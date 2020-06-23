Під завалами частково обваленого будинку на Позняках загиблих більше немає, - ДСНС
За оперативною інформацією, під завалами частково обваленого внаслідок вибуху будинку на Позняках у Києві загиблих більше немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Всього підрозділи ДСНС вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих. За оперативною інформацією, під завалами загиблих більше немає", - йдеться в повідомленні.
Станом на 11.00 23 червня до проведення робіт залучено 223 людини і 44 од. техніки, з них від ДСНС 103 людини і 21 од. техніки.
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.
22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.
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