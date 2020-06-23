Вибух у столичній багатоповерхівці: внаслідок трагедії загинули двоє співробітників "Укрзалізниці" і двоє членів сімей залізничників

ДСНС завершила пошук загиблих, які проживали в будинку в м.Києві, в якому стався вибух. У результаті трагедії загинули двоє співробітників "Укрзалізниці" і двоє членів сімей залізничників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

За даними відомства, всього в зруйнованому під'їзді багатоповерхівки проживали 40 залізничників і членів їхніх сімей в 11 квартирах. Більшість із них є працівниками локомотивних депо станцій Київ-Пасажирський та Дарниця.

Зараз 11 особам компанія надала для тимчасового проживання кімнати відпочинку в сервісному центрі станції Київ-Пасажирський. Для них організовано всі побутові умови.

Надалі сім'ям залізничників, які постраждали в результаті вибуху в житловому будинку в м Києві, "Укрзалізниця" надасть тимчасове житло і компенсує витрати на його оренду, а також виплатить фінансову допомогу.

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Крім того, правління АТ "Укрзалізниця" розгляне питання надання одноразової цільової фінансової допомоги 11 сім'ям, постраждалим унаслідок вибуху. Розмір допомоги становитиме від 100 до 500 тис. грн на одну сім'ю.

Також регіональна філія "Південно-Західна залізниця" візьме на себе витрати на організацію поховань загиблих працівників. Крім того, будуть забезпечені всі виплати, передбачені колективним договором.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.