенного в результате взрыва дома на Позняка в Киеве погибших больше нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Всего подразделениями ГСЧС изъяты из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11.00 23 июня к проведению работ привлечены 223 человека и 44 ед. техники, из них от ГСЧС 103 человека и 21 ед. техники.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Читайте также: Власти Киева готовы выделить 30 млн грн для решения жилищной проблемы жителей дома, взорвавшегося на Позняках, - Кличко

Спасатели сначала обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 - эвакуировали.

Вечером 22 июня стало известно, что из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего, а утром 23 июня спасатели обнаружили тело пятого погибшего.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

Читайте: За сутки COVID-19 диагностировали у 61 жителя Киева, среди них четверо детей. Три человека умерли, - Кличко