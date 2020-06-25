У Києві прощаються із жертвами вибуху в будинку на Позняках

Церемонія відбувається у вузькому колі родичів.

Сьогодні, 25 червня, в Києві прощаються із жертвами вибуху газу в будинку на Позняках, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Із чотирма жертвами – працівниками залізниці та їхніми родинами – прощаються на території локомотивного депо. Серед них вся родина Насті Недашковської, яка встигла вибігти з квартири на сходи.

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Як зазначається, близькі загиблих побажали влаштувати траурну церемонію лише у вузькому колі, тому журналістів на скорботний захід не допустили. Трьох загиблих поховають у Василькові, одного - на Південному цвинтарі в Києві. Щодо п’ятої жертви трагедії інформації немає, людина не мала стосунку до залізниці.

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники дістали з-під завалів тіла п'яти осіб.

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Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Мешканців будинку відселили в розташований неподалік інтернат.

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22 червня експрес-тести показали, що вибухівки в будинку на Позняках не було. Головною версією слідства залишається вибух газової суміші.