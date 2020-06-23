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Поисково-спасательные работы на месте взрыва в доме на Позняках завершены

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в доме на Позняках завершены

Поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в столице завершены.

Об этом говорится на сайте МВД, передает Цензор.НЕТ.

Всего подразделениями ГСЧС изъято из-под завалов тела пяти погибших.

По оперативной информации, под завалами погибших больше нет.

Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда будут организованы Киевской городской государственной администрацией.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

взрыв (6749) Киев (25524) МВД (9318) спасение (169)


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Жизнь этих людей разделилась на до и после, теперь начнутся мытарства похлеще чем жизнь в панельном доме.
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23.06.2020 15:58 Ответить
если будут действовать сообща и смогут удержать резонанс, может чего то и добьются, но человеку убитому горем это вдесятеро сложнее.
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23.06.2020 16:36 Ответить
и ещё! назвать мытарством жизнь в панельном доме в Киеве! это кощунство по отношению к 90% жителей этой страны.
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23.06.2020 16:45 Ответить
это кощунство по отношению к 90% жителей этой страны со стороны руководителей всех уровней.
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23.06.2020 16:51 Ответить
 
 