В Киеве прощаются с жертвами взрыва в доме на Позняках

Церемония проходит в узком кругу родственников.

Сегодня, 25 июня, в Киеве прощаются с жертвами взрыва газа в доме на Позняках, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

С четырьмя жертвами – работниками железной дороги и их семьями – прощаются на территории локомотивного депо. Среди них вся семья Насти Недашковской, которая успела выбежать из квартиры на лестницу.

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Как отмечается, близкие погибших пожелали устроить траурную церемонию лишь в узком кругу, поэтому журналистов на скорбное мероприятие не допустили. Трех погибших похоронят в Василькове, одного - на Южном кладбище в Киеве. Относительно пятой жертвы трагедии информации нет, человек не имел отношения к железной дороге.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.