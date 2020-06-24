Вибух у столичній багатоповерхівці: Зберігається можливість раптового руйнування будівлі, - КМДА

У будинку на Позняках, де стався вибух, відселено тільки аварійну ділянку на вулиці Крушельницької. У п’яте парадне вже пустили мешканців. На вулиці Григоренка людям також дозволили повернутися у квартири.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив Роман Ткачук, заступник директора Департаменту, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА.

"На цей момент відселеними є тільки мешканці шостого під’їзду. Всі, хто потребують, проживають на Харківському шосе у школі-інтернаті. Це близько 30 людей", - розповів Ткачук.

Він зазначив, що залишається імовірність раптового руйнування. У шостий аварійний під’їзд обмежено доступ і здійснюється контроль.

"Звісно, будівля нестійка, і на цей час зберігається можливість її раптового руйнування, тому нині рятувальники виставили інструментальний пост, який постійно в режимі 24/7 контролює технічний стан цієї будівлі", - зазначив він.

За його словами, на під’їзді на Григоренка, що примикає до аварійного, - пошкоджень не виявлено, існують тріщині, але вони могли бути й раніше.

"Це будівля панельна, тому буде не так просто її відновити, тому буде рішення технічної лабораторії", - додав Ткачук.

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.

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