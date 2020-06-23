УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13793 відвідувача онлайн
Новини
2 346 4

Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в будинку на Позняках завершено

Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в будинку на Позняках завершено

Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в столиці завершено.

Про це йдеться на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.

Всього підрозділами ДСНС вилучено з-під завалів тіла п'яти загиблих.

За оперативною інформацією, під завалами загиблих більше немає.

Подальше планування і розбір зруйнованого під'їзду будуть організовані Київською міською державною адміністрацією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у столичній багатоповерхівці: внаслідок трагедії загинули двоє співробітників "Укрзалізниці" і двоє членів сімей залізничників

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухівки в частково обваленому на Позняках будинку не було, - поліція

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Починаючи з 8-го поверху прольоти обвалилися. Я зрозуміла, що не можу вибратися. У мене була паніка", - мешканка будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

Автор: 

вибух (4461) Київ (19469) МВС (3501) порятунок (119)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жизнь этих людей разделилась на до и после, теперь начнутся мытарства похлеще чем жизнь в панельном доме.
показати весь коментар
23.06.2020 15:58 Відповісти
если будут действовать сообща и смогут удержать резонанс, может чего то и добьются, но человеку убитому горем это вдесятеро сложнее.
показати весь коментар
23.06.2020 16:36 Відповісти
и ещё! назвать мытарством жизнь в панельном доме в Киеве! это кощунство по отношению к 90% жителей этой страны.
показати весь коментар
23.06.2020 16:45 Відповісти
это кощунство по отношению к 90% жителей этой страны со стороны руководителей всех уровней.
показати весь коментар
23.06.2020 16:51 Відповісти
 
 