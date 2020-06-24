Взрыв в столичной многоэтажке: Сохраняется возможность внезапного разрушения здания, - КГГА

В доме на Позняках, где произошел взрыв, отселен только аварийный участок на улице Крушельницкой. В пятый подеъзд уже пустили жителей. На улице Григоренко людям также разрешили вернуться в квартиры.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил Роман Ткачук, заместитель директора Департамента, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

"На данный момент отселенны только жители шестого подъезда. Все, кто нуждаются, проживают на Харьковском шоссе в школе-интернате. Это около 30 человек", - рассказал Ткачук.

Он отметил, что остается вероятность внезапного разрушения. В шестой аварийный подъезд ограничен доступ и осуществляется контроль.

"Конечно, здание неустойчиво, и в настоящее время сохраняется возможность его внезапного разрушения, поэтому сейчас спасатели выставили инструментальный пост, который постоянно в режиме 24/7 контролирует техническое состояние этого здания", - отметил Ткачук.

По его словам, на подъезде по Григоренко, примыкающего к аварийному - повреждений не обнаружено, есть трещины, но они могли быть и раньше.

"Это здание панельное, будет не так просто его восстановить, поэтому будет решение технической лаборатории", - добавил Ткачук.

Читайте: Под завалами частично обрушенного дома на Позняках погибших больше нет, - ГСЧС

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

Также читайте: До конца дня экспертиза определит, какие из секций обрушенной многоэтажки в Киеве окончательно непригодны для жилья, - замглавы КГГА Пантелеев