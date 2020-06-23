Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в будинку на Позняках завершено
Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в столиці завершено.
Про це йдеться на сайті МВС, передає Цензор.НЕТ.
Всього підрозділами ДСНС вилучено з-під завалів тіла п'яти загиблих.
За оперативною інформацією, під завалами загиблих більше немає.
Подальше планування і розбір зруйнованого під'їзду будуть організовані Київською міською державною адміністрацією.
Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.
Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.
Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.
Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.
Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.
22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.
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