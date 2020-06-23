Поисково-спасательные работы на месте взрыва в доме на Позняках завершены
Поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в столице завершены.
Об этом говорится на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.
Всего подразделениями ГСЧС изъято из-под завалов тела пяти погибших.
По оперативной информации, под завалами погибших больше нет.
Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда будут организованы Киевской городской государственной администрацией.
Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.
Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.
22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.
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